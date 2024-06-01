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Компания Apple опубликовала код ядра macOS 14.5 и компонентов на базе СПО

01.06.2024 10:54

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 14.5 (Sonoma), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 172 пакета с исходными текстами.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 17.5. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  3. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  4. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 14.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61287-macos
Ключевые слова: macos, darwin
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    На основе опубликованного удастся собрать собственную макось?
    Или опять ВНЕЗАПНО чего то будет не хватать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:31, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.3, toor (??), 11:33, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну какбэ как минимум не хватает GUI. Новость не читаем, но осуждаем.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:33, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да только приложения от мака на нём запускаться на будут

    Если удастся собрать то что есть напиши инструкцию подробную, как это делать, я тоже соберу

     

  • 1.5, Аноним (4), 11:34, 01/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять эпл выложили какую-то xню.
     

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