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Slackware Linux переходит на использование загрузчика GNU GRUB

24.06.2024 06:24

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding), основатель и бессменный лидер (BDFL) проекта Slackware Linux, начал перевод дистрибутива на использование загрузчика GNU GRUB (Grand Unified Bootloader) вместо ранее применявшихся устаревших загрузчиков LILO и ELILO. GNU GRUB поддерживает спецификацию Multiboot и может использоваться для загрузки различных операционных систем, как напрямую, так и в режиме chainloading.

Переход на GRUB позволит унифицировать процесс загрузки Slackware на аппаратном обеспечении, использующем BIOS, и на системах, поддерживающих стандарт UEFI. На системах с BIOS в Slackware ранее применялся классический загрузчик LILO, разработка которого была прекращена 8 лет назад. На системах с UEFI был задействован вариант ELILO, созданный компанией Hewlett-Packard для платформы IA-64, но затем портированный для i386 и amd64.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/chang...)
  2. OpenNews: Финальный релиз загрузчика LILO 24.2
  3. OpenNews: Объявлено о скором сворачивании разработки загрузчика LILO
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  5. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12
  6. OpenNews: Увидел свет загрузчик Syslinux 6.0.0 с поддержкой EFI
Автор новости: anonymous
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61429-slackware
Ключевые слова: slackware, lilo, boot, grub
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sunderland93 (ok), 08:15, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ушла эпоха
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:18, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А какая разница? Кто ею вообще пользуется кроме самого Патрика?
     
     
  • 2.5, Анлним (?), 08:20, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я.
     
     
  • 3.9, Олег (??), 08:33, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебе лет 100?
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:51, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однозначно бестолковый дистр. Если нужен дистр из разряда "для социально успешных людей, поставил и забыл" -- то берешь убунту/федору/деривативы. Если нужен дистр для хардкор-изучения линукса -- берешь nixos или gentoo. Последние два дистра реально прокачают скилы и научат тебя дохрена чему новому. И нет, lfs для изучения линукса не годится совсем никак, там тупо следуешь скриптам в учебнике, в котором нихрена не объясняется, да и как собрать само ядро линукс тоже умалчивается (такой вот парадокс). Если фанат-антисистемдосник, то уже есть неплохой Void с полноценным пакетным менеджером. Ну а сабж совершенно бесполезен. Его лозунг должен быть такой: "Если вы учите Red Hat, то вы узнаете Red Hat, если вы учите Slackware — вы узнаете, как гуглить решения слакопроблем".
     

  • 1.4, DEF (?), 08:19, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А там и до systemd рукой подать.
     
     
  • 2.6, Анлним (?), 08:21, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 15 слаке уже какой-то мутный logind, гадящий в /run/user/<id> при длине пользователя...
     
     
  • 3.7, Анлним (?), 08:22, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *при логине
     

  • 1.16, nebularia (ok), 09:39, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только сейчас? 0_0
     
  • 1.19, Аноним (19), 09:48, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что продержится ближайшие лет 50? Или хотя бы 3
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:10, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы.
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:48, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глядишь, и systemd завезут такими темпами. Годиков через пару.
     
  • 1.23, nonstop (?), 10:08, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    20 лет откладывал, но видимо придётся-таки изучить grub
     

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