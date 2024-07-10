The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимость в протоколе RADIUS, позволяющая подделать ответ при аутентификации

10.07.2024 11:38

Группа исследователей из нескольких американских университетов и компаний Cloudflare и Microsoft разработала новую технику атаки на протокол RADIUS, применяемый операторами связи, облачными сервисами и VPN-провайдерами для аутентификации, авторизации и аккаунтинга пользователей. Атака, которая получила кодовое имя Blast-RADIUS, даёт возможность подделать ответ RADIUS-сервера при прохождении аутентификации и организовать подключение абонента без знания пароля доступа.

Для эксплуатации уязвимости (CVE-2024-3596) атакующий должен иметь возможность перехвата транзитного трафика и проведения полноценной MITM-атаки, позволяющей читать, перехватывать, блокировать и изменять входящие и исходящие транзитные UDP-пакеты, отправляемые точками доступа для запроса аутентификации клиентов (Access-Request) и возвращаемые RADIUS-сервером с подтверждением или отклонением операции. Перехватив запрос аутентификации атакующий может направить фиктивный ответ, указав в этом ответе иной тип результата (например, Access-Accept вместо Access-Reject). Атакующий также потенциально может перехватить ответ Access-Challenge, используемый при двухфакторной аутентификации, и заменить его на ответ Access-Accept для обхода прохождения дополнительного этапа проверки.

Атака основана на том, что протокол RADIUS использует в качестве транспорта UDP и верифицирует целостность передаваемых сообщений при помощи алгоритма MD5. Для верификации сообщений, передаваемых между сервером доступа и RADIUS-сервером, применяется секретный ключ, известный точке доступа и RADIUS-серверу, но неизвестный атакующему. В ответ на запрос аутентификации RADIUS-сервер генерирует MD5-хэш, при помощи которого сервер доступа может удостовериться, что сообщение отправлено авторизированным сервером. MD5-хэш охватывает присланное в запросе случайное значение, идентификатор запроса, возвращаемые атрибуты и секретный ключ.

Атакующий в ходе MITM-атаки может перехватить переданный в запросе идентификатор и случайное значение, а также может предсказать код операции, размер и атрибуты. Задача сводится к формированию корректного проверочного хэша, который бы соответствовал изменённому результату операции и проходил проверку через хэширование с использованием секретного ключа. Алгоритм MD5 не является стойким к подбору коллизий, что позволяет атакующему, манипулируя с не имеющим значения добавочным заполнением, подобрать сочетание данных с нужными параметрами, MD5-хэш которого будет совпадать с MD5-хэшем исходного ответа, и отправить фиктивный ответ с кодом успешного прохождения аутентификации (Access-Accept) вместо сообщения с информацией об ошибке.

Так как при обработке пакетов с запросом доступа (Access-Request) не применяется аутентификация и проверка целостности, в ходе атаки в исходный запрос от сервера доступа атакующий может подставить дополнительный атрибут "Proxy-State", который будет отражён RADIUS-сервером в своём ответе. Содержимое "Proxy-State" подбирается с учётом коллизии так, что значение проверочного MD5-хэша в реальном и поддельном ответах будут идентичны. При проведении эксперимента поиск коллизии в MD5 для совершения атаки занял 3-6 минут, что больше чем типовой таймаут в 30-60 секунд, но время поиска коллизии может быть сокращено за счёт использования более мощного оборудования, привлечения GPU и распараллеливания операций.

В качестве основной меры для защиты от уязвимости предлагается задействовать протокол EAP (Extensible Authentication Protocol, RFC 3579), в котором для дополнительной верификации сообщений используется атрибут Message-Authenticator. Для защиты от атаки также можно использовать расширения протокола (RadSec), включающие передачу RADIUS-сообщений через шифрованные каналы на базе TLS или DTLS. Кроме того, можно сократить до минимума значения таймаутов получения ответа и заблокировать ответы с атрибутом Proxy-State. Передача RADIUS-сообщений поверх TCP усложняет атаку, но не исключает её проведение.

Код для проведения атаки пока не опубликован в открытом доступе, но проекту hashclash переданы изменения, улучшающие подбор коллизий в MD5 с учётом специфики атаки. В RADIUS-сервере FreeRADIUS проблема устранена в выпусках 3.0.27 и 3.2.5 через включение обязательного применения атрибута Message-Authenticator и добавление настройки для ограничения обработки пакетов с атрибутом Proxy-State.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ra...)
  2. OpenNews: 11 удалённо эксплуатируемых уязвимостей во FreeRADIUS
  3. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
  4. OpenNews: Вышел FreeRADIUS 2.1.11
  5. OpenNews: Новая атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1
  6. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61517-radius
Ключевые слова: radius
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антон 19887234 (?), 12:22, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +11 +/
    Атакующий уже сидит в инфраструктуре, перехватывает службный трафик, и беспокоиться об обходе клиентской авторизации - это последнее, о чем нужно переживать.
     
     
  • 2.3, нах. (?), 12:30, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, очередная увизгвимость от британских учоных, проедателей грантов.

     
  • 2.5, OpenEcho (?), 12:47, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Атакующий уже сидит в инфраструктуре, перехватывает службный трафик

    Так то Cloudflare и Microsoft, за "внутри" - не ручаются, хоть клиентов от утечки "защитить"

     

  • 1.2, OpenEcho (?), 12:28, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    > для защиты от уязвимости предлагается задействовать протокол EAP (Extensible Authentication Protocol, RFC 3579), в котором для дополнительной верификации сообщений используется атрибут Message-Authenticator.

    А есть такие, кто до сих пор не изпользуют EAP???

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:34, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут регулярно отписываются отечественные специалисты, отключающие своим пользователям стандартные средства повышения защищенности подключения, так что я бы не удивился.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:53, 10/07/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Алгоритм MD5 не является стойким к подбору **коллизий**
    >манипулируя с не имеющим значения добавочным заполнением, подобрать сочетание данных с нужными параметрами, MD5-хэш которого будет совпадать с MD5-хэшем исходного ответа

    Причём тут коллизии? Коллизия - это найти (m_1, m_2): H(m_2) == H(m_1) && m_1 != m_2.

    Второй прообраз - это найти m': H(m') == H(m) && m' != m.

    Разницу улавливаете? При коллизии ОБА сообщения выбираются атакующим! Где это в сабже?

     
  • 1.7, аНОНИМ (?), 12:59, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что придумыватели этого протокола -- долбоклюи. Достаточно было захешировать секретный ключ вперёд всех остальных данных -- и опа, умение искать коллизии становится бесполезным. В качестве примера: HMAC на MD5 до сих пор секурный, умение искать коллизии MD5 его никак не компрометирует.
     
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 14:03, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда протокол придумали туда и MD5 хэш то добавили чисто чтобы левые сервера/ответы отсечь.
    Когда подумали про безопасность добавили EAP, hmac-md5 симметричную подпись.
    И в целом это никогда не было проблемой ибо оно обычно не ходит через инет и находится уже в чистом перемитре.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру