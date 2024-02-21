Опубликован набор пиктограмм Oxygen 6, которая будет использоваться в KDE 6

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|2.13, Xenia Joness (ok), 17:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использовал и использую Breeze.
Это очень важно знать. Ты просто молодец.
Я использую штатные иконки, они в Windows 11 стали ещё красивее. Как по мне, гораздо лучше продуманы, чем Oxygen и Breeze.
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|4.22, Аноним (22), 18:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все Вы классные программисты. Как сказано в соседней теме, доброжелательность - признак СПО.
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|1.6, Аноним (6), 17:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Никакие пиктограммы не исправят ту безвкусицу, которая изображена на скриншотах. Имхо.
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|2.21, dannyD (?), 18:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вкус он или есть или нет, в наблюдаемой вселенной у большинства его нет...
пичалька аднака.
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|1.7, Аноним (7), 17:11, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Это шутка такая? Откопали значки Oxygen из четверых кед, чуточку перерисовали (и то не факт), и вот это хотят поставить вместо стильного и современно выглядящего Breeze? Странное решение, как по мне.
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|2.20, Андрей (??), 18:11, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Breeze хорош, но мне совсем не нравятся маленькие чб иконки. На них приходиться больше концентрироваться, чтобы понять действие. А в трее наоборот ок
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|1.8, Аноним (8), 17:17, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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отступы всё больше, границы окон и элементов всё менее различимее, информации выводится всё меньше, а в итоге..... ресурсов всё это потребляет всё больше! парадокс современной разработки!
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|2.25, 12yoexpert (ok), 18:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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им бы для начала уволить всех, кто использует словосочетание "user experience"
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|1.15, Аноним (15), 18:04, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Оксиген стрёмно смотрелся 20 лет назад, но сегодня уже ни в какие ворота.
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|2.24, Аноним (24), 18:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пизdeц долboеб, нормально он смотрелся и тогда и тем более сейчас в эпоху плоскоты и чб иконок
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|3.27, Аноним (15), 18:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, ты. В то время фаензу все ставили вместо этой дряни или монохромную гномошляпу.
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|5.30, Аноним (15), 18:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все, кто публиковал скриншоты в интернете. А если ты этого не делал, то и доказать сейчас ничего не сможешь.
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