The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект LLVM меняет схему нумерации версий

23.12.2023 18:58

Разработчики проекта LLVM одобрили переход на новую схему формирования номеров версий продукта. По аналогии с проектами GCC и GDB, нулевой выпуск ("N.0") в каждой новой ветке будет использоваться в процессе разработки, а первая стабильная версия будет снабжаться номером "N.1". Изменение позволит отделить сборки на основе находящейся в разработке ветки (mainline) от сборок ветки с финальными релизами.

Например, при подготовке будущего выпуска разработка будет вестись с использованием нестабильной ветки LLVM 18.0, а первый стабильный релиз выйдет под номером 18.1.0. При необходимости каждые две недели будут формироваться корректирующие выпуски под номерами 18.1.1, 18.1.2 и т.п. В случае внесения в текущую ветку изменений, нарушающих ABI, обновление будет сформировано с изменение второй цифры версии (т.е. 18.2.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий
  3. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков
  4. OpenNews: Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и меняет схему нумерации выпусков
  5. OpenNews: Проект Mesa перешёл на новую схему нумерации выпусков
  6. OpenNews: Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60340-llvm
Ключевые слова: llvm, version
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:11, 23/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Мне не нравится, не программист, но осуждаю.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:19, 23/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хорошое.
     
  • 1.3, Иисус (?), 19:22, 23/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    По мне так лучше всякие суффиксы вроде 18.4.7-alpha3. По крайней мере не надо лезь в документацию для понимания происходящего.
     
     
  • 2.6, Хрю (?), 19:38, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так деды делали, то есть это не можно и не молодежно. Но реально это самое удобное.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:22, 23/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы перестали совместимость новых версий с существующим кодом прошлой версии ломать каждое обновление. Почему в гцц её не ломают?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:33, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не особенно ломается совместимость в последнее время. К тому же Wine 9, Clang/LLVM теперь компилится на отлично.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 19:40, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще там только что сломали сборку хромиума в шланге в 17. Наверное каждый проект, который завязался на llvm, от этого постоянно страдает.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 19:48, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 16.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру