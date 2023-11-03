Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.212

Доступна очередная версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.212, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Выпуск 1.9.212 дополнен сборкой для устройства Orange Pi5 на базе SoC RK3588s. Обновлены версии программ, например, LibreOffice 7.6.2.1, Firefox 118.0.1, Thunderbird 115.3.1. Для архитектур arm, aarch64, x86_64 доступен Chromium 119.0.6026.1. Полный список пакетов можно найти на FTP-сервере в каталоге соответствующем имени целевого устройства в файле с расширением '.pkglist'. Например, в файле intel-pc64.pkglist находится список пакетов, доступных для инсталляции на типовые машины x86_64. Инструкции по инсталляции или использованию образов в качестве Live-CD можно найти в разделе Install.



