Выпуск OneScript 1.9.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

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> При этом библиотеки системы 1С:Предприятие не используются и не требуется установка системы 1С:Предприятие на целевой машине. идея-то хорошая, но, как видно из описания, это не полноценный 1C, и тут у нас появляются следующие проблемы: * отличие реализации от настоящего 1C, например здесь есть баг / неопределённое поведение, а в настоящем 1C - нет, и наоборот. Писать на этом - это как писать кроссплатформенный JavaScript, чтобы он работал одинаково в разных браузерах. Только у JS были годы, сообщество и гигантские корпорации, чтобы выработать стандарты, и боле-менее сгладить основные различия, а тут - нет. * проект существует ровно до тех пор, пока его автору(-ам) не надоест. Завязываться на него - значит принять риск, что в один прекрасны момент этот интерпретатор перестанет поддерживаться, и придётся мигрировать на настоящий 1C, чуть-чуть отличающийся, что приведёт к трудноуловимым багам. * тут встаёт вопрос о тестировании. "У больших", например Go, есть библиотека для тестирования, линтеры. Написав тесты, можно быть уверенным, что код на заданных сценариях работает как задумано. Как я понимаю, ни в OneScript, ни в 1C ничего такого нет. Итого, имеем ещё одну, не официальную реализацию 1C языка в достаточно начальной стадии развития, которую пока я бы не стал где-либо использовать. Но хотел бы пожелать успехов в развитии и становлени более зрелой платформой. З. Ы. Написал ещё один ценный комментарий в стиле Мудара Эльтазина. Всех благ!

