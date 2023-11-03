Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.212

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|1.1, Константавр (ok), 18:22, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока будешь читать список "упрощающих дистрибутивов" уже устанешь, а ещё потом поди разберись что удобнее, гораздо проще самому состряпать свой дистрибутив. Но он будет понятен только тебе и следующий "Гермес" понесёт миру свой, новый и упрощающий дистрибутив, а за ним следующий...
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|2.2, Аноним (-), 18:39, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пока будешь читать список "упрощающих дистрибутивов" уже устанешь, а ещё потом поди разберись что удобнее, гораздо проще самому состряпать свой дистрибутив. Но он будет понятен только тебе и следующий "Гермес" понесёт миру свой, новый и упрощающий дистрибутив, а за ним следующий...
Скоро будет отдельный дистрибудив на каждый пук. Для nano свой дистрибутив, для htop - свой.
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|3.3, Аноним (3), 18:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну учитывая что некоторые рекламируемые тут дистры это реально только смена обоев относительно родительского дистра, то моё улучшение на полном серьезе тянет на отдельный дистр:
alias sysupgrade='su -c "apt update && apt upgrade --autoremove -y"'
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|4.15, Аноним (15), 19:34, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну учитывая что некоторые рекламируемые тут дистры это реально только смена обоев
> относительно родительского дистра, то моё улучшение на полном серьезе тянет на
> отдельный дистр:
> alias sysupgrade='su -c "apt update && apt upgrade --autoremove -y"'
..."apt update && apt upgrade -y && apt purge --autoremove && apt clean" тогда уж.
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|3.4, Третий П (?), 18:48, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас на каждого линуксоида приходится по два дисрибутива линукс. Необходимо довести это число хотя-бы до пяти, чтобы в очередной раз проверить, перейдёт ли количество в качество.
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|4.14, dannyD (?), 19:34, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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напомнило:
Чебурашка приходит к Гене
— Ген, нам Шапокляк прислала 10 апельсинов, я тут посчитал — каждому по 8 получается!
— Чебурашка, ты неправильно посчитал…
— Я не знаю как ты там считаешь, но свои 8 я уже съел.
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|1.5, Аноним (5), 18:56, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как достали эти новоделы,
Которые клепают новые обои.
Ну спайдермены, неужели
Нельзя поставить Зорин чтоли?
Иль я не знаю.. Это чудное мгновенье,
Когда работаешь на Зорьке -
Как дорогое наслажденье,
Приятное, да и не только.
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