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Выпуск Frigate 0.14, системы определения объектов на камерах наблюдения

12.08.2024 11:47

Доступен выпуск проекта Frigate 0.14, предоставляющего средства для создания сетевых видеорегистраторов (NVR, Network Video Recorder) в реальном режиме времени анализирующих видео, передаваемое с IP-камер видеонаблюдения, а также выявляющих и фиксирующих изменения и объекты. Например, система может сохранять изображений людей, проходивших мимо камеры. Для выявления объектов используется модель машинного обучения, выполняемая на локальной системе без обращения к внешним сервисам. Код платформы написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Для обработки передаваемых с камеры изображений и определения объектов используются OpenCV и Tensorflow. Система оптимизирована для минимального потребления ресурсов и использует многопроцессную модель запуска моделей. Для снижения нагрузки определение объектов выполняется только в привязке к определению изменений и движения. Возможна интеграция с различными системами домашней автоматизации, поддерживающими протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), такими как Home Assistant и OpenHab. Управление производится через web-интерфейс, который может быть интегрирован непосредственно в интерфейс Home Assistant.

Из особенностей упоминается низкий уровень ложных срабатываний, возможность раздельного определения объектов (люди, машины), поддержка опционального задействования устройств Google Coral TPU для ускорения обработки видео в режиме реального времени (Frigate может обрабатывать более 100 операций определения объектов в секунду), возможность определения зон срабатывания и точного времени вторжения, гибкая система отправки оповещений. Система также поддерживает ретрансляцию видео и просмотр в Live-режиме при помощи WebRTC и RTSP, что позволяет снизить число подключений к камере.

Новый выпуск примечателен добавлением нового полностью переписанного интерфейса пользователя, который оптимизирован для настольных и мобильных систем. Интерфейс позволяет быстро оценить состояние в данный момент и изучить недавно произошедшие события, получить live-доступ к изображению камер, просмотреть сводное состояние камер и отследить историю событий, которые наглядно отобраюатся в виде анимированных миниатюр. Добавлена поддержка аутентификации, определения ролей доступа (администратор, пользователь) и подключения с использованием прокси, таких как authelia, authentik и oauth2_proxy.

Улучшен интерфейс для пересмотра записанного видео, в котором теперь можно быстро переключаться между моментами, на которых зафиксировано движение и выявлены объекты. Выявленные события разделены на категории важности и типы объектов, добавлена возможность фильтрации на основе приоритетов (например, ситуация пересечения человеком границы собственности имеет более высокий приоритет, чем определение рядом гуляющего человека). Реализована возможность разделения камер на группы.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blakeblacks...)
  2. OpenNews: Проект Valetudo развивает модификации прошивок для локального управления роботами-пылесосами
  3. OpenNews: Релиз openHAB 1.0, платформы для обеспечения работы систем домашней автоматизации
  4. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.3, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
  5. OpenNews: Amazon, Apple, Google и Zigbee приступили к созданию открытого стандарта для устройств умного дома
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в платформе Home Assistant
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61692-frigate
Ключевые слова: frigate, video, cam
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:10, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я объекты глазами определяю.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:41, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    У тебя производительность низкая ты плохая нейросеть.
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:33, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, 24/7, 365 дней в году готовы не отрываясь пялиться на порог своего дома? А как же гараж, задний двор и въезд на парковку? Завидую вашему терпению, внимательности и количеству глаз.
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:59, 12/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.54, Тимми (??), 17:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вообще непонятно, что за мания такая - следить за всеми в камеры? Типа почувствуй себя Богом? Вот понавешали в Москве камер, как в Шанхае - по 10 штук на столбе... И что? Те, кто сидит и подглядывает "по ту сторону" - явно не в ладах с головой, очевидно есть какие-то комплексы, которые сильные мира сего пытаются компенсировать, пытаясь за всеми следить и контролировать жизнь всех людей. И кажется, эта болезнь заразна. Теперь каждый мечтает почувствовать себя эдаким Наполеоном в своем маленьком сарае.
     
     
  • 3.55, чатжпт (?), 17:49, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что?

    а то что в Мск можно безопасно гулять по любым улицам и дворам в любое время суток без травмата и газового балончика в кармане.

    > пытаются компенсировать

    компенсировать тут пытаешься только ты свое слабоумие

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:16, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >определения объектов используются OpenCV и Tensorflow

    Кому интересна тема:
    https://docs.openvino.ai

     
  • 1.6, Аноним (-), 12:17, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, можно ли школьников в пятерочке ловить за кражей сухариков, если был факт подхода к полке и взятия сухариков, но на кассе их не было/к кассе не подходил. Интересная система для всех владельцев супермаркетов, можно сэкономить на кассирах с кассами самообслуживания и платить эти деньги охранникам, которые в режиме реального времени будут видеть подозрительных типов и проверять на выходе. Интересная система в общем, можно много где применить для оптимизации процессов охраны.
     
     
  • 2.7, аНОНИМ (?), 12:21, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    пацаны из amazon go так уже делали -- без индусов, втыкающих в камеры не взлетело.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для таких школьников лучше сделать пробный стенд сухариков, подошел поел сколько захотел и ушел, а в упаковке сухарики пусть покупают те кто за пивом пришел, и без сухариков в комплекте пиво не продавать. Взаимная выручка, плюс дети счастливы и не достают родаков "мам, купи сухарики (с визгом)" :)
     
     
  • 3.10, Аноним (13), 12:37, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поедание развесных сухариков в Ашане уже давно вид спорта по нему проводят локальные соревнования кто больше съест до того как его спалят. Вчера было даже закрытие таких соревнований.
     
     
  • 4.23, Аноним (8), 13:15, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я не развесные имею ввиду, а бесплатные как промо, а в принципе горбатых могила исправит, все от воспитания и общественной культуры зависит, будет ли ребенок воровать сухарики в магазине.
     
     
  • 5.30, Аноним (13), 13:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все зависит от системы контроля. Везде где есть. Лазейка влезет группа школьников. Причем именно группа по одному школьники безобидны.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 14:54, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз, мы спички воровали, потому что не продавали, а костры сами себя не подожгут, и ходили и по одному на это дело
     
     
  • 7.42, Аноним (13), 15:27, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы ходили по одному в составе группы лиц. Без группа перед кем ты будешь понтоваться какой ты крутой вор?
     
     
  • 8.45, Аноним (45), 15:48, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них была задача не поноваться, а костры жечь и самопалы заряжать ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.46, Аноним (8), 16:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В составе группы лиц вероятность спалиться высока, хотя группа из двух один на ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.35, Аноним (45), 14:07, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >кто больше съест до того как его спалят

    Или живот скрутит ;)

     
  • 3.26, Аноним (26), 13:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На таком стенде важно правило минимального съедания за один раз, например меньше 300грамм нельзя. У детей, с детства обожравшихся сухариками, всю оставшуюся жизнь будут рвотные порывы при одной мысли от бесплатной шляпы.
     
     
  • 4.29, Аноним (8), 13:29, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всю оставшуюся жизнь будут рвотные порывы

    Так это не только у детей. Стенд можно сделать "немного невкусным" (свежие нормальные но вкус иной), а вот в пакетах нормальные, и срабатывает детская логика, что и в пакете не вкусные.

     
  • 3.34, Аноним (45), 14:03, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без сухариков в комплекте пиво не продавать

    Всё в лучших совковых традициях: "В нагрузку".

     
     
  • 4.36, Аноним (8), 14:09, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну да, родил стране детей в нагрузку, а теперь они сухарики воруют, спокойно пиво выпить не дают. В лучших традициях совка это забить на собственных детей и сослать в лагеря (пионерский).
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнение: А если ты не любишь сухарики, а пиво хочешь, ничего, отдашь ребенку сухарики :)
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 12:39, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И он после этого становится жирным. Это на сколько надо не любить детей.
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 13:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А живот от пива типа не растет пфффф, не хочешь чтобы ребенок был жЫрным, не покупай пиво :)
     
     
  • 5.27, Аноним (26), 13:24, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    губит людей не пиво, губит людей вода
     
  • 5.28, Аноним (13), 13:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так детям пиво нельзя. Закон такой есть.
     
     
  • 6.31, Аноним (8), 13:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кек)
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:43, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю оно может работать на пачке сухариков или бутылка водки сникерс , но за... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 12:46, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что в пятерочках в зале уже давно нет никаких охранников это невыгодно.
     
  • 2.16, Аноним (13), 12:49, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что там вы Ше правильно пишут ИИ заменили на индусов https://www.rbc.ru/life/news/660d1c519a79476cc434a100
     
  • 2.24, Аноним (26), 13:16, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока охранник будет проверять одного школьника на выходе, остальные 29 из класса спокойно выгребут всё остальное
     
  • 2.38, Аноним (45), 14:25, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поеданием сухариков (и не только) в X5-club занимаются не только школьники, но и студенты колледжей. Наверное, и ВУЗов тоже.
     
  • 2.49, Аноним (48), 17:00, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, можно ли школьников в пятерочке ловить за кражей сухариков

    Можно. Лови. Тебе ещё и приплачивать за это будут, и стаж в трудовую пойдёт.

     
  • 2.50, Аноним (-), 17:02, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которые в режиме реального времени будут видеть подозрительных типов и проверять на выходе

    А это вообще законно? Охрана - не полиция. Разве у них есть право проверять на выходе? Я уже не говорю о видеонаблюдении, против которого ничего не имею против, тем не менее задаюсь вопросом насколько этично и нормально разным людям не относящихся к товарищу майору следить за другими?

     
     
  • 3.52, Фубля (?), 17:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от лицензии охранника и ЧОПа. В некоторых случаях охранник может и огнестрел на поражение использовать.
     

  • 1.11, Аноним (13), 12:38, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Т.е. эта штука должна отнять работу у охранников? Не надо так мы с пацанами такое осуждаем.
     
     
  • 2.25, Аноним (8), 13:21, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    90-ые, гоп-стоп, это же культурный код.

    пс: "ОПГ в кремле" (ц) Le Truk

     
  • 2.40, Аноним (-), 14:45, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Т.е. эта штука должна отнять работу у охранников?

    Эта штука отнимет у тебя и у большинства (тех кто не ушел в лес) свободу и право на приватность.

     
     
  • 3.43, Аноним (13), 15:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них уже все отнято.
     
  • 2.51, Аноним (-), 17:04, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как улучшение качества работы охранников отнимет у них работу? Вероятнее всего эта тем всплыла из-за событий последних дней в Курской области. Охрану границы господа айтишники могли спокойно помочь организовать, но вместо этого они предпочли воевать с товарищем майором.
     
     
  • 3.53, Фубля (?), 17:26, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Охрану границы господа айтишники могли спокойно помочь организовать

    Путем записи в добровольцы?

     

  • 1.33, EuPhobos (ok), 13:59, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Использовал со связкой Frigate + CoralAI + deepstack
    И модуль DomRu для HomeAssistant, в итоге калитки и домофоны сами открывались когда я подходил к ним.
    До сех пор, пока DomRu не прикрыла лавочку и не закрыла доступ к камерам домофонов.
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:11, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, надо будет потестировать, надеюсь он rtsp поддерживает.
     

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