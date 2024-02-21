The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован набор пиктограмм Oxygen 6, которая будет использоваться в KDE 6

21.02.2024 16:51

Джонатан Риддел (Jonathan Riddell), бывший лидер проекта Kubuntu, в настоящее время занимающийся дистрибутивом KDE neon, объявил о готовности нового набора пиктограмм Oxygen 6, разработанного для поставки в KDE 6. Помимо KDE предложенные пиктограммы можно использовать в любых приложениях и пользовательских средах, соответствующих спецификациям XDG (FreeDesktop X Desktop Group). Набор развивается в составе KDE Frameworks 6, но публикуется отдельно. Для сборки Oxygen 6 требуется пакет extra-cmake-modules, который будет опубликован вместе с KDE Frameworks 6 на следующей неделе.



  1. Главная ссылка к новости (https://jriddell.org/2024/02/2...)
  2. OpenNews: Началось тестирование шрифта Oxygen, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Проект KDE начал работу над собственным шрифтом Oxygen
  4. OpenNews: В KDE улучшена поддержка масштабирования и добавлено автосохранение в Dolphin
  5. OpenNews: Финальная оптимизация производительности и полировка интерфейса в KDE 6
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2024.01, укомплектованный KDE Plasma 6-RC2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60641-oxygen
Ключевые слова: oxygen, kde, icons
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:58, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Использовал и использую Breeze.
     
     
  • 2.13, Xenia Joness (ok), 17:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Использовал и использую Breeze.

    Это очень важно знать. Ты просто молодец.

    Я использую штатные иконки, они в Windows 11 стали ещё красивее. Как по мне, гораздо лучше продуманы, чем Oxygen и Breeze.

     
     
  • 3.18, dannyD (?), 18:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и ты молодец.

    а я использую иконки от w98.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 18:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все Вы классные программисты. Как сказано в соседней теме, доброжелательность - признак СПО.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 17:04, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Oxygen not included.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:05, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –6 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит довольно няшно, особенно папочки.
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Никакие пиктограммы не исправят ту безвкусицу, которая изображена на скриншотах. Имхо.
     
     
  • 2.21, dannyD (?), 18:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +

    вкус он или есть или нет, в наблюдаемой вселенной у большинства его нет...

    пичалька аднака.

     

  • 1.7, Аноним (7), 17:11, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это шутка такая? Откопали значки Oxygen из четверых кед, чуточку перерисовали (и то не факт), и вот это хотят поставить вместо стильного и современно выглядящего Breeze? Странное решение, как по мне.
     
     
  • 2.20, Андрей (??), 18:11, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Breeze хорош, но мне совсем не нравятся маленькие чб иконки. На них приходиться больше концентрироваться, чтобы понять действие. А в трее наоборот ок
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:17, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    отступы всё больше, границы окон и элементов всё менее различимее, информации выводится всё меньше, а в итоге..... ресурсов всё это потребляет всё больше! парадокс современной разработки!
     
     
  • 2.12, Витюшка (?), 17:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно так во всех областях.
     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 18:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нужно своё веб-докер-формошлёпство на всю отрасль проецировать
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:18, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ммм сквеморфизм
     
  • 1.10, Аноним (10), 17:38, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нифига не понятно. Такие иконки 1-в-1 ведь были в KDE4
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 17:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот, нашел - https://en.wikipedia.org/wiki/KDE_Plasma_4#/media/File:KDE_Plasma_Desktop_4.9.
     

  • 1.14, Витюшка (?), 17:58, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять передвигают кровати. Им бы с user experience поработать.
     
     
  • 2.25, 12yoexpert (ok), 18:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    им бы для начала уволить всех, кто использует словосочетание "user experience"
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:04, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оксиген стрёмно смотрелся 20 лет назад, но сегодня уже ни в какие ворота.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пизdeц долboеб, нормально он смотрелся и тогда и тем более сейчас в эпоху плоскоты и чб иконок
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 18:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я смотрю, ты с утра не просыхаешь
     
  • 3.27, Аноним (15), 18:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты. В то время фаензу все ставили вместо этой дряни или монохромную гномошляпу.
     
     
  • 4.28, Аноним (24), 18:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто все? Я не ставил
     
     
  • 5.30, Аноним (15), 18:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, кто публиковал скриншоты в интернете. А если ты этого не делал, то и доказать сейчас ничего не сможешь.
     

  • 1.29, Rodegast (ok), 18:44, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда вернут керамику?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру