Выпуск Frigate 0.14, системы определения объектов на камерах наблюдения

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|2.32, Аноним (32), 13:33, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что, 24/7, 365 дней в году готовы не отрываясь пялиться на порог своего дома? А как же гараж, задний двор и въезд на парковку? Завидую вашему терпению, внимательности и количеству глаз.
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|2.54, Тимми (??), 17:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне вообще непонятно, что за мания такая - следить за всеми в камеры? Типа почувствуй себя Богом? Вот понавешали в Москве камер, как в Шанхае - по 10 штук на столбе... И что? Те, кто сидит и подглядывает "по ту сторону" - явно не в ладах с головой, очевидно есть какие-то комплексы, которые сильные мира сего пытаются компенсировать, пытаясь за всеми следить и контролировать жизнь всех людей. И кажется, эта болезнь заразна. Теперь каждый мечтает почувствовать себя эдаким Наполеоном в своем маленьком сарае.
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|3.55, чатжпт (?), 17:49, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что?
а то что в Мск можно безопасно гулять по любым улицам и дворам в любое время суток без травмата и газового балончика в кармане.
> пытаются компенсировать
компенсировать тут пытаешься только ты свое слабоумие
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|1.6, Аноним (-), 12:17, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, можно ли школьников в пятерочке ловить за кражей сухариков, если был факт подхода к полке и взятия сухариков, но на кассе их не было/к кассе не подходил. Интересная система для всех владельцев супермаркетов, можно сэкономить на кассирах с кассами самообслуживания и платить эти деньги охранникам, которые в режиме реального времени будут видеть подозрительных типов и проверять на выходе. Интересная система в общем, можно много где применить для оптимизации процессов охраны.
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|2.7, аНОНИМ (?), 12:21, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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пацаны из amazon go так уже делали -- без индусов, втыкающих в камеры не взлетело.
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|2.8, Аноним (8), 12:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для таких школьников лучше сделать пробный стенд сухариков, подошел поел сколько захотел и ушел, а в упаковке сухарики пусть покупают те кто за пивом пришел, и без сухариков в комплекте пиво не продавать. Взаимная выручка, плюс дети счастливы и не достают родаков "мам, купи сухарики (с визгом)" :)
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|3.10, Аноним (13), 12:37, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поедание развесных сухариков в Ашане уже давно вид спорта по нему проводят локальные соревнования кто больше съест до того как его спалят. Вчера было даже закрытие таких соревнований.
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|4.23, Аноним (8), 13:15, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я не развесные имею ввиду, а бесплатные как промо, а в принципе горбатых могила исправит, все от воспитания и общественной культуры зависит, будет ли ребенок воровать сухарики в магазине.
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|5.30, Аноним (13), 13:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все зависит от системы контроля. Везде где есть. Лазейка влезет группа школьников. Причем именно группа по одному школьники безобидны.
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|6.41, Аноним (41), 14:54, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хз, мы спички воровали, потому что не продавали, а костры сами себя не подожгут, и ходили и по одному на это дело
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|7.42, Аноним (13), 15:27, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вы ходили по одному в составе группы лиц. Без группа перед кем ты будешь понтоваться какой ты крутой вор?
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|8.46, Аноним (8), 16:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В составе группы лиц вероятность спалиться высока, хотя группа из двух один на ... текст свёрнут, показать
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|4.35, Аноним (45), 14:07, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>кто больше съест до того как его спалят
Или живот скрутит ;)
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|3.26, Аноним (26), 13:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На таком стенде важно правило минимального съедания за один раз, например меньше 300грамм нельзя. У детей, с детства обожравшихся сухариками, всю оставшуюся жизнь будут рвотные порывы при одной мысли от бесплатной шляпы.
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|4.29, Аноним (8), 13:29, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всю оставшуюся жизнь будут рвотные порывы
Так это не только у детей. Стенд можно сделать "немного невкусным" (свежие нормальные но вкус иной), а вот в пакетах нормальные, и срабатывает детская логика, что и в пакете не вкусные.
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|3.34, Аноним (45), 14:03, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>без сухариков в комплекте пиво не продавать
Всё в лучших совковых традициях: "В нагрузку".
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|4.36, Аноним (8), 14:09, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ну да, родил стране детей в нагрузку, а теперь они сухарики воруют, спокойно пиво выпить не дают. В лучших традициях совка это забить на собственных детей и сослать в лагеря (пионерский).
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|2.9, Аноним (8), 12:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнение: А если ты не любишь сухарики, а пиво хочешь, ничего, отдашь ребенку сухарики :)
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|3.12, Аноним (13), 12:39, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И он после этого становится жирным. Это на сколько надо не любить детей.
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|4.19, Аноним (8), 13:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А живот от пива типа не растет пфффф, не хочешь чтобы ребенок был жЫрным, не покупай пиво :)
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|2.14, Аноним (-), 12:43, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю оно может работать на пачке сухариков или бутылка водки сникерс , но за... большой текст свёрнут, показать
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|3.15, Аноним (13), 12:46, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что в пятерочках в зале уже давно нет никаких охранников это невыгодно.
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|2.24, Аноним (26), 13:16, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пока охранник будет проверять одного школьника на выходе, остальные 29 из класса спокойно выгребут всё остальное
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|2.38, Аноним (45), 14:25, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поеданием сухариков (и не только) в X5-club занимаются не только школьники, но и студенты колледжей. Наверное, и ВУЗов тоже.
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|2.49, Аноним (48), 17:00, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, можно ли школьников в пятерочке ловить за кражей сухариков
Можно. Лови. Тебе ещё и приплачивать за это будут, и стаж в трудовую пойдёт.
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|2.50, Аноним (-), 17:02, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> которые в режиме реального времени будут видеть подозрительных типов и проверять на выходе
А это вообще законно? Охрана - не полиция. Разве у них есть право проверять на выходе? Я уже не говорю о видеонаблюдении, против которого ничего не имею против, тем не менее задаюсь вопросом насколько этично и нормально разным людям не относящихся к товарищу майору следить за другими?
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|3.52, Фубля (?), 17:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от лицензии охранника и ЧОПа. В некоторых случаях охранник может и огнестрел на поражение использовать.
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|1.11, Аноним (13), 12:38, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Т.е. эта штука должна отнять работу у охранников? Не надо так мы с пацанами такое осуждаем.
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|2.25, Аноним (8), 13:21, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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90-ые, гоп-стоп, это же культурный код.
пс: "ОПГ в кремле" (ц) Le Truk
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|2.40, Аноним (-), 14:45, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Т.е. эта штука должна отнять работу у охранников?
Эта штука отнимет у тебя и у большинства (тех кто не ушел в лес) свободу и право на приватность.
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|2.51, Аноним (-), 17:04, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как улучшение качества работы охранников отнимет у них работу? Вероятнее всего эта тем всплыла из-за событий последних дней в Курской области. Охрану границы господа айтишники могли спокойно помочь организовать, но вместо этого они предпочли воевать с товарищем майором.
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|3.53, Фубля (?), 17:26, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Охрану границы господа айтишники могли спокойно помочь организовать
Путем записи в добровольцы?
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|1.33, EuPhobos (ok), 13:59, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Использовал со связкой Frigate + CoralAI + deepstack
И модуль DomRu для HomeAssistant, в итоге калитки и домофоны сами открывались когда я подходил к ним.
До сех пор, пока DomRu не прикрыла лавочку и не закрыла доступ к камерам домофонов.
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