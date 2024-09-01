Релиз GCodeWorkShop 2024-09, редактора G-кодов для станков с ЧПУ

Доступен выпуск программы GCodeWorkShop 2024-09, предназначенной для редактирования G-кодов для станков с ЧПУ. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPLv3. Интерфейс русифицирован. Бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu и Windows.

Программа основана на популярном редакторе EdytorNC и поддерживает такие возможности, как: