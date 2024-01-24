Выпуск OneScript 1.9.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

|
|
|
|
|
|3.37, нах. (?), 11:47, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
у тебя паспорт не той страны и ты не так свергал терана. Поэтому хрен тебе а не сап.
(а правильные пацаны щас пойдут и заплатят еще этих вкусных штрафов в бюджет РФ - главное ведь, чтоб у тебя не было applepay! Их барьба.)
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 11:55, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ябблоплат мне ненужен был и тогода, когда ещё SAP был в стране.
|
|
|
|5.46, анон (?), 12:20, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебе подобным вообще ничего не нужно. только водяру и срепы.
|
|
|
|2.5, Пряник (?), 09:32, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом
в новость мы читаем попой?
|
|
|
|3.7, Аноним (2), 09:42, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, а уже кто-нибудь на этих формах пробовал писать клон 1с 7-х?
|
|
|
|4.17, Анонус (?), 10:24, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы писать клон, надо реализовать совместимый слой хранения данных. А это очень большой объем работы.
|
|1.6, Аноним (6), 09:42, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> ВербальноеВыражение.ВСтроку();
> Процедура ТестДолжен_ПроверитьЧтоДваПлюсДваРавноЧетыре() Экспорт
> Результат = Вычислитель.Сложить(ЧислоВПамяти1, ЧислоВПамяти2);
> Ожидаем.Что(УстанавливаемоеЗначение, "Передан аргумент неверного типа").ИмеетТип("Число");
> ЧтоНибудьНоНе(" ")
СпасибоНоНет().
|
|
|
|2.9, Аноним (2), 09:44, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Процедура ПриветМир()
Сообщить("Здравствуй, Мир!");
КонецПроцедуры
|
|2.13, Аноним (13), 10:06, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
При чтении этого кода у меня в голове голос робота-зайца из мультика Ну погоди! (Заяц!, Волк!, Заяц!, Волк!)
|
|2.22, Ананий (?), 10:34, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А теперь представь что читают англоговорящие погромисты каждый день.
Они же все прирожденные 1Сники
|
|
|
|3.24, Аноним (16), 10:52, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ща тебе объяснят, что код на Си это «почти естественный язык, я у нэйтивов специально спрашивал, инфа сотка»
|
|
|
|4.39, нах. (?), 11:49, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
наоборот - в смысле он настолько далек от естественного, что нейтивов не должно от него особо корежить.
А вот чтение sql запроса - это и впрямь сплошная боль.
|
|1.8, Аноним (2), 09:44, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Перфолента NET У этой статьи надо проверить нейтральность На странице обсуждени... большой текст свёрнут, показать
|
|1.12, Аноним (13), 10:00, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Функция OneScript(ВерсияПрожекта) Экспорт
Если ЗначениеЗаполнено(ВерсияПрожекта) Тогда
НоваяСтрока = Истина;
Иначе
НоваяСтрока = Неопределено;
КонецЕсли;
Возврат НоваяСтрока;
КонецФункции
Для Каждого СтрокаБазы Из БазыСервера Цикл
СудьбаСкрипта = OneScript(1.9.0);
Если СудьбаСкрипта <> Неопределено Тогда
ДобавитьВЯдроLinux("OneScript");
КонецЕсли;
КонецЦикла;
|
|1.14, mma (?), 10:06, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Пока в ядро не добавят не актуально)))
И вообще глаза надо беречь а они сразу вытекать начинают от увиденного.
|
|
|
|2.18, Анонус (?), 10:27, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, те кто начал с С или Перла писать по-человечески уже никогда не смогут.
|
|1.20, Аноним (2), 10:28, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Жаль конечно что ещё не прижумали как нативно запускать в линукс Библиотека име... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.28, EvilBeaver (?), 11:08, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Хотелось бы чтобы в комментарии пришел автор чтобы по задавать вопросы
Добрый день. Я автор. Задавайте.
|
|
|
|3.41, нах. (?), 11:52, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня только один вопрос - что Вы курили или нюхали в процессе написания и где это достать?
(нет, я искренне восхищен достижением. Но вопрос остается неразгаданным.)
|
|
|
|2.30, nixel2007 (?), 11:17, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конкретно в Linux и MacOs com-объекты, конечно же, не поддерживаются. Но все остальное - работает, движок кроссплатформенный.
|
|1.32, Golangdev (?), 11:20, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С оф. сайта:
> При этом библиотеки системы 1С:Предприятие не используются и не требуется установка системы 1С:Предприятие на целевой машине.
идея-то хорошая, но, как видно из описания, это не полноценный 1C, и тут у нас появляются следующие проблемы:
* отличие реализации от настоящего 1C, например здесь есть баг / неопределённое поведение, а в настоящем 1C - нет, и наоборот. Писать на этом - это как писать кроссплатформенный JavaScript, чтобы он работал одинаково в разных браузерах. Только у JS были годы, сообщество и гигантские корпорации, чтобы выработать стандарты, и боле-менее сгладить основные различия, а тут - нет.
* проект существует ровно до тех пор, пока его автору(-ам) не надоест. Завязываться на него - значит принять риск, что в один прекрасны момент этот интерпретатор перестанет поддерживаться, и придётся мигрировать на настоящий 1C, чуть-чуть отличающийся, что приведёт к трудноуловимым багам.
* тут встаёт вопрос о тестировании. "У больших", например Go, есть библиотека для тестирования, линтеры. Написав тесты, можно быть уверенным, что код на заданных сценариях работает как задумано. Как я понимаю, ни в OneScript, ни в 1C ничего такого нет.
Итого, имеем ещё одну, не официальную реализацию 1C языка в достаточно начальной стадии развития, которую пока я бы не стал где-либо использовать. Но хотел бы пожелать успехов в развитии и становлени более зрелой платформой.
З. Ы. Написал ещё один ценный комментарий в стиле Мудара Эльтазина. Всех благ!
|
|
|
|2.36, nixel2007 (?), 11:38, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С тестированием в OneScript все намного лучше, чем в материнской платформе. Есть и юнит тесты, и несколько тестовых фреймворков, прогон тестов под несколько осей, линтер и вообще статический анализ тоже используется.
Я бы не сказал, что проект в начальной стадии развития. Ему почти 10 лет, наработана большая база библиотек и приложений, есть сообщество. Можно ли заменить 1С на OneScript? Конечно же нет. Но и цели такой не стоит.
|
|1.34, Шарп (ok), 11:27, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Владельцы 1С:Предприятие засудят через две наносекунды за использование этой штуки.
|
|
|
|2.35, Анонус (?), 11:34, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Владельцы 1С:Предприятие засудят через две наносекунды за использование этой штуки.
Проект существует около 10 лет. "Владельцы 1С" о нем прекрасно знают. Автор – широкоизвестный в одинэсных кругах специалист.
https://habr.com/ru/articles/223887/
|