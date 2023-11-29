Выпуск SBCL 2.3.11, реализации языка Common Lisp

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|1.1, Шарп (ok), 16:42, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Лишп
Требуется заслушать начальника транспортного цеха Лавсанчика.
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|3.8, Аноним (8), 17:59, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ты давай правильную ссылку https://github.com/topics/sbcl, а то удумал на лаврах других реализаций (которые вы и лиспами не считаете, как например Clojure) рассказать какой этот ваш мутабельный кусок говна завернутый в скобки "популярный"
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|4.11, Анонин (?), 18:03, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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https://github.com/topics/lisp - 2,580 public repositories matching this topic
https://github.com/topics/sbcl - 53 public repositories matching this topic
Мда... очередное ненужно попытались пропиарить как какую-то полезняшку.
>>> Исправление внутренней ошибки компилятора
>> Исправление внутренней ошибки компилятора
> Исправление внутренней ошибки компилятора
Как они этот овнокод вообще в прод пустили?
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|4.15, Аноним (15), 18:51, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> которые вы и лиспами не считаете, как например Clojure
Эты «вы», они сейчас с нами на одном форуме? Clojure — типичный Lisp-1.
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|4.12, Аноним (12), 18:31, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавляешь себе нужную раскладку, лепишь наклеечки или гравируешь символы на клаве. И наслаждаешься!
Ищи APL keyboard layout.
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|3.23, Аноним (12), 21:10, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно нет, у него скобки не сбалансированные.
Такое даже не скомпилится.
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|2.24, Аноним (24), 22:04, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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{ толи *дело { всякие* ++более++ **+известные-- { ***++язы
Segmentation fault, core dumped.
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