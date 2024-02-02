Доступен дистрибутив Nitrux 3.3.0 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.3.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.5 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.3: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.7.3 с патчами Liquorix.

Обновлены версии пакетов, в том числе OpenRC 0.53, Mesa 23.3.4, Firefox 122.0, Pipewire 1.0.1, Wireplumber 0.4.17 и Plymouth 22.02.122.

Предложены новые версии Vulkan-драйвера AMD 2024.Q1.1 и драйвера NVIDIA 550.40.07.

Обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel. В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для многих драйверов беспроводных адаптеров, GPU и звуковых карт. Прошивка к DSP-чипам Intel SOF (Sound Open Firmware) обновлена до версии 2023.12.

В состав включена утилита, представляющая собой аналог симулятора клавиатуры и мыши xdotool, адаптированный для KDE-окружений на базе Wayland.

Задействован новый выпуск инструментария NUTS (Nitrux Update Tool System), используемого для обновления дистрибутива. В новой версии из компонента установки обновлений nuts-cru удалён код для обновления ядра, что позволило формировать OTA-обновления, не включающие новых ядер (для добавления новых ядер можно использовать интерфейс Kernel Boot). В nuts-cru вместо использования rsync в процессе обновления задействован отдельный пакет AppImage, загрузка TAR-архива и извлечение из него образа корневого раздела. Предоставлены настройки для удаления или сохранения резервных копий, оставшихся после обновления. В компонент чистки после обновления nuts-ccu добавлена поддержка пакетов в формате AppImage и статически скомпонованных исполняемых файлов.

Обновлена утилита Kernel Boot, применяемая для управления загружаемыми версиями ядра Linux. Ранее поставляемые шаблоны замены на один общий шаблон. Улучшено предупреждение, показываемое при использовании Kernel Boot на оборудовании с видеокартами NVIDIA.



