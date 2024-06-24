Slackware Linux переходит на использование загрузчика GNU GRUB

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding), основатель и бессменный лидер (BDFL) проекта Slackware Linux, начал перевод дистрибутива на использование загрузчика GNU GRUB (Grand Unified Bootloader) вместо ранее применявшихся устаревших загрузчиков LILO и ELILO. GNU GRUB поддерживает спецификацию Multiboot и может использоваться для загрузки различных операционных систем, как напрямую, так и в режиме chainloading.

Переход на GRUB позволит унифицировать процесс загрузки Slackware на аппаратном обеспечении, использующем BIOS, и на системах, поддерживающих стандарт UEFI. На системах с BIOS в Slackware ранее применялся классический загрузчик LILO, разработка которого была прекращена 8 лет назад. На системах с UEFI был задействован вариант ELILO, созданный компанией Hewlett-Packard для платформы IA-64, но затем портированный для i386 и amd64.



