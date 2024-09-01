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Релиз GCodeWorkShop 2024-09, редактора G-кодов для станков с ЧПУ

28.09.2024 22:31

Доступен выпуск программы GCodeWorkShop 2024-09, предназначенной для редактирования G-кодов для станков с ЧПУ. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPLv3. Интерфейс русифицирован. Бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu и Windows.

Программа основана на популярном редакторе EdytorNC и поддерживает такие возможности, как:

  • подсветка синтаксиса;
  • вставка и удаление пробелов между словами;
  • добавление точки для указанных осей;
  • замена осей, например сменить ось Y на ось C;
  • ренумерация блоков;
  • поиск в программе, в том числе для диапазона значений (например, искать ось Z со значением от 10 до 100);
  • поиск в файлах;
  • приём и передача файлов через COM-порт.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GCodeProjec...)
  2. OpenNews: Учреждена компания Ondsel для продвижения профессионального применения FreeCAD
  3. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 8.0
  4. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61952-gcodeworkshop
Ключевые слова: gcodeworkshop
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Самый умный аноним (?), 00:08, 29/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередная поделка очередного анонима?
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:21, 29/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > популярном редакторе EdytorNC

    8 звезд, 1 pr (закрытый), последний коммит почти год нащад.

    П - популярность.

     
  • 1.4, Аноним (4), 00:24, 29/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Для Sinumerik нашел проект (плагин для Atom).
    https://github.com/staniska/sinumerik-highlight
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 00:38, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А поиск в файлах он умеет? То-то!
     

  • 1.6, голос из леса (?), 01:53, 29/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Поиск G-кодов или G-точек?
     

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