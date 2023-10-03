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Выпуск переносимой версии OpenBGPD 8.2

03.10.2023 09:33

Представлен выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 8.2, развиваемого разработчиками проекта OpenBSD и адаптированного для использования во FreeBSD и Linux (заявлена поддержка Alpine, Debian, Fedora, RHEL/CentOS, Ubuntu). Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

В проекте основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жёсткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей).

Ключевые изменения в новой версии:

  • Обновлена реализация механизма ASPA (Autonomous System Provider Authorization), применяемого в BPG для верификации путей AS_PATH, авторизации автономных систем провайдеров и защиты от утечки некорректных маршрутов. Реализация ASPA приведена к соответствию спецификациям draft-ietf-sidrops-aspa-verification-16 и draft-ietf-sidrops-aspa-profile-16, и переведена на использование поисковых таблиц, не зависящих от AFI (Address Family Indicator).
  • Устранена ошибка в коде парсера сообщений netlink, связанная с неверным определением размера сообщений и приводящая к аварийному завершению на платформе Linux.
  • Код для генерации сообщений UPDATE переведён на использование нового API ibuf.
  • Улучшены сообщения об ошибках, выводимых в bgpctl при попытке использования возможностей, не поддерживаемых в переносимой версии OpenBGPD.
  • Пример правил фильтрации GRACEFUL_SHUTDOWN переделан для обработки только сеансов ebgp.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск переносимой версии OpenBGPD 8.0
  3. OpenNews: RIPE NCC поддержал разработку OpenBGPD
  4. OpenNews: Уязвимость OpenBGPD, BGP демоне из состава OpenBSD
  5. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Некорректные манипуляции с BGP привели к 6-часовой недоступности Facebook, Instagram и WhatsApp
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59862-openbgpd
Ключевые слова: openbgpd, bgp
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.4, Аноним (4), 10:44, 03/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Куда комменты делись?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:59, 03/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    О, наконец-то можно будет запускать с флешки! Одобряю.
     

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