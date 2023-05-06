Выпуск переносимой версии OpenBGPD 8.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:08, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – местному обывателю не стоит забывать что есть годные вещи заместо непомерно раздувшегося линукса

3.8 , Аноним ( 8 ), 14:50, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да ты прав циска это мастхев мастхевный. А все эти поделки на фре и линуксах это для бедных.

4.11 , Аноним ( 11 ), 15:53, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – цыцка на линкусе нонеча

4.12 , ALHS_Leo ( ? ), 16:01, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При возможности потратить полтора ляма евро на железо, можно купить и кошки, только зачем? Какая разница, на чем будет реализован бгп, кардинально в чём разница? Технически все решения работают как часы, выполняя идентичные задачи. Чего есть в циске, чего нельзя реализовать на линукс-юникс системах, кроме саппорта? И то, есть и готовые системы, с саппортом, основанные на открытых проектах.

Джуниперы чем отличаются от фри + квага? Под капотом просто фря, полностью, если попасть дальше юнос кли. Ну так, к сведенью, если не в курсе. А если в курсе - тогда к чему данный флейм?

Джуники ( при том 2у) в своё время и заменили на 2 бл460 с фрёй и опенбгпд, валялись bl460g7 без дела, так как всё было переведено на bl660g9, думаю понятно, что денег на пару кошек за 150к с саппортом было и есть?

Проблема не в деньшах, а втом как различные бгп себя ведут при пере троении, скорость и тд. Джуники к примеру, пока все пиры не пересчитают, не выставят цены, не начнут толком раскидывать траффик, опенбгпд - получая пиры *сразу* начинает форвардить в полученную сеть траффик, и таких тонкостей миллион. Но вам видимо виднее... Поверьте - мне есть с чем сравнить, есть и циски аср-ы, и ц9500, и джуники, и всё остальное. И у каждого есть свои косяки и тонкости.

5.13 , Аноним ( 13 ), 16:20, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Джуники к примеру, пока все пиры не пересчитают, не выставят цены, не начнут толком раскидывать траффик, опенбгпд - получая пиры *сразу* начинает форвардить в полученную сеть траффик выглядит как баг в опенбгпд

