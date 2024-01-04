Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal

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|1.2, SergeyWegner (ok), 11:03, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Скорблю и соболезную. Он создал язык программирования, который был у меня первым в изучении и карьере.
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|1.4, Аноним (4), 11:25, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Паскаль и OS (среда выполнения) Никлауса Вирта в 1980-тых намного опережали DOS. Никлаус Вирт, работая в универе и уча разработки языков программирования и OS, решил, что продавать надо не готовую OS, а книгу о том, как придумать свой язык программирования, написать его компилятор и OS. Если бы в продажу пошли не книги, а готовая OS с компилятором, то возможно эволюция ПО была другой.
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|2.8, n00by (ok), 11:44, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, не возможно. Никлаус Вирт жил и работал в Швейцарии, а индустрией следует рулить правильным парням из США, что бы у остальных был стимул и однозначное понимание, куда надо эмигрировать.
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|2.12, Аноним (12), 11:52, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже в 1980-х концепция «наша ни с чем не совместимая ОС + компилятор» была — для обычного ПК — мертворожденной идеей.
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