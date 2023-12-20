The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Debian на пути к прекращению поставки 32-разрядных сборок для систем x86

20.12.2023 15:40

На прошедшей в Кэмбридже встрече разработчиков Debian обсуждался вопрос постепенного прекращения поддержки 32-разрядной архитектуры x86 (i386). Из планов отмечается прекращение формирования официальных установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86, но сохранение наличия репозитория пакетов и возможности развёртывания 32-разрядных окружений в изолированных контейнерах. Также планируется продолжить поставку multi-arch-репозитория и инструментария для обеспечения сборки 32-разрядных приложений и их запуска в 64-разрядном окружении x86_64. В случае утверждения плана, он может быть воплощён в ветке Debian 13 "Trixie", намеченной на 2025 год.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Debian прекращает поддержку архитектуры Mipsel
  3. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
  4. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  5. OpenNews: Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме
  6. OpenNews: Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60320-debian
Ключевые слова: debian, x86, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:47, 20/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Когда кончатся игрушки из истории игрушек - кончится ли дебиан?

    Динозавр жпг

     
     
  • 2, ИмяХ (ok), 15:49, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В истории игрушек появятся новые игрушки.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру