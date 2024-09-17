Компания AMD опубликовала документацию по архитектуре набора команд GPU RDNA 3.5

Компания AMD объявила о публикации в открытом доступе руководства по архитектуре набора команд GPU RDNA 3.5, применяемой в новейших сериях процессоров Ryzen AI 300 (APU Strix Point) и Ryzen 9000, а также в платформах с GPU Radeon 880M и 890M. Документация может пригодиться тем, кто хочет разобраться в низкоуровневой работе с GPU, а также будет полезна для реализации оптимизаций при разработке шейдеров, игр и взаимодействующих с GPU утилит. Руководство полностью охватывает реализованную в RDNA 3.5 модель выполнения шейдеров, возможные состояния, доступные инструкции, форматы кодирования информации и особенности взаимодействие движка шейдеров с памятью.



