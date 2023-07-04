Новый выпуск дистрибутива Radix cross Linux

Доступны новые сборки дистрибутива Radix cross Linux, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Система сборки включает набор Make-файлов и скриптов, написанных на языках Bash и Perl, которые предоставляют средства для работы с архивами исходных текстов входящих в состав дистрибутива компонентов, сборки дистрибутива, управления пакетами и установки. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Очередной выпуск Radix.cross Linux имеет в своём составе все необходимые средства для разработки программ и Web-приложений, включая такие средства как GCC, LLVM, PHP, Ruby, СУБД MariaDB, PostgreSQL, а также Web-серверы Apache httpd и Nginx. Полный список пакетов можно найти на FTP-сервере в каталоге соответствующем имени целевого устройства в файле с расширением '.pkglist'. Например, в файле intel-pc64.pkglist находится список пакетов, доступных для инсталляции на типовые машины x86_64.

Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Выпуск 1.9.149 дополнен IDE Cambalache 0.12.1. Образы системы собраны для российской платы Repka Pi3, плат на базе процессора Baikal-M1000, например, TF307, встроенных систем EBOX-3350dx2, SBC Lenovo Leex-P710, а также для машин с архитектурой i686 и x86_64.



