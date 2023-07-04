The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новый выпуск дистрибутива Radix cross Linux

04.07.2023 21:56

Доступны новые сборки дистрибутива Radix cross Linux, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Система сборки включает набор Make-файлов и скриптов, написанных на языках Bash и Perl, которые предоставляют средства для работы с архивами исходных текстов входящих в состав дистрибутива компонентов, сборки дистрибутива, управления пакетами и установки. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Очередной выпуск Radix.cross Linux имеет в своём составе все необходимые средства для разработки программ и Web-приложений, включая такие средства как GCC, LLVM, PHP, Ruby, СУБД MariaDB, PostgreSQL, а также Web-серверы Apache httpd и Nginx. Полный список пакетов можно найти на FTP-сервере в каталоге соответствующем имени целевого устройства в файле с расширением '.pkglist'. Например, в файле intel-pc64.pkglist находится список пакетов, доступных для инсталляции на типовые машины x86_64.

Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Выпуск 1.9.149 дополнен IDE Cambalache 0.12.1. Образы системы собраны для российской платы Repka Pi3, плат на базе процессора Baikal-M1000, например, TF307, встроенных систем EBOX-3350dx2, SBC Lenovo Leex-P710, а также для машин с архитектурой i686 и x86_64.

  1. Главная ссылка к новости (https://radix.pro/platform/ins...)
  2. OpenNews: Первые выпуски дистрибутива с кроссплатформенной системой сборки Radix.pro
  3. OpenNews: Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.05
Автор новости: rcl
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59380-radix
Ключевые слова: radix, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, цап царап (?), 23:02, 04/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    а зачем это если есть buildroot)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:08, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сравнил тёплое с мягким
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо интереснее чем их не устроила божественная Гента
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:21, 04/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    вот так ребята опакечивают софт, ужас какой https://cgit.radix.pro/radix/sources.git/trunk/GNOME/core/NetworkManager/Makef

    make/bash/perl - к успеху идут, молодцы

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:30, 04/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    >bash
    >perl
    >ftp

    Словно в 2000 окунулся.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру