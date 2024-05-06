Выпуск Lacmus 1.0.0, инструмента для поиска пропавших людей

Состоялся релиз программы Lacmus 1.0 "Furious Vaporization". Проект представляет собой кроссплатформенное решение для автоматизации поиска и спасения пропавших людей с помощью алгоритмов компьютерного зрения и AI. Проект написан на языке C# и распространяется под лицензией GPLv3, а его разработка велась более пяти лет в тесном контакте с сообществом поисково-спасательных отрядов.

Программный комплекс Lacmus позволяет осуществлять автоматизированный поиск по фотографиям, отснятым с БПЛА, помогает выявлять снимки, на которых присутствует потерявшийся человек, и предоставляет пользователю координаты искомого объекта. Работа программы основана на применении нейронных сетей и алгоритмов компьютерного зрения для распознавания людей на снимках с БПЛА, что позволяет увеличить эффективность поисковых операций, сократить время на их проведение и, в конечном итоге, повысить вероятность успешного спасения потерявшихся людей.

Программа поддерживает различные операционные системы, включая Linux, Windows и macOS, и обеспечивает возможность использования различных типов графических ускорителей, таких как GPU NVIDIA, Intel, AMD, NPU и TPU, для оптимизации работы нейронных сетей. Для пользовательского интерфейса используется кроссплатформенный фреймворк AvaloniaUI, а для запуска моделей машинного обучения применяется ONNX Runtime и легковесная версия TensorFlow.

Модели компьютерного зрения распространяются в виде подключаемых модулей, которые можно скачать в каталоге ML-моделей в окне настроек программы, притом каждый такой плагин содержит в себе необходимые зависимости, избавляя конечного пользователя от установки дополнительных зависимостей и библиотек. В качестве основных архитектур нейронных сетей используются YOLOv5 и RetinaNet.

Проект развивается при поддержке ассоциации Lacmus Foundation, которая занимается открытыми исследованиями в области поиска и спасения пропавших людей. Организация не имеет юридических структур и основана на добровольных началах. Статистика говорит о том, что ежегодно в мире тысячи людей пропадают без вести. Проект Lacmus призван быть лакмусовой бумажкой (за что и получил своё название) в решении этой проблемы, обеспечивая поисковым и спасательным службам современные средства для эффективного выполнения их задач и спасения как можно большего числа жизней.



