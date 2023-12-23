Проект LLVM меняет схему нумерации версий

Разработчики проекта LLVM одобрили переход на новую схему формирования номеров версий продукта. По аналогии с проектами GCC и GDB, нулевой выпуск ("N.0") в каждой новой ветке будет использоваться в процессе разработки, а первая стабильная версия будет снабжаться номером "N.1". Изменение позволит отделить сборки на основе находящейся в разработке ветки (mainline) от сборок ветки с финальными релизами.

Например, при подготовке будущего выпуска разработка будет вестись с использованием нестабильной ветки LLVM 18.0, а первый стабильный релиз выйдет под номером 18.1.0. При необходимости каждые две недели будут формироваться корректирующие выпуски под номерами 18.1.1, 18.1.2 и т.п. В случае внесения в текущую ветку изменений, нарушающих ABI, обновление будет сформировано с изменение второй цифры версии (т.е. 18.2.0).



