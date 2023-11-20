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Выпуск OpenIKED 7.3, переносимой реализации протокола IKEv2 для IPsec

20.11.2023 08:30

Проект OpenBSD опубликовал выпуск проекта OpenIKED 7.3, развивающего реализацию протокола IKEv2. Изначально, компоненты IKEv2 представляли собой неделимую часть IPsec-стека OpenBSD, но затем были выделены в отдельный переносимый пакет и теперь могут использоваться в других операционных системах. Работа OpenIKED проверена во FreeBSD, NetBSD, macOS и различных дистрибутивах Linux, включая Arch, Debian, Fedora и Ubuntu. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC.

OpenIKED позволяет развёртывать виртуальные частные сети на базе IPsec. Стек IPsec образован двумя основными протоколами: протоколом обмена ключами (IKE) и протоколом передачи шифрованного трафика (ESP). OpenIKED реализует элементы аутентификации, настройки, обмена ключами и поддержания политик безопасности, а протокол для шифрования трафика ESP обычно предоставляются ядром операционных систем. Из методов аутентификации в OpenIKED могут использовать предварительно установленные ключи (pre-shared), EAP MSCHAPv2 с сертификатом X.509 и открытые ключи RSA и ECDSA.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка туннелей sec, созданных в OpenBSD для маршрутизации IPsec-трафика через сетевой интерфейс sec, вместо использования правил SPD (IPsec Security Policy Database) при создании защищённых VPN в режиме точка-точка.
  • Добавлена поддержка указания нескольких серверов имён с одним сетевым интерфейсом в Linux.
  • Добавлена возможность использования библиотеки libssytemd для настройки DNS через DBUS в Linux, вместо вызова утилиты resolvectl.
  • На платформе Linux из зависимостей убрана библиотека libapparmor, вместо которой для изменения политик AppArmor теперь применяется прямое обращение к псевдо ФС /proc, что позволяет открыть файловые дескрипторы до сброса привилегий.
  • Предоставлена возможность обработки полных цепочек сертификатов x509 в payload CERT.
  • Для улучшения изоляции процесса обеспечен перезапуск дочерних процессов после вызова fork().
  • Для OpenBSD 7.4 переработан внутренний API ibuf.
  • Слой для обеспечения совместимости синхронизирован со свежей кодовой базой OpenBSD.
  • Для обеспечения обновления просроченных сертификатов внесены исправления в конфигурацию OpenSSL, используемую в ikectl.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Представлен OpenPubKey, протокол криптографической верификации объектов
  3. OpenNews: Выпуск OpenIKED 7.2, переносимой реализации протокола IKEv2 для IPsec
  4. OpenNews: Выпуск OpenSMTPD 7.3.0p0, SMTP-сервера от проекта OpenBSD
  5. OpenNews: Выпуск переносимой версии OpenBGPD 8.2
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.4
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60146-openiked
Ключевые слова: openiked, ipsec
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:57, 20/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Им вообще кто-то пользуется в реальном мире?
    Или это чисто OpenBSD штука?
     
     
  • 2.5, похнапоха. (?), 10:36, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На локалхосте никто.
     
     
  • 3.6, крокодил мимо.. (?), 10:53, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На локалхосте никто.

    ты не поверишь..
    https://www.mail-archive.com/misc@openbsd.org/msg177756.html

    irl, вместе с isakmpd, - оч годная штука.. "it works"©, что характерно..

     
  • 3.7, Бывалый смузихлёб (?), 11:33, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    *даже на локалхосте - никто
    Судя по обилию комментов
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За границей маленького корпоративного линукс-мирка есть целый огромный мир.
     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 12:36, 20/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > возможность использования библиотеки (...) вместо вызова утилиты

    Верной дорогой идёте, товарищи. Так и надо было делать с самого начала. А вот то, что там вообще был "вызов утилиты" - очень нехороший признак.

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:03, 20/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Помню что намучался с настройкой IKEv2 в самоизоляции на Винде и на маке. Не представляю если глючит также.
     

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