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Обновления Firefox 131.0.2 и Tor Browser 13.5.7 с устранением критической уязвимости

10.10.2024 09:41

Опубликованы корректирующий выпуски Firefox 131.0.2, Firefox ESR 115.16.1, Firefox ESR 128.3.1 и Tor Browser 13.5.7, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2024-9680), приводящая к выполнению кода на уровне процесса обработки контента при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации API AnimationTimeline, применяемого для синхронизации и точного управления анимированными эффектами на web-страницах. Опасность уязвимости усугубляется тем, что ещё до появления исправления компанией ESET выявлены факты её использования в эксплоитах для совершения атак (0-day). Детальная информация о сути уязвимости пока не раскрывается.

Дополнительно можно отметить о выявлении в выпуске Firefox 131 проблем (1, 2, 3), приводящих к нарушению отображения элементов интерфейса при запуске браузера в окружениях на базе X11/Xorg без композитного менеджера. Проблемы проявляются в Xfce при выключенном композитном режиме в настройках и в простых оконных менеджерах. Например, пропадают тени и закругления всплывающих меню, отображается чёрный фон вместо прозрачности на индикаторе автопрокрутки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 131
  3. OpenNews: Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей
  4. OpenNews: Mozilla продлила поддержку ESR-ветки Firefox 115 до марта 2025 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62023-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, X86 (ok), 10:01, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации API AnimationTimeline, применяемого для синхронизации и точного управления анимированными эффектами на web-страницах

    Понаделают дверей, потом дыры в них латают. Неужели эта функция важнее безопасности?

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:12, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Понаделают дверей

    Ну разумеется, анимации не нужны. Так же может быть дыра.
    И картинки не нужны. В декодере тоже может быть дыра.
    И стили тоже не нужны. Потому что там... ну ты понял.
    Нужно просто отображать plain text. Вот его хватит всем.

    *главное в сплите строки опять не сделать дыру, а то как-то совсем неудобно будет

    > потом дыры в них латают

    Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия, то лепишь очередную use-after-free.
    Неужели их использование важнее безопасности?

     
     
  • 3.6, Советский инженер (ok), 10:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Нужно просто отображать plain text.

    шрифт должен быть пиксельным а не всякие трутайп, а то начнут сглаживание расчитывать, а там дырень

     
     
  • 4.11, alexfarman (?), 10:43, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И вообще графического интерфейса своего быть не должно, вывод текста сразу в терминал
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 10:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, Gemini protocol.
     
     
  • 6.39, OpenEcho (?), 13:12, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, еще проще - gopher
     
  • 4.13, Аноним (-), 10:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно!
    При этом сам шрифт должен быть записан в ПЗУ терминала.
    А то вдруг произойдет что-то плохое если позволить пользователю грузить собственные шрифты.
     
  • 3.41, OpenEcho (?), 13:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия

    Да че мелочиться, берите больше - миллионолетие !

     
     
  • 4.42, Аноним (-), 13:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Просто если используешь инструменты из прошлого тысячелетия
    > Да че мелочиться, берите больше - миллионолетие !

    Инструменты сделанные в 1970-1980х.
    И инструменты созданные после 2000 года.
    Да прикинь, это было прошлое тысячелетие.
    Но возможно ты просто не умеешь в математику)


     
     
  • 5.43, OpenEcho (?), 14:13, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но возможно ты просто не умеешь в математику)

    И кто бы говорил про математику, когда не может отличить столетие от тысячелетия ???
    Или там в 1024 году тоже кернелы  писали?

     
     
  • 6.47, Аноним (-), 14:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда не может отличить столетие от тысячелетия ???

    Эм... т.е. до тебя не доходит, что в определенные даты меняется и столетие и тысячелетие одновременно?

    > Или там в 1024 году тоже кернелы  писали?

    Мдэ...
    Тебе явно нужна помощь: там написано "из прошлого тысячелетия", а не "тысячу лет назад"
    Чтобы дошло, это разница как "на прошлой неделе" (напр. в субботу) и "неделю назад" (т.е. 7 дней назад)

    Ох уж эти жертвы ЕГЭ... Ни в математику, ни в язык, ни в логику. Ни в сарказм.
    Печально.

     
     
  • 7.54, OpenEcho (?), 15:00, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эм... т.е. до тебя не доходит....
    > Мдэ... Тебе явно нужна помощь...
    > Чтобы дошло, это ...
    > Ох уж эти жертвы ЕГЭ... Ни в математику, ни в язык, ни в логику.
    > Печально.

    Молодец ! Только пoпкy вытирать надо...

    С твоей логикой говорить про безопастность - опасно.

    Если ты ссылаешься на конкретные инструменты, изпользуемые в **определеный период времени**, то изпользование временных параметров выходящих за пределы этого определенного периода - это out-of-bound, хотя ... кому обяснять, если сплошь и рядом dangling reference ошибки на безопастном языке... зато в тренде... но без логики

     
     
  • 8.55, Аноним (-), 15:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что мы наблюдаем классическую дырень use-after-free, которая уже использует... текст свёрнут, показать
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:47, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Например, пропадают тени и закругления всплывающих меню

    А минусы будут?

     
     
  • 2.33, Ivan_83 (ok), 12:05, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда думал что так и должно быть, у Dino такая же фигня.
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:22, 10/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.34, мяв (?), 12:13, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >приводящая к выполнению кода на уровне процесса обработки контент

    как прекрасно, что у меня все еще tomoyo на всех машинах!
    ну и флатпак. в некоторых дистрибутивах огнелис именно оттуда по дефолту, что, имхо, хорошо.

     
     
  • 2.36, Афроним (?), 12:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hardened все же менее хардкорны чем эти песочницы.Может я ошибаюсь?
     
  • 2.40, Ivan_83 (ok), 13:19, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неуловимый Джо :)

    Чтобы реально на что то такое попасть нужно стечение обстоятельств.
    1. нужно чтобы под твою систему был эксплоит: походу оно будет отличатся не только между ОС но и в зависимости от опций сборки и наличия ASLR, а Тэо из опенбсд поди ржёт в голос над этим со своим w^x, которые другие тоже себе растащили.
    2. нужно чтобы под твою систему был код который некто собрался запускать
    3. нужно чтобы ты зашёл на сайт где оно есть
    4. нужно чтобы у тебя не было чего то типа umatrix который порежет такое непотребство с высокой вероятностью


    Вместо дрючива с MAC можно просто браузер в chroot запускать, capsicum там и так вроде есть.
    И насколько я помню из прошлого общения томоя фильтрует доступ по путям, что конечно снизит ущерб и риски но делать что то неприятное можно и не шарясь по ФС: утащить пароли или поменять адрес кошелька при переводе крипты на какойнить бирже/обменнике.

     
     
  • 3.46, OpenEcho (?), 14:38, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо дрючива с MAC можно просто браузер в chroot запускать, capsicum там и так вроде есть.

    capsicum на Линуксе кажется еще лет 5 назад помер

     
     
  • 4.52, Аноним (-), 14:54, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > capsicum на Линуксе кажется еще лет 5 назад помер

    Что такое 5 лет для вечного core2duo ?
    Можно сидеть на самом лучшем ядре 2.6 и софте того же времени.


     
     
  • 5.56, Афроним (?), 15:22, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Челу норм на Бзде и вертел он этот ваш Линь в последний раз примерно вот тогда. Так что сказки про кору дуба это вы приберегите для Айпони. Он как известно не выносит луддитства. D
     

  • 1.44, Аноним (44), 14:16, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Fennec больше не может быть собран в соответствии с правилами F-Droid из за смены тулчейна в апстриме, и в репозитории остается уязвимая 129 версия - https://gitlab.com/relan/fennecbuild/-/issues/86
     
     
  • 2.49, OpenEcho (?), 14:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fennec больше не может быть собран в соответствии с правилами F-Droid из
    > за смены тулчейна в апстриме, и в репозитории остается уязвимая 129
    > версия - https://gitlab.com/relan/fennecbuild/-/issues/86

    С Mull похоже те же проблемы

     
  • 2.51, Аноним (-), 14:50, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Fennec больше не может быть собран в соответствии с правилами F-Droid из-за смены тулчейна в апстриме,

    Это больше вопрос к правилам ф-дроида и их адекватности.

    > и в репозитории остается уязвимая 129 версия

    Могли бы бекпортить фиксы.. а не, не могли.
    Они же просто пересобирают лису, а не пишут новый код.

    Ну штош, если такова цена щво6одки, то посмотрим сколько людей захотят за нее заплатить


     

  • 1.57, Аноним (57), 16:51, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В альтлинуксе firefox-esr Версия: 115.11.0-alt1

    Неуязвим?

     

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