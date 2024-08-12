Выпуск Frigate 0.14, системы определения объектов на камерах наблюдения

2.7 , аНОНИМ ( ? ), 12:21, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – пацаны из amazon go так уже делали -- без индусов, втыкающих в камеры не взлетело.

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – для таких школьников лучше сделать пробный стенд сухариков, подошел поел сколько захотел и ушел, а в упаковке сухарики пусть покупают те кто за пивом пришел, и без сухариков в комплекте пиво не продавать. Взаимная выручка, плюс дети счастливы и не достают родаков "мам, купи сухарики (с визгом)" :)

3.10 , Аноним ( 13 ), 12:37, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Поедание развесных сухариков в Ашане уже давно вид спорта по нему проводят локальные соревнования кто больше съест до того как его спалят. Вчера было даже закрытие таких соревнований.

4.23 , Аноним ( 8 ), 13:15, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я не развесные имею ввиду, а бесплатные как промо, а в принципе горбатых могила исправит, все от воспитания и общественной культуры зависит, будет ли ребенок воровать сухарики в магазине.

5.30 , Аноним ( 13 ), 13:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все зависит от системы контроля. Везде где есть. Лазейка влезет группа школьников. Причем именно группа по одному школьники безобидны.

6.41 , Аноним ( 41 ), 14:54, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хз, мы спички воровали, потому что не продавали, а костры сами себя не подожгут, и ходили и по одному на это дело

7.42 , Аноним ( 13 ), 15:27, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вы ходили по одному в составе группы лиц. Без группа перед кем ты будешь понтоваться какой ты крутой вор?

8.45 , Аноним ( 45 ), 15:48, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать У них была задача не поноваться, а костры жечь и самопалы заряжать ... 8.46 , Аноним ( 8 ), 16:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В составе группы лиц вероятность спалиться высока, хотя группа из двух один на ... 4.35 , Аноним ( 45 ), 14:07, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >кто больше съест до того как его спалят Или живот скрутит ;)

3.26 , Аноним ( 26 ), 13:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На таком стенде важно правило минимального съедания за один раз, например меньше 300грамм нельзя. У детей, с детства обожравшихся сухариками, всю оставшуюся жизнь будут рвотные порывы при одной мысли от бесплатной шляпы.

4.29 , Аноним ( 8 ), 13:29, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > всю оставшуюся жизнь будут рвотные порывы Так это не только у детей. Стенд можно сделать "немного невкусным" (свежие нормальные но вкус иной), а вот в пакетах нормальные, и срабатывает детская логика, что и в пакете не вкусные.

3.34 , Аноним ( 45 ), 14:03, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >без сухариков в комплекте пиво не продавать Всё в лучших совковых традициях: "В нагрузку".

4.36 , Аноним ( 8 ), 14:09, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ну да, родил стране детей в нагрузку, а теперь они сухарики воруют, спокойно пиво выпить не дают. В лучших традициях совка это забить на собственных детей и сослать в лагеря (пионерский).

2.9 , Аноним ( 8 ), 12:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дополнение: А если ты не любишь сухарики, а пиво хочешь, ничего, отдашь ребенку сухарики :)

3.12 , Аноним ( 13 ), 12:39, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И он после этого становится жирным. Это на сколько надо не любить детей.

4.19 , Аноним ( 8 ), 13:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А живот от пива типа не растет пфффф, не хочешь чтобы ребенок был жЫрным, не покупай пиво :)

5.27 , Аноним ( 26 ), 13:24, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – губит людей не пиво, губит людей вода

5.28 , Аноним ( 13 ), 13:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так детям пиво нельзя. Закон такой есть.

6.31 , Аноним ( 8 ), 13:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кек)

2.14 , Аноним ( - ), 12:43, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Думаю оно может работать на пачке сухариков или бутылка водки сникерс , но за... 3.15 , Аноним ( 13 ), 12:46, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если что в пятерочках в зале уже давно нет никаких охранников это невыгодно.

2.16 , Аноним ( 13 ), 12:49, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если что там вы Ше правильно пишут ИИ заменили на индусов https://www.rbc.ru/life/news/660d1c519a79476cc434a100

2.24 , Аноним ( 26 ), 13:16, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пока охранник будет проверять одного школьника на выходе, остальные 29 из класса спокойно выгребут всё остальное

2.38 , Аноним ( 45 ), 14:25, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поеданием сухариков (и не только) в X5-club занимаются не только школьники, но и студенты колледжей. Наверное, и ВУЗов тоже.

2.49 , Аноним ( 48 ), 17:00, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно, можно ли школьников в пятерочке ловить за кражей сухариков Можно. Лови. Тебе ещё и приплачивать за это будут, и стаж в трудовую пойдёт.

2.50 , Аноним ( - ), 17:02, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > которые в режиме реального времени будут видеть подозрительных типов и проверять на выходе А это вообще законно? Охрана - не полиция. Разве у них есть право проверять на выходе? Я уже не говорю о видеонаблюдении, против которого ничего не имею против, тем не менее задаюсь вопросом насколько этично и нормально разным людям не относящихся к товарищу майору следить за другими?

3.52 , Фубля ( ? ), 17:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зависит от лицензии охранника и ЧОПа. В некоторых случаях охранник может и огнестрел на поражение использовать.

