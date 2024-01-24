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Выпуск OneScript 1.9.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

24.01.2024 09:08

Опубликован выпуск проекта OneScript 1.9.0, развивающего независимую от компании 1С кросс-платформенную виртуальную машину для выполнения скриптов на языке 1С:Предприятие. Система самодостаточна и позволяет выполнять скрипты на языке 1С без установки платформы 1С:Предприятие и специфичных для неё библиотек. Виртуальную машину OneScript можно использовать как для прямого исполнения сценариев на языке 1С, так и для встраивания поддержки их исполнения в приложения, написанные на других языках. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией MPL-2.0. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

OneScript поддерживает все возможности языка 1С, включая нестрогую типизацию, условные выражения, циклы, исключения, массивы, регулярные выражения, COM-объекты и встроенные функции для работы с примитивными типами. Стандартная библиотека предоставляет функции для работы с файлами и строками, взаимодействия с системой, обработки JSON и XML, сетевого доступа и использования протокола HTTP, математических вычислений, работы с макетами.

Изначально система рассчитана на разработку консольных приложений на языке 1С, но сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом. Кроме стандартной библиотеки и OneScriptForms для OneScript доступно более 160 пакетов с дополнительными библиотеками и утилитами. Для упрощения установки и распространения библиотек предлагается пакетный менеджер opm.

В новой версии:

  • В объект "Рефлектор" добавлен метод "ИзвестныеТипы()", который возвращает все зарегистрированные типы в виде "ТаблицыЗначений".
  • Реализован метод "БуферДвоичныхДанных.Разделить()".
  • При вызове метода через "Рефлектор" обеспечен контроль сигнатуры метода и количества параметров.
  • Улучшена документация, в файл README добавлены инструкции по сборке.
  • В отладчике реализовано отображение приватных (не экспортных) переменных объектов. Налажена индексация переменных и устранена проблема с показом в некоторых ситуациях неверных значений.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/EvilBeaver/...)
  2. OpenNews: ЯОС - прототип безопасной русскоязычной операционной системы на базе проекта A2
  3. OpenNews: Rac GUI - многоплатформенный GUI для управления кластером серверов 1С:Предприятия
  4. OpenNews: Новый отечественный дистрибутив Linux - "ОСь"
  5. OpenNews: Финальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3 с реализацией полноценной поддержки Linux
  6. OpenNews: Новая версия свободной системы SalesPlatform Vtiger CRM поддерживает интеграцию с 1С
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60489-onescript
Ключевые слова: onescript, 1c
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:24, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно изучаю тему замены 1с ERP.
    Нашел нечто под названием 2С. Заброшено.
    https://www.gpl2c.ru/
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:35, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.sap.com
     
     
  • 3.37, нах. (?), 11:47, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у тебя паспорт не той страны и ты не так свергал терана. Поэтому хрен тебе а не сап.

    (а правильные пацаны щас пойдут и заплатят еще этих вкусных штрафов в бюджет РФ - главное ведь, чтоб у тебя не было applepay! Их барьба.)

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 11:55, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ябблоплат мне ненужен был и тогода, когда ещё SAP был в стране.
     
     
  • 5.46, анон (?), 12:20, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе подобным вообще ничего не нужно. только водяру и срепы.
     
  • 2.33, Анонус (?), 11:26, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lsfusion.org
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:25, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а гуй есть?
     
     
  • 2.5, Пряник (?), 09:32, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом

    в новость мы читаем попой?

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 09:42, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а уже кто-нибудь на этих формах пробовал писать клон 1с 7-х?
     
     
  • 4.17, Анонус (?), 10:24, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы писать клон, надо реализовать совместимый слой хранения данных. А это очень большой объем работы.
     
     
  • 5.21, Аноним (2), 10:29, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в 2С это есть? Код открыт https://www.gpl2c.ru/
     

  • 1.4, beck (??), 09:31, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годный проект. Очень годный.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:42, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > ВербальноеВыражение.ВСтроку();
    > Процедура ТестДолжен_ПроверитьЧтоДваПлюсДваРавноЧетыре() Экспорт
    > Результат = Вычислитель.Сложить(ЧислоВПамяти1, ЧислоВПамяти2);
    > Ожидаем.Что(УстанавливаемоеЗначение, "Передан аргумент неверного типа").ИмеетТип("Число");
    > ЧтоНибудьНоНе(" ")

    СпасибоНоНет().

     
     
  • 2.9, Аноним (2), 09:44, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    Процедура ПриветМир()
           Сообщить("Здравствуй, Мир!");
    КонецПроцедуры
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:06, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При чтении этого кода у меня в голове голос робота-зайца из мультика Ну погоди! (Заяц!, Волк!, Заяц!, Волк!)
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:11, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что, не осилил? Мда, слабый нынче пошёл эксперт… :)
     
  • 2.22, Ананий (?), 10:34, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А теперь представь что читают англоговорящие погромисты каждый день.
    Они же все прирожденные 1Сники
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 10:52, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща тебе объяснят, что код на Си это «почти естественный язык, я у нэйтивов специально спрашивал, инфа сотка»
     
     
  • 4.29, 1 (??), 11:14, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это говорили про COBOL и SQL.
     
  • 4.39, нах. (?), 11:49, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот - в смысле он настолько далек от естественного, что нейтивов не должно от него особо корежить.

    А вот чтение sql запроса - это и впрямь сплошная боль.

     
  • 3.25, Аноним (25), 10:54, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь вы правы :)
     
  • 3.42, PnD (??), 11:54, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Другое (Понимать Надо)
     
  • 2.47, мимо (?), 12:27, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cs7.pikabu.ru/post_img/2019/02/12/6/1549964095165661490.jpg
     

  • 1.8, Аноним (2), 09:44, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перфолента NET У этой статьи надо проверить нейтральность На странице обсуждени... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.12, Аноним (13), 10:00, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Функция OneScript(ВерсияПрожекта) Экспорт

        Если ЗначениеЗаполнено(ВерсияПрожекта) Тогда

            НоваяСтрока = Истина;

        Иначе

            НоваяСтрока = Неопределено;

        КонецЕсли;

        Возврат НоваяСтрока;

    КонецФункции

    Для Каждого СтрокаБазы Из БазыСервера Цикл

        СудьбаСкрипта = OneScript(1.9.0);

        Если СудьбаСкрипта <> Неопределено Тогда

            ДобавитьВЯдроLinux("OneScript");

        КонецЕсли;
        
    КонецЦикла;

     
  • 1.14, mma (?), 10:06, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пока в ядро не добавят не актуально)))

    И вообще глаза надо беречь а они сразу вытекать начинают от увиденного.

     
     
  • 2.18, Анонус (?), 10:27, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, те кто начал с С или Перла писать по-человечески уже никогда не смогут.
     
  • 2.26, Пельменелюб (?), 10:55, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запятые расставлять не пробовал? Чтобы от твоего текста глаза не вытекали.
     
     
  • 3.40, нах. (?), 11:50, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробовал, 1С ругается на запятые в неположенных местах.

     

  • 1.20, Аноним (2), 10:28, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль конечно что ещё не прижумали как нативно запускать в линукс Библиотека име... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.28, EvilBeaver (?), 11:08, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Хотелось бы чтобы в комментарии пришел автор чтобы по задавать вопросы

    Добрый день. Я автор. Задавайте.

     
     
  • 3.41, нах. (?), 11:52, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня только один вопрос - что Вы курили или нюхали в процессе написания и где это достать?

    (нет, я искренне восхищен достижением. Но вопрос остается неразгаданным.)

     

  • 1.27, Golangdev (?), 11:01, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддерживается работа в Linux
    > COM-объекты

    какие нафиг цом-объекты в линуксе ?)

     
     
  • 2.30, nixel2007 (?), 11:17, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конкретно в Linux и MacOs com-объекты, конечно же, не поддерживаются. Но все остальное - работает, движок кроссплатформенный.
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:18, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем эту 6леватню публиковать.
     
  • 1.32, Golangdev (?), 11:20, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С оф. сайта:
    > При этом библиотеки системы 1С:Предприятие не используются и не требуется установка системы 1С:Предприятие на целевой машине.

    идея-то хорошая, но, как видно из описания, это не полноценный 1C, и тут у нас появляются следующие проблемы:

    * отличие реализации от настоящего 1C, например здесь есть баг / неопределённое поведение, а в настоящем 1C - нет, и наоборот. Писать на этом - это как писать кроссплатформенный JavaScript, чтобы он работал одинаково в разных браузерах. Только у JS были годы, сообщество и гигантские корпорации, чтобы выработать стандарты, и боле-менее сгладить основные различия, а тут - нет.

    * проект существует ровно до тех пор, пока его автору(-ам) не надоест. Завязываться на него - значит принять риск, что в один прекрасны момент этот интерпретатор перестанет поддерживаться, и придётся мигрировать на настоящий 1C, чуть-чуть отличающийся, что приведёт к трудноуловимым багам.

    * тут встаёт вопрос о тестировании. "У больших", например Go, есть библиотека для тестирования, линтеры. Написав тесты, можно быть уверенным, что код на заданных сценариях работает как задумано. Как я понимаю, ни в OneScript, ни в 1C ничего такого нет.

    Итого, имеем ещё одну, не официальную реализацию 1C языка в достаточно начальной стадии развития, которую пока я бы не стал где-либо использовать. Но хотел бы пожелать успехов в развитии и становлени более зрелой платформой.

    З. Ы. Написал ещё один ценный комментарий в стиле Мудара Эльтазина. Всех благ!

     
     
  • 2.36, nixel2007 (?), 11:38, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тестированием в OneScript все намного лучше, чем в материнской платформе. Есть и юнит тесты, и несколько тестовых фреймворков, прогон тестов под несколько осей, линтер и вообще статический анализ тоже используется.

    Я бы не сказал, что проект в начальной стадии развития. Ему почти 10 лет, наработана большая база библиотек и приложений, есть сообщество. Можно ли заменить 1С на OneScript? Конечно же нет. Но и цели такой не стоит.

     

  • 1.34, Шарп (ok), 11:27, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Владельцы 1С:Предприятие засудят через две наносекунды за использование этой штуки.
     
     
  • 2.35, Анонус (?), 11:34, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Владельцы 1С:Предприятие засудят через две наносекунды за использование этой штуки.

    Проект существует около 10 лет. "Владельцы 1С" о нем прекрасно знают. Автор – широкоизвестный в одинэсных кругах специалист.
    https://habr.com/ru/articles/223887/

     

  • 1.38, Хухрымухры (ok), 11:47, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая штука. Скрепная.
     
  • 1.44, Аноним (43), 11:57, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минус за дотНЕТ.
     
  • 1.45, Аноним (45), 11:58, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Богоугодно!
     

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