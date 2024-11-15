Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 6.0

> Увеличение производительности не тестировал.

Было ли это увеличение, скорее там уменьшение.

У меня для фортрана так с надеждой на лучшее (а гфортран очень тормозной код генерирует в целом) FCFLAGS="${COMMON_FLAGS} -fopenmp -fprefetch-loop-arrays -fexternal-blas -fblas-matmul-limit=15"

Наверно какие-то применения на суперкомпах можно найти, но вот есть ли преимущества обычного софта?

