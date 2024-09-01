Релиз GCodeWorkShop 2024-09, редактора G-кодов для станков с ЧПУ

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Доступен выпуск программы GCodeWorkShop 2024-09, предназначенной для редактирования G-кодов для станков с ЧПУ. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPLv3. Интерфейс русифицирован. Бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu и Windows.
Программа основана на популярном редакторе EdytorNC и поддерживает такие возможности, как:
- подсветка синтаксиса;
- вставка и удаление пробелов между словами;
- добавление точки для указанных осей;
- замена осей, например сменить ось Y на ось C;
- ренумерация блоков;
- поиск в программе, в том числе для диапазона значений (например, искать ось Z со значением от 10 до 100);
- поиск в файлах;
- приём и передача файлов через COM-порт.