Обновления Firefox 131.0.2 и Tor Browser 13.5.7 с устранением критической уязвимости

|
|1.1, X86 (ok), 10:01, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации API AnimationTimeline, применяемого для синхронизации и точного управления анимированными эффектами на web-страницах
Понаделают дверей, потом дыры в них латают. Неужели эта функция важнее безопасности?
|
|
|
|2.4, Аноним (-), 10:12, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Понаделают дверей
Ну разумеется, анимации не нужны. Так же может быть дыра.
И картинки не нужны. В декодере тоже может быть дыра.
И стили тоже не нужны. Потому что там... ну ты понял.
Нужно просто отображать plain text. Вот его хватит всем.
*главное в сплите строки опять не сделать дыру, а то как-то совсем неудобно будет
> потом дыры в них латают
Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия, то лепишь очередную use-after-free.
Неужели их использование важнее безопасности?
|
|
|
|3.6, Советский инженер (ok), 10:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Нужно просто отображать plain text.
шрифт должен быть пиксельным а не всякие трутайп, а то начнут сглаживание расчитывать, а там дырень
|
|
|
|4.11, alexfarman (?), 10:43, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И вообще графического интерфейса своего быть не должно, вывод текста сразу в терминал
|
|4.13, Аноним (-), 10:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Именно!
При этом сам шрифт должен быть записан в ПЗУ терминала.
А то вдруг произойдет что-то плохое если позволить пользователю грузить собственные шрифты.
|
|3.41, OpenEcho (?), 13:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия
Да че мелочиться, берите больше - миллионолетие !
|
|
|
|4.42, Аноним (-), 13:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия
> Да че мелочиться, берите больше - миллионолетие !
Инструменты сделанные в 1970-1980х.
И инструменты созданные после 2000 года.
Да прикинь, это было прошлое тысячелетие.
Но возможно ты просто не умеешь в математику)
|
|
|
|5.43, OpenEcho (?), 14:13, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но возможно ты просто не умеешь в математику)
И кто бы говорил про математику, когда не может отличить столетие от тысячелетия ???
Или там в 1024 году тоже кернелы писали?
|
|
|
|6.47, Аноним (-), 14:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> когда не может отличить столетие от тысячелетия ???
Эм... т.е. до тебя не доходит, что в определенные даты меняется и столетие и тысячелетие одновременно?
> Или там в 1024 году тоже кернелы писали?
Мдэ...
Тебе явно нужна помощь: там написано "из прошлого тысячелетия", а не "тысячу лет назад"
Чтобы дошло, это разница как "на прошлой неделе" (напр. в субботу) и "неделю назад" (т.е. 7 дней назад)
Ох уж эти жертвы ЕГЭ... Ни в математику, ни в язык, ни в логику. Ни в сарказм.
Печально.
|
|
|
|7.54, OpenEcho (?), 15:00, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Эм... т.е. до тебя не доходит....
> Мдэ... Тебе явно нужна помощь...
> Чтобы дошло, это ...
> Ох уж эти жертвы ЕГЭ... Ни в математику, ни в язык, ни в логику.
> Печально.
Молодец ! Только пoпкy вытирать надо...
С твоей логикой говорить про безопастность - опасно.
Если ты ссылаешься на конкретные инструменты, изпользуемые в **определеный период времени**, то изпользование временных параметров выходящих за пределы этого определенного периода - это out-of-bound, хотя ... кому обяснять, если сплошь и рядом dangling reference ошибки на безопастном языке... зато в тренде... но без логики
|
|
|
|8.55, Аноним (-), 15:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пока что мы наблюдаем классическую дырень use-after-free, которая уже использует... текст свёрнут, показать
|
|1.17, Аноним (17), 10:47, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Например, пропадают тени и закругления всплывающих меню
А минусы будут?
|
|1.34, мяв (?), 12:13, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>приводящая к выполнению кода на уровне процесса обработки контент
как прекрасно, что у меня все еще tomoyo на всех машинах!
ну и флатпак. в некоторых дистрибутивах огнелис именно оттуда по дефолту, что, имхо, хорошо.
|
|
|
|2.40, Ivan_83 (ok), 13:19, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Неуловимый Джо :)
Чтобы реально на что то такое попасть нужно стечение обстоятельств.
1. нужно чтобы под твою систему был эксплоит: походу оно будет отличатся не только между ОС но и в зависимости от опций сборки и наличия ASLR, а Тэо из опенбсд поди ржёт в голос над этим со своим w^x, которые другие тоже себе растащили.
2. нужно чтобы под твою систему был код который некто собрался запускать
3. нужно чтобы ты зашёл на сайт где оно есть
4. нужно чтобы у тебя не было чего то типа umatrix который порежет такое непотребство с высокой вероятностью
Вместо дрючива с MAC можно просто браузер в chroot запускать, capsicum там и так вроде есть.
И насколько я помню из прошлого общения томоя фильтрует доступ по путям, что конечно снизит ущерб и риски но делать что то неприятное можно и не шарясь по ФС: утащить пароли или поменять адрес кошелька при переводе крипты на какойнить бирже/обменнике.
|
|
|
|3.46, OpenEcho (?), 14:38, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вместо дрючива с MAC можно просто браузер в chroot запускать, capsicum там и так вроде есть.
capsicum на Линуксе кажется еще лет 5 назад помер
|
|
|
|4.52, Аноним (-), 14:54, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> capsicum на Линуксе кажется еще лет 5 назад помер
Что такое 5 лет для вечного core2duo ?
Можно сидеть на самом лучшем ядре 2.6 и софте того же времени.
|
|
|
|5.56, Афроним (?), 15:22, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Челу норм на Бзде и вертел он этот ваш Линь в последний раз примерно вот тогда. Так что сказки про кору дуба это вы приберегите для Айпони. Он как известно не выносит луддитства. D
|
|
|
|2.51, Аноним (-), 14:50, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Fennec больше не может быть собран в соответствии с правилами F-Droid из-за смены тулчейна в апстриме,
Это больше вопрос к правилам ф-дроида и их адекватности.
> и в репозитории остается уязвимая 129 версия
Могли бы бекпортить фиксы.. а не, не могли.
Они же просто пересобирают лису, а не пишут новый код.
Ну штош, если такова цена щво6одки, то посмотрим сколько людей захотят за нее заплатить
|