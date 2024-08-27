Релиз офисного пакета Calligra 4.0, развиваемого проектом KDE

После более 4 лет разработки опубликован релиз свободного офисного пакета Calligra 4.0, созданного в 2010 году в результате реструктуризации проекта KOffice. Офисный пакет построен на технологиях KDE и применяет единую для всех приложений офисного пакета систему встраиваемых объектов. Компоненты, отвечающие за функциональность и интерфейс пользователя разделены, что позволяет создавать на одной основе как легковесные мобильные версии, так и полнофункциональные варианты офисного пакета для настольных систем. В качестве базового формата используется Open Document (ODF). Готовые бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Linux, FreeBSD, macOS и Windows. Основные изменения: Осуществлён переход с технологий KDE 5 и библиотеки Qt 5 на использование Qt 6 и библиотек KDE Frameworks 6.

Значительно переработан интерфейс пользователя. В текстовом процессоре Words, табличном процессоре Sheets и редакторе презентаций Stage предложен новый дизайн боковой панели, элементы стиля для которого уже включены в состав темы оформления Breeze.

Удалена закрепляемая dock-панель с инструментами для вставки собственных фигур (Custom Shape), вместо которой во все приложения Calligra добавлено вызываемое из панели инструментов всплывающее меню.

Проведена оптимизация содержимого панели инструментов, из которой исключены операции с буфером обмена (копировать, вырезать и вставить).

Переделаны диалоги с настройками, которые переведены на новый плоский стиль отображения списков, также применяемый в конфигураторе KDE System Settings и в большинстве приложений на базе фреймворка Kirigami.

Изменён и переведён на использование безрамочного стиля начальный интерфейс, показываемый при запуске различных приложений офисного пакета (Launcher).

Плагин webshape, позволяющий вставлять содержимое страниц с сайтов, переведён с устаревшего модуля QtWebkit на актуальный браузерный движок QtWebEngine. Помимо использования в системе заметок Braindump, плагин webshape теперь также можно использовать для вставки отрисованных страниц с сайтов в документы, электронные таблицы и презентации. Компоненты Calligra 4.0 и связанные с ними изменения: Calligra Words (ранее KWord) - текстовый процессор. Поддерживается открытие и сохранение документов в форматах ODF и MS Word (.doc, .docx). Возможна интеграция изображений, таблиц и диаграмм в документы, перетаскивание объектов из других приложений Calligra через интерфейс drag&drop. Область редактирования выделена тенями для более наглядного представления границ документа Обновлён диалог управления стилем (Style Manager). Обновлён диалог для настройки параметров страницы (Page Layout).

Calligra Sheets (ранее KSpread) - табличный процессор, ориентированный на различного рода вычисления и бизнес-расчёты. Поддерживается использование шаблонов, интеграция диаграмм и графиков, возможности вставки формул. В наличии большая коллекций математических и статистических функций. Редактор ячеек перемещён из панели слева от электронной таблицы в отдельный виджет, показываемый в верху и занимающий меньше места. Убрана система скриптинга, которая базировалась на неподдерживаемом фреймворке Kross. В будущем планируется предоставить возможность использования скриптов на языке Pуthon.

Calligra Stages (ранее KPresenter) - система для подготовки презентаций. Поддерживается использование в презентациях текста, изображений, графиков и другого контента, поддерживаемого приложениями Calligra. Поддержка новых эффектов, типов контента и методов обработки презентаций может быть реализована через плагины. Модернизирована боковая панель. Обеспечена совместимость всплывающих подсказок с окружениями на базе протокола Wayland.

Karbon - векторный графический редактор, отличающийся гибкими возможностями по кастомизации и поддерживающий расширение функциональности через плагины. Редактор подходит для создания логотипов, иллюстраций и реалистичных векторных изображений. Изменения в основном касаются новой боковой панели и портирования на Qt6/KF6.

Braindump - система ведения заметок, визуализации идей и структурирования контента. Для хранения информации используется формат openDocument, что позволяет включать в заметки не только текст, но и изображения и мультимедиа-вставки. Возобновлена поддержка сборки, но из-за отсутствия активного сопровождающего компонент пока отключён по умолчанию в релизах Calligra.

В выпуск не вошли система управления проектами Plan, редакция для гибридных субноутбуков Gemini, векторный графический редактор Karbon, редактор диаграмм и блок-схем Flow и среда для визуального управления данными Kexi. Данные компоненты развиваются с использованием собственных графиков подготовки релизов.



