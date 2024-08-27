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Релиз офисного пакета Calligra 4.0, развиваемого проектом KDE

27.08.2024 20:34

После более 4 лет разработки опубликован релиз свободного офисного пакета Calligra 4.0, созданного в 2010 году в результате реструктуризации проекта KOffice. Офисный пакет построен на технологиях KDE и применяет единую для всех приложений офисного пакета систему встраиваемых объектов. Компоненты, отвечающие за функциональность и интерфейс пользователя разделены, что позволяет создавать на одной основе как легковесные мобильные версии, так и полнофункциональные варианты офисного пакета для настольных систем. В качестве базового формата используется Open Document (ODF). Готовые бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход с технологий KDE 5 и библиотеки Qt 5 на использование Qt 6 и библиотек KDE Frameworks 6.
  • Значительно переработан интерфейс пользователя. В текстовом процессоре Words, табличном процессоре Sheets и редакторе презентаций Stage предложен новый дизайн боковой панели, элементы стиля для которого уже включены в состав темы оформления Breeze.
  • Удалена закрепляемая dock-панель с инструментами для вставки собственных фигур (Custom Shape), вместо которой во все приложения Calligra добавлено вызываемое из панели инструментов всплывающее меню.
  • Проведена оптимизация содержимого панели инструментов, из которой исключены операции с буфером обмена (копировать, вырезать и вставить).
  • Переделаны диалоги с настройками, которые переведены на новый плоский стиль отображения списков, также применяемый в конфигураторе KDE System Settings и в большинстве приложений на базе фреймворка Kirigami.
  • Изменён и переведён на использование безрамочного стиля начальный интерфейс, показываемый при запуске различных приложений офисного пакета (Launcher).
  • Плагин webshape, позволяющий вставлять содержимое страниц с сайтов, переведён с устаревшего модуля QtWebkit на актуальный браузерный движок QtWebEngine. Помимо использования в системе заметок Braindump, плагин webshape теперь также можно использовать для вставки отрисованных страниц с сайтов в документы, электронные таблицы и презентации.

Компоненты Calligra 4.0 и связанные с ними изменения:

  • Calligra Words (ранее KWord) - текстовый процессор. Поддерживается открытие и сохранение документов в форматах ODF и MS Word (.doc, .docx). Возможна интеграция изображений, таблиц и диаграмм в документы, перетаскивание объектов из других приложений Calligra через интерфейс drag&drop.
    • Область редактирования выделена тенями для более наглядного представления границ документа
    • Обновлён диалог управления стилем (Style Manager).
    • Обновлён диалог для настройки параметров страницы (Page Layout).
  • Calligra Sheets (ранее KSpread) - табличный процессор, ориентированный на различного рода вычисления и бизнес-расчёты. Поддерживается использование шаблонов, интеграция диаграмм и графиков, возможности вставки формул. В наличии большая коллекций математических и статистических функций.
    • Редактор ячеек перемещён из панели слева от электронной таблицы в отдельный виджет, показываемый в верху и занимающий меньше места.
    • Убрана система скриптинга, которая базировалась на неподдерживаемом фреймворке Kross. В будущем планируется предоставить возможность использования скриптов на языке Pуthon.
  • Calligra Stages (ранее KPresenter) - система для подготовки презентаций. Поддерживается использование в презентациях текста, изображений, графиков и другого контента, поддерживаемого приложениями Calligra. Поддержка новых эффектов, типов контента и методов обработки презентаций может быть реализована через плагины.
    • Модернизирована боковая панель.
    • Обеспечена совместимость всплывающих подсказок с окружениями на базе протокола Wayland.
  • Karbon - векторный графический редактор, отличающийся гибкими возможностями по кастомизации и поддерживающий расширение функциональности через плагины. Редактор подходит для создания логотипов, иллюстраций и реалистичных векторных изображений.
    • Изменения в основном касаются новой боковой панели и портирования на Qt6/KF6.
  • Braindump - система ведения заметок, визуализации идей и структурирования контента. Для хранения информации используется формат openDocument, что позволяет включать в заметки не только текст, но и изображения и мультимедиа-вставки.
    • Возобновлена поддержка сборки, но из-за отсутствия активного сопровождающего компонент пока отключён по умолчанию в релизах Calligra.

В выпуск не вошли система управления проектами Plan, редакция для гибридных субноутбуков Gemini, векторный графический редактор Karbon, редактор диаграмм и блок-схем Flow и среда для визуального управления данными Kexi. Данные компоненты развиваются с использованием собственных графиков подготовки релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://planet.kde.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.8
  3. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.1
  4. OpenNews: Офисный пакет KOffice продолжит свое развитие под именем Calligra Suite
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61772-calligra
Ключевые слова: calligra, kde, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 21:40, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Пусть мне замену Визио качественную сделают с чтением и записью всд(х), а вот это вот всё мне не нужно.

    И дроио не предлагайте - это как блокнот и мс офис.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:46, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Вы слышали его? Господин желает аналог Визио! Быстро за работу!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:05, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это опен сорс - можно требовать что угодно.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 23:33, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, Аноним (36), 23:43, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы подхалим.
     
  • 2.3, нах. (?), 21:46, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И дроио не предлагайте

    это ты еще dia не застал...

     
  • 2.5, Аноним (5), 22:03, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну я vscode с плагином drawio как раз и использую как замену визио, там все популярные нотации. Не знаю в чём у тебя проблема
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:54, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохая вещь. Пользоваться не буду.
     
  • 1.6, Аноним (5), 22:05, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хуже или лучше Libre? ни разу не ставил
     
     
  • 2.8, ыть (ok), 22:10, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сравниваешь ПО уровня WordPad и Word
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:20, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –6 +/
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:23, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:27, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.22, Аноним (13), 22:48, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 22:59, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (15), 22:22, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я последний раз пробовал этим пользоваться во времена KDE4.
    Примерно тогда оно от кед отпочковалось в отдельный проект calligra.
    Было… познавательно. Весьма своеобразный тырфейс. Документы открывались. Иногда.
    ИМХО, это один из мертворожденных проектов инфраструктуры KDE, пытающейся зачем-то быть всеобъемлющим.
    Сейчас, может, и получше, но с кед я ушел, а без них оно неясно кому нужно.
     

  • 1.9, Самый умный аноним (?), 22:13, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кдешники пилят 10000 разных проектов, зачем-то завязываясь на кде, вместо нормальной кросс-платформенности. Как называется эта болезнь?
     
     
  • 2.12, Аноним (31), 22:15, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ловите электронщика!
     
  • 2.16, Аноним (13), 22:25, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    КДЕ-шники пилят КДЕ для разных платформ: этот ваш Linux, FreeBSD, macOS и Windows... Приходит электронщик и требует кроссплатформенности. Наглядный пример что среди анонимных экспертов есть шизофреники.
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 22:50, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно. Самые умные завязываются на жабаскрипт. Кто поумнее - на электрон, кто чуть попроще - на жтк. /s
     

  • 1.18, Аноним (13), 22:31, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >созданного в 2010 году в результате реструктуризации проекта KOffice.

    Самая тупая ситуация, которую можно представить только в СПО, Взяли переименовались в Calligra. Все приложения в КДЕ начинаются на К, значит и офис должен начинаться на К а не это.

     
     
  • 2.30, another_one (ok), 22:56, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все приложения в КДЕ начинаются на К

    Да, особенно - Gwenview, Cervisia, Okular и Ark

     

  • 1.19, Аноним (13), 22:32, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На первом скриншоте есть вертикальное меню. В Винде нет вертикального меню. Я не хочу привыкать к вертикальному меню, оно меня бесит.
     
  • 1.20, Аноним (13), 22:33, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А так вообще, в идеале, в полноценной СРС должен быть нативный офисный пакет и веб-браузер, а не пихать в дистрибутив Firefox и Libre Office.
     
     
  • 2.21, Аноним (4), 22:40, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое "СРС"? Кстати:

    > нативный

    Родной.

    > веб-браузер

    Паутино-обозреватель.

    > дистрибутив

    Поставка.

     
     
  • 3.25, Аноним (13), 22:52, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Что такое "СРС"? Кстати:

    Не ври, всё ты знаешь.

    >Паутино-обозреватель.

    Очень унылый наброс. Не паутина, а сеть. Сетевой обозреватель.

    >Поставка.

    Не поставка, а комплект поставки.

     
  • 3.26, Пишу с древнего макбука (?), 22:54, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое "СРС"? Кстати:

    Это местный товарищ клоунирует, походу сам не знает (не впервые уже вижу эту аббревиатуру).

     
     
  • 4.35, Аноним (13), 23:41, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь продолжать копротивляться, но сила на моей стороне.
     
     
  • 5.37, Пишу с древнего макбука (?), 23:47, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > копротивляться

    Для начала члeн из рoтa вынь, а то не понять что пpoшeпeлявил.

     

  • 1.27, Аноним (13), 22:54, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще было бы интересно посмотреть на дистрибутив, в котором в качестве офисного пакета сабж и браузер не Фаерфокс а нативный КДЕ-шный браузер.
     
     
  • 2.29, Пишу с древнего макбука (?), 22:56, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще было бы интересно посмотреть на дистрибутив

    KaOS.

     

  • 1.28, Аноним (-), 22:56, 27/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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