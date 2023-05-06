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Выпуск переносимой версии OpenBGPD 8.0

06.05.2023 10:31

Представлен выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 8.0, развиваемого разработчиками проекта OpenBSD и адаптированного для использования во FreeBSD и Linux (заявлена поддержка Alpine, Debian, Fedora, RHEL/CentOS, Ubuntu). Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из других открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

В проекте основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жёсткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей).

Среди изменений выпуске OpenBGPD 8.0:

  • Добавлена начальная поддержка Flowspec (RFC5575). В текущем виде поддерживается только анонсированние правил flowspec.
  • Расширены возможности парсера команд в утилите bgpctl, который теперь может обрабатывать специфичные для flowspec команды и такие конструкции, как "bgpctl show rib 192.0.2.0/24 detail".
  • Добавлен семафор для защиты публикации в RDE (Route Decision Engine) данных сеанса RTR (RPKI to Router).
  • Исправлена ошибка, вызванная появлением нового объекта ASPA в RPKI (Resource Public Key Infrastructure).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Обновление Quagga 1.2.3 с устранением уязвимостей в реализации BGP
  3. OpenNews: Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.8p0
  4. OpenNews: В рамках проекта GoBGP развивается реализация протокола BGP на языке Go
  5. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: RIPE NCC поддержал разработку OpenBGPD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59089-openbgp
Ключевые слова: openbgp, bgp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, YetAnotherOnanym (ok), 11:36, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > жёсткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам
    > высокая производительность

    Что-нибудь одно. Либо мы проверяем каждый чих и каждый пук, либо высокая производительность.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:15, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Высокая производительность" - такой же маркетинг, как и "ваши ресницы станут на 37.1% пушистее".

    Бенчмарков нет, и вряд ли будут (сомнительно, что они покажут хороший результат, так что Тео и Ко в них не заинтересованы, а всему остальному миру вообще пофиг).

    Ну и "проверки на каждый чих и пук" тоже отлично себя зарекомендовали, в OpenSMTPD, например.

     

  • 1.2, ALHS_Leo (?), 11:50, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Замечательная новость. Работает годами как часы, ещё с опёнка 4 ветки. Памяти при 4 полных пирах ест минимум (меньше гига) . Фря с 2 гигами рама на зеоне ( собранная лет так 15 назад ), не напрягаясь роутит 4 гигабита трафа. Но она занимается только тем, для чего её поставили, без блекджека с девушками лёгкого поведения, а именно только роутинг. Синтаксис да - оптимальный для тех, кто много лет имел дело с OpenBSD PF - 1:1. Блекхол коммунити и всё остальное с пол пинка. Кластер из 2 ух с вррп ип, так-же с пол пинка. Гдавное с ценами роутов не перестараться. На HP BL460 фря - 4 провайдера, 10г линки, так-же без проблем прокидывает 10ку, может и больше, тестили иперфом с мту 9к, перед вводом в прод, так-же пашет годами...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:08, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    местному обывателю не стоит забывать что есть годные вещи заместо непомерно раздувшегося линукса
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:50, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты прав циска это мастхев мастхевный. А все эти поделки на фре и линуксах это для бедных.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:53, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цыцка на линкусе нонеча
     
  • 4.12, ALHS_Leo (?), 16:01, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При возможности потратить полтора ляма евро на железо, можно купить и кошки, только зачем? Какая разница, на чем будет реализован бгп, кардинально в чём разница? Технически все решения работают как часы, выполняя идентичные задачи. Чего есть в циске, чего нельзя реализовать на линукс-юникс системах, кроме саппорта? И то, есть и готовые системы, с саппортом, основанные на открытых проектах.
    Джуниперы чем отличаются от фри + квага? Под капотом просто фря, полностью, если попасть дальше юнос кли. Ну так, к сведенью, если не в курсе. А если в курсе - тогда к чему данный флейм?
    Джуники ( при том 2у) в своё время и заменили на 2 бл460 с фрёй и опенбгпд, валялись bl460g7 без дела, так как всё было переведено на bl660g9, думаю понятно, что денег на пару кошек за 150к с саппортом было и есть?
    Проблема не в деньшах, а втом как различные бгп себя ведут при пере троении, скорость и тд. Джуники к примеру, пока все пиры не пересчитают, не выставят цены, не начнут толком раскидывать траффик, опенбгпд - получая пиры *сразу* начинает форвардить в полученную сеть траффик, и таких тонкостей миллион. Но вам видимо виднее... Поверьте - мне есть с чем сравнить, есть и циски аср-ы, и ц9500, и джуники, и всё остальное. И у каждого есть свои косяки и тонкости.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 16:20, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Джуники к примеру, пока все пиры не пересчитают, не выставят цены, не начнут толком раскидывать траффик, опенбгпд - получая пиры *сразу* начинает форвардить в полученную сеть траффик

    выглядит как баг в опенбгпд

     

  • 1.5, Пенгуин (?), 13:25, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять эти фетишисты и любители BGPD...
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 14:54, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любители положить сразу весь интернет?
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:41, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем bird не устраивает?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:43, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован

    Так вот.

     
  • 2.10, ALHS_Leo (?), 15:43, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь дело не в устраивает-не устраивает, а в привычке. Кому-то нравится бирд, кому-то квага, кому-то кошки, джуники и тд. Главное их правильно готовить. Опенбгпд был встроен в базовую систему опёнка в своё время, и когда у тебя все до единого сервера и рутера на опёнке - городить ещё какой-то огород - зачем?
    Потом перелезли на фрю, так как покупая новые сервера, попали на несовместимость опёнка с интелёвскими новыми сетевухами, ну небыло дров под неё, а под фрю были,с исходников. Сборку сделали и под опёнок, похимичив с исходниками, и даже заработало, но в прод ставить такое не кошерно. Так-что готовить можно что угодно, главное чтоб результат устраивал. По этому и говорю - приготовить можно всё, главное уметь готовить.
     
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