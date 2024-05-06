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Выпуск Lacmus 1.0.0, инструмента для поиска пропавших людей

06.05.2024 20:29

Состоялся релиз программы Lacmus 1.0 "Furious Vaporization". Проект представляет собой кроссплатформенное решение для автоматизации поиска и спасения пропавших людей с помощью алгоритмов компьютерного зрения и AI. Проект написан на языке C# и распространяется под лицензией GPLv3, а его разработка велась более пяти лет в тесном контакте с сообществом поисково-спасательных отрядов.

Программный комплекс Lacmus позволяет осуществлять автоматизированный поиск по фотографиям, отснятым с БПЛА, помогает выявлять снимки, на которых присутствует потерявшийся человек, и предоставляет пользователю координаты искомого объекта. Работа программы основана на применении нейронных сетей и алгоритмов компьютерного зрения для распознавания людей на снимках с БПЛА, что позволяет увеличить эффективность поисковых операций, сократить время на их проведение и, в конечном итоге, повысить вероятность успешного спасения потерявшихся людей.

Программа поддерживает различные операционные системы, включая Linux, Windows и macOS, и обеспечивает возможность использования различных типов графических ускорителей, таких как GPU NVIDIA, Intel, AMD, NPU и TPU, для оптимизации работы нейронных сетей. Для пользовательского интерфейса используется кроссплатформенный фреймворк AvaloniaUI, а для запуска моделей машинного обучения применяется ONNX Runtime и легковесная версия TensorFlow.

Модели компьютерного зрения распространяются в виде подключаемых модулей, которые можно скачать в каталоге ML-моделей в окне настроек программы, притом каждый такой плагин содержит в себе необходимые зависимости, избавляя конечного пользователя от установки дополнительных зависимостей и библиотек. В качестве основных архитектур нейронных сетей используются YOLOv5 и RetinaNet.

Проект развивается при поддержке ассоциации Lacmus Foundation, которая занимается открытыми исследованиями в области поиска и спасения пропавших людей. Организация не имеет юридических структур и основана на добровольных началах. Статистика говорит о том, что ежегодно в мире тысячи людей пропадают без вести. Проект Lacmus призван быть лакмусовой бумажкой (за что и получил своё название) в решении этой проблемы, обеспечивая поисковым и спасательным службам современные средства для эффективного выполнения их задач и спасения как можно большего числа жизней.

  1. Главная ссылка к новости (https://docs.lacmus.ml/v/russi...)
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  4. OpenNews: Linux Foundation представил Dronecode, открытую платформу для дронов
  5. OpenNews: Представлена программа управления дронами Kirogi
  6. OpenNews: Доступен WFB-ng 23.01, стек для организации связи с дронами при помощи карт Wi-Fi
Автор новости: Georgy Perevozchikov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61129-lacmus
Ключевые слова: lacmus
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Ivan_83 (ok), 21:30, 06/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А если прикрутить его не к тем беспелотникам то тема станет военной.
     
     
  • 3, Аноним (3), 21:47, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а думаешь роботы и робособаки бостон динамикс создавались, чтобы на ютубе лайки собирать как их пинают?
     

  • 2, Аноним (2), 21:33, 06/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Единственный полезный OpenSource, а не как обычно "работа для работы".

    Долгих лет

     
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