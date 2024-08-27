Релиз офисного пакета Calligra 4.0, развиваемого проектом KDE

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:46, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
Вы слышали его? Господин желает аналог Визио! Быстро за работу!
|
|2.3, нах. (?), 21:46, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И дроио не предлагайте
это ты еще dia не застал...
|
|2.5, Аноним (5), 22:03, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну я vscode с плагином drawio как раз и использую как замену визио, там все популярные нотации. Не знаю в чём у тебя проблема
|
|
|
|2.14, Аноним (15), 22:22, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я последний раз пробовал этим пользоваться во времена KDE4.
Примерно тогда оно от кед отпочковалось в отдельный проект calligra.
Было… познавательно. Весьма своеобразный тырфейс. Документы открывались. Иногда.
ИМХО, это один из мертворожденных проектов инфраструктуры KDE, пытающейся зачем-то быть всеобъемлющим.
Сейчас, может, и получше, но с кед я ушел, а без них оно неясно кому нужно.
|
|1.9, Самый умный аноним (?), 22:13, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кдешники пилят 10000 разных проектов, зачем-то завязываясь на кде, вместо нормальной кросс-платформенности. Как называется эта болезнь?
|
|
|
|2.16, Аноним (13), 22:25, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
КДЕ-шники пилят КДЕ для разных платформ: этот ваш Linux, FreeBSD, macOS и Windows... Приходит электронщик и требует кроссплатформенности. Наглядный пример что среди анонимных экспертов есть шизофреники.
|
|2.23, НяшМяш (ok), 22:50, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Правильно. Самые умные завязываются на жабаскрипт. Кто поумнее - на электрон, кто чуть попроще - на жтк. /s
|
|1.18, Аноним (13), 22:31, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>созданного в 2010 году в результате реструктуризации проекта KOffice.
Самая тупая ситуация, которую можно представить только в СПО, Взяли переименовались в Calligra. Все приложения в КДЕ начинаются на К, значит и офис должен начинаться на К а не это.
|
|
|
|2.30, another_one (ok), 22:56, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Все приложения в КДЕ начинаются на К
Да, особенно - Gwenview, Cervisia, Okular и Ark
|
|1.19, Аноним (13), 22:32, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На первом скриншоте есть вертикальное меню. В Винде нет вертикального меню. Я не хочу привыкать к вертикальному меню, оно меня бесит.
|
|1.20, Аноним (13), 22:33, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
А так вообще, в идеале, в полноценной СРС должен быть нативный офисный пакет и веб-браузер, а не пихать в дистрибутив Firefox и Libre Office.
|
|
|
|2.21, Аноним (4), 22:40, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что такое "СРС"? Кстати:
> нативный
Родной.
> веб-браузер
Паутино-обозреватель.
> дистрибутив
Поставка.
|
|
|
|3.25, Аноним (13), 22:52, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Что такое "СРС"? Кстати:
Не ври, всё ты знаешь.
>Паутино-обозреватель.
Очень унылый наброс. Не паутина, а сеть. Сетевой обозреватель.
>Поставка.
Не поставка, а комплект поставки.
|
|1.27, Аноним (13), 22:54, 27/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Вообще было бы интересно посмотреть на дистрибутив, в котором в качестве офисного пакета сабж и браузер не Фаерфокс а нативный КДЕ-шный браузер.
|