Компания AMD опубликовала документацию по архитектуре набора команд GPU RDNA 3.5

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|1.1, Аноним (1), 10:53, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Поздно поезд уже ушел. Догнать нвидию невозможно это одна из самых дорогих компаний в мире.
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|4.6, Аноним (6), 11:13, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нокиа, Пан Ам, Леман Бразерс, мобильное подразделение Интел, мобильное подразделение Сименс
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|6.31, Аноним (1), 11:57, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да причем тут этот бессмысленный набор фактов? Майкрософт никто не разделилил с эпл все впорядке почему с нвидией что-то должно произойти? Кто то может сказать без бредовых поговорок?
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|4.16, Xvig (?), 11:30, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ей уже ничего не продадут. Гнилая зеленая компашка построенная на лжи и жадности.
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|4.23, Аноним (23), 11:44, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нвидия скоро и эпл купит если ей продадут.
А вот этих всегда пожалуйста - знатный взаимный экстерминатус получится, имхо. Ибо нвидия как эппл? Ох, лол, там одним только очковтираниями в спеках, имхо, не выехаешь. Премиум материалы - втиранием очков в спеках не делаются!
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|2.22, Аноним (-), 11:42, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поздно поезд уже ушел. Догнать нвидию невозможно это одна из самых дорогих
> компаний в мире.
И именно поэтому верхушка топ500 покраснела? Логично. Или нет?!
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|3.30, Аноним (3), 11:56, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты не понимаешь, чем эти машины занимаются, то вычислительная мощность не соотносится с решаемыми задачами. У amd крайне слабая поддержка всего, поэтому, такой кластер является в значительной мере дефективным и ограниченным в своих возможностях (ну, зато сэкономили). Но на самом деле чёрные ящики никто не любит в таких областях, поэтому и появляются кластеры на армах.
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|1.9, Аноним (8), 11:16, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть это ассемблер для GPU, к которому раньше даже и доков не было? о_0
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|1.24, pic (?), 11:44, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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nvidia, amd, intel не интересен рынок ПК, выручку обеспечивают другие направления.
Падение игрового рынка пойдёт им только на пользу.
Высокоинтегрированные решения других компаний займут их место. "Гробы" закончатся как вид.
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|2.29, pic (?), 11:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИИ сейчас это как инвестиционный крах доткомов 2000го.
Переоценено, раньше времени, поэтому на биржах идет жесткая коррекция.
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|3.33, Аноним (3), 11:59, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Chatgpt демонстрирует, что генеративные сети это достаточно мощный и полезный инструмент. Генерация музыки/изображений/видео тоже огромными шагами совершенствуется. Что именно тут переоценено? Те, кто успешно занял нишу, катаются в шоколаде.
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|4.38, pic (?), 12:01, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Инвесторы смотрят на финансовую, а не прикладную отдачу.
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|3.35, Аноним (1), 12:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага это ты то самый иксперд который твердил что биток переоценке при цене 60$?
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|3.37, Аноним (7), 12:01, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Хуанга очередь, компании ждут месяцами, чтобы ему денежки отдать.
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|2.34, pic (?), 12:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное интересное решение Lunar Lake, такого у Intel ещё не было.
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|2.36, Аноним (36), 12:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NVIDIA с 50хх серией у которой вроде должна быть gddr7 память.
Что в этом интересного может быть? Задрали частоты ещё выше, бахнули кулер еще больше чем у 40xx. Это разве прогресс?
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|4.44, pic (?), 12:17, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так она часто бросает поддержку драйверов для предыдущих поколений.
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