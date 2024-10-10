Обновления Firefox 131.0.2 и Tor Browser 13.5.7 с устранением критической уязвимости

2.4 , Аноним ( - ), 10:12, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Понаделают дверей Ну разумеется, анимации не нужны. Так же может быть дыра.

И картинки не нужны. В декодере тоже может быть дыра.

И стили тоже не нужны. Потому что там... ну ты понял.

Нужно просто отображать plain text. Вот его хватит всем. *главное в сплите строки опять не сделать дыру, а то как-то совсем неудобно будет > потом дыры в них латают Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия, то лепишь очередную use-after-free.

Неужели их использование важнее безопасности?

3.6 , Советский инженер ( ok ), 10:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Нужно просто отображать plain text. шрифт должен быть пиксельным а не всякие трутайп, а то начнут сглаживание расчитывать, а там дырень

4.11 , alexfarman ( ? ), 10:43, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И вообще графического интерфейса своего быть не должно, вывод текста сразу в терминал

5.14 , Аноним ( 14 ), 10:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В общем, Gemini protocol.

6.39 , OpenEcho ( ? ), 13:12, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, еще проще - gopher

4.13 , Аноним ( - ), 10:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Именно!

При этом сам шрифт должен быть записан в ПЗУ терминала.

А то вдруг произойдет что-то плохое если позволить пользователю грузить собственные шрифты.

3.41 , OpenEcho ( ? ), 13:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия Да че мелочиться, берите больше - миллионолетие ! 4.42 , Аноним ( - ), 13:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия

> Да че мелочиться, берите больше - миллионолетие ! Инструменты сделанные в 1970-1980х.

И инструменты созданные после 2000 года.

Да прикинь, это было прошлое тысячелетие.

Но возможно ты просто не умеешь в математику)

5.43 , OpenEcho ( ? ), 14:13, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но возможно ты просто не умеешь в математику) И кто бы говорил про математику, когда не может отличить столетие от тысячелетия ???

Или там в 1024 году тоже кернелы писали?

6.47 , Аноним ( - ), 14:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > когда не может отличить столетие от тысячелетия ??? Эм... т.е. до тебя не доходит, что в определенные даты меняется и столетие и тысячелетие одновременно? > Или там в 1024 году тоже кернелы писали? Мдэ...

Тебе явно нужна помощь: там написано "из прошлого тысячелетия", а не "тысячу лет назад"

Чтобы дошло, это разница как "на прошлой неделе" (напр. в субботу) и "неделю назад" (т.е. 7 дней назад) Ох уж эти жертвы ЕГЭ... Ни в математику, ни в язык, ни в логику. Ни в сарказм.

Печально. 7.54 , OpenEcho ( ? ), 15:00, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эм... т.е. до тебя не доходит....

> Мдэ... Тебе явно нужна помощь...

> Чтобы дошло, это ...

> Ох уж эти жертвы ЕГЭ... Ни в математику, ни в язык, ни в логику.

> Печально. Молодец ! Только пoпкy вытирать надо... С твоей логикой говорить про безопастность - опасно. Если ты ссылаешься на конкретные инструменты, изпользуемые в **определеный период времени**, то изпользование временных параметров выходящих за пределы этого определенного периода - это out-of-bound, хотя ... кому обяснять, если сплошь и рядом dangling reference ошибки на безопастном языке... зато в тренде... но без логики

8.55 , Аноним ( - ), 15:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пока что мы наблюдаем классическую дырень use-after-free, которая уже использует...