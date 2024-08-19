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CockroachDB сворачивает Core-редакцию и меняет модель лицензирования

19.08.2024 16:42

Компания CockroachDB объявила о смене лицензионной политики, прекращении поставки Core-варианта своей СУБД и существенном ограничении бесплатных опций. Изменения будут применены начиная с выпуска 24.3, запланированного на ноябрь. Код CockroachDB продолжит быть доступен, но под ограничивающей его использование лицензией (модель "код доступен"). До сих пор компания предлагала два варианта СУБД: бесплатный CockroachDB Core, предлагающий базовую функциональность, и платный CockroachDB Enterprise, включающий расширенные возможности и оптимизации, связанные с обеспечением отказоустойчивости, масштабированием и защитой информации.

Поставка бесплатного варианта CockroachDB Core теперь прекращается и вместо него для развёртывания CockroachDB на своих серверах предлагаются две новые Enterprise-редакции, которые содержат все расширенные функции, но имеют ограничения по использованию: ознакомительный вариант CockroachDB Enterprise Trial, который можно использовать только в течение 30 дней, и вариант CockroachDB Enterprise Free, который не ограничен по времени, но может использоваться только индивидуальными разаботчиками, студентами и компаниями с доходом менее 10 млн долларов в год.

Это второй шаг CockroachDB в сторону от открытой модели разработки. Изначально данная СУБД распространялась под лицензией Apache 2.0, но в 2019 году была переведена на лицензию Business Source License (BSL), не являющуюся свободной из-за дискриминации отдельных категорий пользователей. Суть лицензии BSL в том, что код расширенной функциональности в течение какого-то времени может применяться бесплатно только при соблюдении дополнительных условий, для обхода которых требуется приобретение коммерческой лицензии. В случае с CockroachDB в дополнительное условие связано с запретом на продажу коммерческих версий CockroachDB, выполненных в форме облачных сервисов.

СУБД CockroachDB ориентирована на создание высоконадёжных географически распределённых и горизонтально масштабируемых хранилищ, отличающихся высокой живучестью и не зависящих от сбоев дисков, узлов и центров обработки данных. При этом CockroachDB гарантирует целостность ACID-транзакций, предоставляет возможность использования SQL для манипуляции с данными, позволяет вносить изменения в схему хранения на лету, поддерживает индексы и внешние ключи, поддерживает автоматическую репликацию и ребалансировку хранилища.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  3. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  4. OpenNews: СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию
  5. OpenNews: Выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB 2.0
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61730-cockroachdb
Ключевые слова: cockroachdb
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Обсуждение (4) RSS
  • 4, Я (??), 17:31, 19/08/2024 [ответить]  
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    Где анонимы с воплями??
     

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