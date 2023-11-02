Выпуск дистрибутива Nitrux 3.1 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.1, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.1: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.4.15 с патчами Liquorix.

Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.9, KDE Gear 23.08.2 и KDE Frameworks 5.111. Обновлены версии пакетов, включая Mesa 23.2.1 и Firefox 119.

Предложены новые версии Vulkan-драйвера AMD 2023.Q4.1 и драйвера NVIDIA 545.29.02.

Обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel. В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для драйверов amlogic, iwlwifi, qcom и usbdux.

Улучшен интерфейс для обновления системы Nitrux Update Tool System (задействована версия 2.0.2).

В desktop-config реализовано выполнение экранного интерфейса plasma-hud при запуске сеанса пользователя.

При сборке ISO-образа дазадейстован rootfs на основе Debian Testing, а не Debian Unstable (sid).

В пакете rsyslog обеспечена поставка скрипта инициализации, совместимого с OpenRC.



