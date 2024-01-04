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Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal

04.01.2024 10:56

1 января не стало Никлауса Вирта, одного из ведущих теоретиков программирования, который не дожил всего месяц до своего 90-летия. Вирт является автором 10 языков программирования, из которых наиболее известны Pascal, Modula-2 и Oberon, а также одним из создателем парадигмы структурного программирования, идеи выполнения промежуточного байткода и сборки мусора в интерпретаторах. За свой вклад в развитие компьютерных наук Вирт удостоен премии Тьюринга и медали "Пионер компьютерной техники".

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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60387-pascal
Ключевые слова: pascal
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    F
     
  • 1.2, SergeyWegner (ok), 11:03, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скорблю и соболезную. Он создал язык программирования, который был у меня  первым в изучении и карьере.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:25, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Паскаль и OS (среда выполнения) Никлауса Вирта в 1980-тых намного опережали DOS. Никлаус Вирт, работая в универе и уча разработки языков программирования и OS, решил, что продавать надо не готовую OS, а книгу о том, как придумать свой язык программирования, написать его компилятор и OS. Если бы в продажу пошли не книги, а готовая OS с компилятором, то возможно эволюция ПО была другой.
     
     
  • 2.8, n00by (ok), 11:44, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, не возможно. Никлаус Вирт жил и работал в Швейцарии, а индустрией следует рулить правильным парням из США, что бы у остальных был стимул и однозначное понимание, куда надо эмигрировать.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:47, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.15, n00by (ok), 12:03, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:52, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже в 1980-х концепция «наша ни с чем не совместимая ОС + компилятор» была — для обычного ПК — мертворожденной идеей.
     

  • 1.5, Сдох и сдох (?), 11:31, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Попен сорс тут при чем?
     
  • 1.7, Аноним (11), 11:42, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (11), 11:44, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.10, Аноньимъ (ok), 11:45, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Земля пухом.
     
  • 1.14, Аноним (-), 12:03, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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