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Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.212

03.11.2023 15:48

Доступна очередная версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.212, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Выпуск 1.9.212 дополнен сборкой для устройства Orange Pi5 на базе SoC RK3588s. Обновлены версии программ, например, LibreOffice 7.6.2.1, Firefox 118.0.1, Thunderbird 115.3.1. Для архитектур arm, aarch64, x86_64 доступен Chromium 119.0.6026.1. Полный список пакетов можно найти на FTP-сервере в каталоге соответствующем имени целевого устройства в файле с расширением '.pkglist'. Например, в файле intel-pc64.pkglist находится список пакетов, доступных для инсталляции на типовые машины x86_64. Инструкции по инсталляции или использованию образов в качестве Live-CD можно найти в разделе Install.

  1. Главная ссылка к новости (https://radix.pro...)
  2. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Radix cross Linux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.08
  4. OpenNews: Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК
  5. OpenNews: Первые выпуски дистрибутива с кроссплатформенной системой сборки Radix.pro
Автор новости: rcl
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60043-radix
Ключевые слова: radix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 18:22, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока будешь читать список "упрощающих дистрибутивов" уже устанешь, а ещё потом поди разберись что удобнее, гораздо проще самому состряпать свой дистрибутив. Но он будет понятен только тебе и следующий "Гермес" понесёт миру свой, новый и упрощающий дистрибутив, а за ним следующий...
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 18:39, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пока будешь читать список "упрощающих дистрибутивов" уже устанешь, а ещё потом поди разберись что удобнее, гораздо проще самому состряпать свой дистрибутив. Но он будет понятен только тебе и следующий "Гермес" понесёт миру свой, новый и упрощающий дистрибутив, а за ним следующий...

    Скоро будет отдельный дистрибудив на каждый пук. Для nano свой дистрибутив, для htop - свой.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 18:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну учитывая что некоторые рекламируемые тут дистры это реально только смена обоев относительно родительского дистра, то моё улучшение на полном серьезе тянет на отдельный дистр:

    alias sysupgrade='su -c "apt update && apt upgrade --autoremove -y"'

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 19:34, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну учитывая что некоторые рекламируемые тут дистры это реально только смена обоев
    > относительно родительского дистра, то моё улучшение на полном серьезе тянет на
    > отдельный дистр:
    > alias sysupgrade='su -c "apt update && apt upgrade --autoremove -y"'

    ..."apt update && apt upgrade -y && apt purge --autoremove && apt clean" тогда уж.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 20:28, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет уже делать тот, кто форкнет мой дистр.
     
  • 3.4, Третий П (?), 18:48, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас на каждого линуксоида приходится по два дисрибутива линукс. Необходимо довести это число хотя-бы до пяти, чтобы в очередной раз проверить, перейдёт ли количество в качество.
     
     
  • 4.14, dannyD (?), 19:34, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напомнило:

    Чебурашка приходит к Гене
    — Ген, нам Шапокляк прислала 10 апельсинов, я тут посчитал — каждому по 8 получается!
    — Чебурашка, ты неправильно посчитал…
    — Я не знаю как ты там считаешь, но свои 8 я уже съел.

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:56, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как достали эти новоделы,
    Которые клепают новые обои.
    Ну спайдермены, неужели
    Нельзя поставить Зорин чтоли?
    Иль я не знаю.. Это чудное мгновенье,
    Когда работаешь на Зорьке -
    Как дорогое наслажденье,
    Приятное, да и не только.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:59, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нихрена не в рифму. И размерность нарушена.
     
  • 2.13, Pishu iz pod win11 shrifty polnoe G (?), 19:33, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    There is nothing better than Alt Linux and Sysypus!
     
     
  • 3.16, I am (??), 19:39, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Истину глаголишь, сын мой.
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:04, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А дистр то российский!
     
     
  • 2.8, rcl (ok), 19:08, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и не на базе...
     
     
  • 3.10, kusb (?), 19:24, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О нет...!
     
     
  • 4.20, I am (??), 20:03, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты должен пустить себе пулю в лоб
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:22, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по названию и не скажешь 👎
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:43, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди-ка у него и аналогов нет, вот это да.
     
     
  • 3.23, Анонус (?), 21:41, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yocto?
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:27, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oldshcool Linux.
     
  • 1.12, Аноним (12), 19:29, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне нравится... Побольше таких и не таких, но наших!
     
  • 1.17, Аноним (18), 19:40, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забираем в Зорин ОС
     
  • 1.19, Аноним (-), 19:54, 03/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (9), 21:24, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему все российские айтишники так плохо знают русский язык?
     
     
  • 2.24, Анонус (?), 21:42, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходится выбирать: С++ или русский.
     

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