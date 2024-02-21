Опубликован набор пиктограмм Oxygen 6, которая будет использоваться в KDE 6

2.24 , Аноним ( 24 ), 18:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Пизdeц долboеб, нормально он смотрелся и тогда и тем более сейчас в эпоху плоскоты и чб иконок

3.26 , 12yoexpert ( ok ), 18:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я смотрю, ты с утра не просыхаешь

3.27 , Аноним ( 15 ), 18:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, ты. В то время фаензу все ставили вместо этой дряни или монохромную гномошляпу.

4.28 , Аноним ( 24 ), 18:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто все? Я не ставил

5.30 , Аноним ( 15 ), 18:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все, кто публиковал скриншоты в интернете. А если ты этого не делал, то и доказать сейчас ничего не сможешь.

