The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания AMD опубликовала документацию по архитектуре набора команд GPU RDNA 3.5

17.09.2024 10:39

Компания AMD объявила о публикации в открытом доступе руководства по архитектуре набора команд GPU RDNA 3.5, применяемой в новейших сериях процессоров Ryzen AI 300 (APU Strix Point) и Ryzen 9000, а также в платформах с GPU Radeon 880M и 890M. Документация может пригодиться тем, кто хочет разобраться в низкоуровневой работе с GPU, а также будет полезна для реализации оптимизаций при разработке шейдеров, игр и взаимодействующих с GPU утилит. Руководство полностью охватывает реализованную в RDNA 3.5 модель выполнения шейдеров, возможные состояния, доступные инструкции, форматы кодирования информации и особенности взаимодействие движка шейдеров с памятью.

  1. Главная ссылка к новости (https://gpuopen.com/amd-rdna-3...)
  2. OpenNews: Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD
  3. OpenNews: AMD воспользовался DMCA для борьбы с утечкой внутренней документации по GPU Navi и Arden
  4. OpenNews: Компания AMD представила проект GPUOpen, сделав ставку на открытое ПО в конкуренции с NVIDIA
  5. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
  6. OpenNews: NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61875-amd
Ключевые слова: amd, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Поздно поезд уже ушел. Догнать нвидию невозможно это одна из самых дорогих компаний в мире.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем выше шкаф, тем громче падает.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 10:59, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что вообще должно подтвердить эта поговорка?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:13, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нокиа, Пан Ам, Леман Бразерс, мобильное подразделение Интел, мобильное подразделение Сименс
     
     
  • 5.11, Аноним (1), 11:18, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа следующей будет АМД?
     
     
  • 6.13, Xvig (?), 11:21, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, следующая будет Nvidia.
     
     
  • 7.14, Аноним (1), 11:25, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да с чего вдруг? Потому что у тебя шкаф упал?
     
     
  • 8.17, Xvig (?), 11:31, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой шкаф ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, Аноним (1), 11:38, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Высокий ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.27, pic (?), 11:50, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AT&T, которая была принудительно разделена.
     
     
  • 6.31, Аноним (1), 11:57, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да причем тут этот бессмысленный набор фактов? Майкрософт никто не разделилил с эпл все впорядке почему с нвидией что-то должно произойти? Кто то может сказать без бредовых поговорок?
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:13, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что чем выше шкаф, тем громче падает.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 11:17, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мы про компании при чём тут твой шкаф?
     
     
  • 6.18, Xvig (?), 11:32, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.32, Аноним (32), 11:59, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомните Novell, Sun.
     
     
  • 5.39, Аноним (1), 12:02, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомни Майкрософт и эпл...
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:13, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/61667-zluda
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:57, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они и не пытаются, все их "инициативы" чистый маркетинг.
     
  • 2.12, Xvig (?), 11:20, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дни Nvidia сочтены. Хуангу даже ARM не продали.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 11:26, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нвидия скоро и эпл купит если ей продадут.
     
     
  • 4.16, Xvig (?), 11:30, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ей уже ничего не продадут. Гнилая зеленая компашка построенная на лжи и жадности.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:35, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.43, Аноним (32), 12:14, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.21, Аноним (1), 11:39, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:44, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нвидия скоро и эпл купит если ей продадут.

    А вот этих всегда пожалуйста - знатный взаимный экстерминатус получится, имхо. Ибо нвидия как эппл? Ох, лол, там одним только очковтираниями в спеках, имхо, не выехаешь. Премиум материалы - втиранием очков в спеках не делаются!

     
     
  • 5.26, Аноним (1), 11:48, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Материалы на бывают премиум это маркетинговый буль щит.
     
  • 2.22, Аноним (-), 11:42, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Поздно поезд уже ушел. Догнать нвидию невозможно это одна из самых дорогих
    > компаний в мире.

    И именно поэтому верхушка топ500 покраснела? Логично. Или нет?!

     
     
  • 3.25, Аноним (1), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая верхушка в топ 10 из топ500 нвидия это 6 мест. И 2 амд.
     
  • 3.30, Аноним (3), 11:56, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не понимаешь, чем эти машины занимаются, то вычислительная мощность не соотносится с решаемыми задачами. У amd крайне слабая поддержка всего, поэтому, такой кластер является в значительной мере дефективным и ограниченным в своих возможностях (ну, зато сэкономили). Но на самом деле чёрные ящики никто не любит в таких областях, поэтому и появляются кластеры на армах.
     

  • 1.4, neon1ks (ok), 10:57, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Полтора года назад, тоже самое для RDNA 3: https://gpuopen.com/rdna3-isa-guide-now-available/
     
  • 1.9, Аноним (8), 11:16, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть это ассемблер для GPU, к которому раньше даже и доков не было? о_0
     
  • 1.24, pic (?), 11:44, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nvidia, amd, intel не интересен рынок ПК, выручку обеспечивают другие направления.
    Падение игрового рынка пойдёт им только на пользу.

    Высокоинтегрированные решения других компаний займут их место. "Гробы" закончатся как вид.

     
  • 1.28, Аноним (7), 11:51, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще в мире "железа" конец этого года и 2025 должны быть очень интересными.
    Тут и Интел с новыми встройками в новых Arrow Lake и Lunar Lake.
    NVIDIA с 50хх серией у которой вроде должна быть gddr7 память.
    Плюс на буме ИИ у Нвидии дела очень хорошо идут:
    https://omdia.tech.informa.com/-/media/tech/omdia/marketing/pr/2024/mar/semico
     
     
  • 2.29, pic (?), 11:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ сейчас это как инвестиционный крах доткомов 2000го.
    Переоценено, раньше времени, поэтому на биржах идет жесткая коррекция.
     
     
  • 3.33, Аноним (3), 11:59, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chatgpt демонстрирует, что генеративные сети это достаточно мощный и полезный инструмент. Генерация музыки/изображений/видео тоже огромными шагами совершенствуется. Что именно тут переоценено? Те, кто успешно занял нишу, катаются в шоколаде.
     
     
  • 4.38, pic (?), 12:01, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инвесторы смотрят на финансовую, а не прикладную отдачу.
     
     
  • 5.42, Аноним (3), 12:04, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.35, Аноним (1), 12:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага это ты то самый иксперд который твердил что биток переоценке при цене 60$?
     
     
  • 4.40, pic (?), 12:03, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я никогда не интересовался криптовалютой.
     
  • 3.37, Аноним (7), 12:01, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Хуанга очередь, компании ждут месяцами, чтобы ему денежки отдать.
     
  • 2.34, pic (?), 12:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное интересное решение Lunar Lake, такого у Intel ещё не было.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NVIDIA с 50хх серией у которой вроде должна быть gddr7 память.

    Что в этом интересного может быть? Задрали частоты ещё выше, бахнули кулер еще больше чем у 40xx. Это разве прогресс?

     
     
  • 3.41, Аноним (1), 12:03, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например что предыдущая серия подешевеет (может быть)
     
     
  • 4.44, pic (?), 12:17, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так она часто бросает поддержку драйверов для предыдущих поколений.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру