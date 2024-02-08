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Обновление Suricata 7.0.3 и 6.0.16 с устранением критических уязвимостей

08.02.2024 17:31

Организация OISF (Open Information Security Foundation) опубликовала корректирующие выпуски системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений Suricata 7.0.3 и 6.0.16, в которых устранены пять уязвимостей, трём из которых (CVE-2024-23839, CVE-2024-23836, CVE-2024-23837) присвоен критический уровень опасности. Описание уязвимостей пока не раскрывается, тем не менее критический уровень обычно присваивается при возможности удалённого выполнения кода атакующего. Всем пользователям Suricata рекомендуется срочно обновить свои системы.

В списке изменений Suricata уязвимости явно не выделены, но в одном из исправлений отмечается обращение к памяти после её освобождения при обработке некорректных HTTP-заголовков. Одна из критических уязвимостей (CVE-2024-23837) присутствует в библиотеке разбора HTTP-трафика LibHTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://suricata.io/2024/02/08...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 3
  3. OpenNews: Проблемы безопасности в sort, uniq и join из состава GNU coreutils. Уязвимости в snort, zabbix и CouchDB
  4. OpenNews: Обновление системы обнаружения атак Suricata с устранением критической уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60573-suricata
Ключевые слова: suricata, ids, ips
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:35, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Шарп (ok), 18:37, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивительно как они догадались разрабатывать систему обнаружения и предотвращения сетевых вторжений на сишке - языке, который способствует созданию дыр и уязвимостей в товарных количествах.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 18:43, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возможно они исходили из мудрости
    "чтобы найти уязвимость, ты должен думать как узвимость,
    ты должен быть похожим на уязвимость...  ты должен сам стать уязвимость!"

    Но что-то пошло не так, опять)

     
  • 2.6, Анонимус3000 (?), 18:44, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же в гитхабе, security-aware!
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:55, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.10, Шарп (ok), 20:18, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.11, Аноним (-), 20:24, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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