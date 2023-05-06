Выпуск переносимой версии OpenBGPD 8.0

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|1.1, YetAnotherOnanym (ok), 11:36, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> жёсткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам
> высокая производительность
Что-нибудь одно. Либо мы проверяем каждый чих и каждый пук, либо высокая производительность.
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|2.4, Аноним (4), 13:15, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Высокая производительность" - такой же маркетинг, как и "ваши ресницы станут на 37.1% пушистее".
Бенчмарков нет, и вряд ли будут (сомнительно, что они покажут хороший результат, так что Тео и Ко в них не заинтересованы, а всему остальному миру вообще пофиг).
Ну и "проверки на каждый чих и пук" тоже отлично себя зарекомендовали, в OpenSMTPD, например.
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|1.2, ALHS_Leo (?), 11:50, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Замечательная новость. Работает годами как часы, ещё с опёнка 4 ветки. Памяти при 4 полных пирах ест минимум (меньше гига) . Фря с 2 гигами рама на зеоне ( собранная лет так 15 назад ), не напрягаясь роутит 4 гигабита трафа. Но она занимается только тем, для чего её поставили, без блекджека с девушками лёгкого поведения, а именно только роутинг. Синтаксис да - оптимальный для тех, кто много лет имел дело с OpenBSD PF - 1:1. Блекхол коммунити и всё остальное с пол пинка. Кластер из 2 ух с вррп ип, так-же с пол пинка. Гдавное с ценами роутов не перестараться. На HP BL460 фря - 4 провайдера, 10г линки, так-же без проблем прокидывает 10ку, может и больше, тестили иперфом с мту 9к, перед вводом в прод, так-же пашет годами...
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|2.3, Аноним (3), 13:08, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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местному обывателю не стоит забывать что есть годные вещи заместо непомерно раздувшегося линукса
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|3.8, Аноним (8), 14:50, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ты прав циска это мастхев мастхевный. А все эти поделки на фре и линуксах это для бедных.
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|4.12, ALHS_Leo (?), 16:01, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При возможности потратить полтора ляма евро на железо, можно купить и кошки, только зачем? Какая разница, на чем будет реализован бгп, кардинально в чём разница? Технически все решения работают как часы, выполняя идентичные задачи. Чего есть в циске, чего нельзя реализовать на линукс-юникс системах, кроме саппорта? И то, есть и готовые системы, с саппортом, основанные на открытых проектах.
Джуниперы чем отличаются от фри + квага? Под капотом просто фря, полностью, если попасть дальше юнос кли. Ну так, к сведенью, если не в курсе. А если в курсе - тогда к чему данный флейм?
Джуники ( при том 2у) в своё время и заменили на 2 бл460 с фрёй и опенбгпд, валялись bl460g7 без дела, так как всё было переведено на bl660g9, думаю понятно, что денег на пару кошек за 150к с саппортом было и есть?
Проблема не в деньшах, а втом как различные бгп себя ведут при пере троении, скорость и тд. Джуники к примеру, пока все пиры не пересчитают, не выставят цены, не начнут толком раскидывать траффик, опенбгпд - получая пиры *сразу* начинает форвардить в полученную сеть траффик, и таких тонкостей миллион. Но вам видимо виднее... Поверьте - мне есть с чем сравнить, есть и циски аср-ы, и ц9500, и джуники, и всё остальное. И у каждого есть свои косяки и тонкости.
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|5.13, Аноним (13), 16:20, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Джуники к примеру, пока все пиры не пересчитают, не выставят цены, не начнут толком раскидывать траффик, опенбгпд - получая пиры *сразу* начинает форвардить в полученную сеть траффик
выглядит как баг в опенбгпд
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|2.7, Аноним (7), 14:43, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован
Так вот.
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|2.10, ALHS_Leo (?), 15:43, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь дело не в устраивает-не устраивает, а в привычке. Кому-то нравится бирд, кому-то квага, кому-то кошки, джуники и тд. Главное их правильно готовить. Опенбгпд был встроен в базовую систему опёнка в своё время, и когда у тебя все до единого сервера и рутера на опёнке - городить ещё какой-то огород - зачем?
Потом перелезли на фрю, так как покупая новые сервера, попали на несовместимость опёнка с интелёвскими новыми сетевухами, ну небыло дров под неё, а под фрю были,с исходников. Сборку сделали и под опёнок, похимичив с исходниками, и даже заработало, но в прод ставить такое не кошерно. Так-что готовить можно что угодно, главное чтоб результат устраивал. По этому и говорю - приготовить можно всё, главное уметь готовить.
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