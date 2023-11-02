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Выпуск дистрибутива Nitrux 3.1 с пользовательским окружением NX Desktop

02.11.2023 22:42

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.1, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 3.1:

  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.4.15 с патчами Liquorix.
  • Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.9, KDE Gear 23.08.2 и KDE Frameworks 5.111. Обновлены версии пакетов, включая Mesa 23.2.1 и Firefox 119.
  • Предложены новые версии Vulkan-драйвера AMD 2023.Q4.1 и драйвера NVIDIA 545.29.02.
  • Обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel. В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для драйверов amlogic, iwlwifi, qcom и usbdux.
  • Улучшен интерфейс для обновления системы Nitrux Update Tool System (задействована версия 2.0.2).
  • В desktop-config реализовано выполнение экранного интерфейса plasma-hud при запуске сеанса пользователя.
  • При сборке ISO-образа дазадейстован rootfs на основе Debian Testing, а не Debian Unstable (sid).
  • В пакете rsyslog обеспечена поставка скрипта инициализации, совместимого с OpenRC.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.0 с пользовательским окружением NX Desktop
  3. OpenNews: Обновление фреймворка для построения интерфейса Maui и набора приложений Maui Apps
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  5. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
  6. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60039-nitrux
Ключевые слова: nitrux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вася (??), 23:22, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    очередное классическое ненужно, как обычно паразитирующее на чужом труде и приносящее только новые нескучные обои.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:27, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот не надо, это матернский дистрибутив среды рабочего стола (СРС). Кстати единственной в своём роде.
     
     
  • 3.3, Admino (ok), 23:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет. NX Desktop это слегка настроенное KDE.
     
  • 2.5, Я_читал_GPL (?), 23:35, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое паразитирование в контексте СПО?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 23:41, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что угодно, но не сабж. Сабж выдиляется на фоне всех сред рабочего стола (СРС)
     
     
  • 4.9, Среда рабочего стола СРС (?), 00:01, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем данная среда рабочего стола (СРС) выделяется между остальными средами рабочего стола (СРС)? И чем оно лучше, чем стандартная среда рабочего стола (СРС) KDE (K Desktop Environment) Plasma?
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 00:18, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты спрашиваешь в чем уникальное торговое предложение (УТП)?
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 00:23, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое же ненужно, как и мириады других дистрибутивов, паразитирующих на ядре линукса. Вот если бы сделали своё ядро, то это было бы очень нужно всем. Haiku и Redox - отличные примеры.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:35, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я этот скрин уже которую новость вижу. Они что, обои вообще не меняют?
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 23:42, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скучность какого уровня ты испылат по 10 бальной шкале?
     

  • 1.12, Аноним (-), 01:53, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.1, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC.

    Сейчас скачаю и проверю live режим на реальном ноуте. Но то что нет systemd уже плохо. Не по религиозным причинам плохо, а по сугубо практическим.

     

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