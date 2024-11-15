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Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 6.0

15.11.2024 09:44

После трёх лет разработки опубликован набор спецификаций OpenMP 6.0 (Open Multi-Processing), определяющих API и способы применения методов параллельного программирования для языков Си, Си++ и Фортран на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD). Предполагается, что начальная поддержка отдельных возможностей OpenMP 6.0 будет включена в состав выпусков LLVM/Clang 20 и GCC 15.

Основные изменения в OpenMP 6.0:

  • Упрощён процесс программирования задач (task), определяющих независимые части программы, которые могут выполняться параллельно с другими частями.
    • Добавлена возможность выполнения задач в потоках free-agent, не привязанных к группам потоков (teams), выполняющих параллельные регионы (parallel region, блок кода, выполняемый в нескольких потоках).
    • Обеспечена поддержка сохранения графа задач (taskgraph), определяющего зависимости между задачами и порядок выполнения задач, для повышения эффективности последующего повторного воспроизведения.
    • Реализован механизм прозрачных задач ("transparent tasks") для упрощения управления зависимостями и автоматического управления выполнением дочерних задач.
  • Расширена поддержка вычислительных устройств, которые могут использоваться для выполнения параллельных задач (CPU, GPU, DSP и т.п.).
    • Добавлен новый синтаксис массивов, позволяющий использовать директиву "workdistribute" для разделения обработки массивов между разными единицами работы.
    • Расширены возможности управления выделением памяти, упрощающие управление переменными, для которых память выделяется динамически.
    • Расширена поддержка атрибутов, определяющих распределение данных между устройствами по умолчанию.
    • Упрощено написание кода для асинхронной передачами данных дополнительным вычислительным устройствам (GPU).
    • Улучшено управление памятью и её привязкой к вычислительным устройствам.
    • Добавлена директива "groupprivate" для закрепления памяти за группой потоков, выполняемых на определённом вычислительном устройстве.
  • Упрощено программирование некоторых видов трансформации циклов, таких как объединение нескольких циклов, изменение порядка вложенных циклов и реверсия циклов.
  • Добавлена новая операция индукции (induction) для организации распараллеливания в циклах простых арифметических вычислений и пользовательских операций, зависящих от предыдущих значений.
  • Добавлена полная поддержка распараллеливания программ, написанных с использованием стандартов C23 (включая синтаксис атрибутов), Fortran 2023 и C++23. Добавлены новые атрибуты для C/C++.
  • Расширены возможности управления хранилищем и памятью. Добавлены новые атрибуты для контроля над тем, как должна выделяться и использоваться память. Добавлен API для определения и запроса пространств памяти (memory space).
  • Удалены возможности, объявленные устаревшими в спецификациях OpenMP 5.0, 5.1 и 5.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmp.org/home-ne...)
  2. OpenNews: Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.1
  3. OpenNews: Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.0
  4. OpenNews: В Clang обеспечена полноценная поддержка OpenMP
  5. OpenNews: Утверждён стандарт POSIX 1003.1-2024
  6. OpenNews: Релиз PoCL 6.0 с независимой реализацией стандарта OpenCL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62236-openmp
Ключевые слова: openmp
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 15/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Существуют ли какие-то применения openmp на практике?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:52, 15/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обходить санкции, с помощью торрентов)
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:12, 15/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo добавил, кроме всего прочего, в CFLAGS="... -fopenacc -fopenmp ..." Все собирается и работает без проблем.

    Увеличение производительности не тестировал.

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:19, 15/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Увеличение производительности не тестировал.

    Было ли это увеличение, скорее там уменьшение.

    У меня  для фортрана так с надеждой на лучшее (а гфортран очень тормозной код генерирует в целом) FCFLAGS="${COMMON_FLAGS} -fopenmp -fprefetch-loop-arrays -fexternal-blas -fblas-matmul-limit=15"

    Наверно какие-то применения на суперкомпах можно найти, но вот есть ли преимущества обычного софта?

     

  • 1.2, Аноним (3), 10:51, 15/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Параллельный импорт всё лучше и лучше работает!
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 15/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Извините, ничего производительнее, чем просто std::thread, мои эксперименты не нашли. Ни TBB, ни OpenMP.
     
     
  • 2.7, Анониматор (?), 11:26, 15/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли оно имеет целью увеличение производительности. Скорее просто стандарт, чтоб программисту было легче пересаживаться с одного языка на другой
     
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