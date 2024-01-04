Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal

1 января не стало Никлауса Вирта, одного из ведущих теоретиков программирования, который не дожил всего месяц до своего 90-летия. Вирт является автором 10 языков программирования, из которых наиболее известны Pascal, Modula-2 и Oberon, а также одним из создателем парадигмы структурного программирования, идеи выполнения промежуточного байткода и сборки мусора в интерпретаторах. За свой вклад в развитие компьютерных наук Вирт удостоен премии Тьюринга и медали "Пионер компьютерной техники".



