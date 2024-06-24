Slackware Linux переходит на использование загрузчика GNU GRUB

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|2.21, Аноним (21), 09:51, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однозначно бестолковый дистр. Если нужен дистр из разряда "для социально успешных людей, поставил и забыл" -- то берешь убунту/федору/деривативы. Если нужен дистр для хардкор-изучения линукса -- берешь nixos или gentoo. Последние два дистра реально прокачают скилы и научат тебя дохрена чему новому. И нет, lfs для изучения линукса не годится совсем никак, там тупо следуешь скриптам в учебнике, в котором нихрена не объясняется, да и как собрать само ядро линукс тоже умалчивается (такой вот парадокс). Если фанат-антисистемдосник, то уже есть неплохой Void с полноценным пакетным менеджером. Ну а сабж совершенно бесполезен. Его лозунг должен быть такой: "Если вы учите Red Hat, то вы узнаете Red Hat, если вы учите Slackware — вы узнаете, как гуглить решения слакопроблем".
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|2.6, Анлним (?), 08:21, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 15 слаке уже какой-то мутный logind, гадящий в /run/user/<id> при длине пользователя...
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