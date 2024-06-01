Компания Apple опубликовала код ядра macOS 14.5 и компонентов на базе СПО

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 14.5 (Sonoma), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 172 пакета с исходными текстами.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 17.5. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.





