Выпуск jsii 1.90, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript

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|2.11, Аноним (11), 14:44, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Легко, как только это что-то "нормальное" полноценно заработает в самых популярных 10 браузерах без трансляций в вебассемблы и прочий блоатварь
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|3.15, User (??), 15:46, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты точку пропустил - в 1.0 браузере достаточно. 97281
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|2.4, Аноним (3), 14:22, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не только hello worldы.
>благодаря трансляции в родные для этих языков модули, предоставляющие тот же самый API
На самлм же деле эта штука генерит обёртки. А оригинальный JavaScript код исполняется виртуальной машиной в отдельром процессе.
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|1.5, FF (?), 14:23, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне надо наоборот, из нормальных языков в альтернативно логические
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|2.16, Аноним (16), 16:14, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Альтернативно одарённые постоянно придумывают как всё переписать на новый лад, чтобы потом никто не разобрался.
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|1.6, FF (?), 14:26, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А где кстати этот, ну, который шестерёнка в системе cо знаком Rеристрации в центре нее..
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|2.10, Аноним (1), 14:43, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Присмотрись внимательно, все перечисленные языки с GC (это такая штука для автоматического управления памятью).
В отличии от той самой шестеренки.
Возможно это наведет тебя на мысль, что трансляция из языка с автоматическим управлением памятью в язык с ручной задача гораздо более высокого уровня.
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|3.12, Аноним (9), 14:47, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет никакой трансляции. Просто не очень востребованы низкоуровневые языки в амазоновском serverless облаке.
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|3.13, Аноним (14), 15:19, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Откуда ты этот бредовый винегрет берешь? Ты ни про сабж ничего не знаешь ни про GC. Иногда лучше жевать это твой случай.
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|4.17, FF (?), 16:36, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кроме коллектора больше нечего вытащить из коллектора?
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|3.18, FF (?), 16:38, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот видишь, оно уже сложнее перечисленных, наxой оно нужно?
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|3.19, FF (?), 16:39, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В программировании высокий уровень это как раз абстракция как этот сабж.
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|2.27, Аноним (14), 20:03, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как только появится экономическое обоснование сразу же появится.
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|1.25, Иваня (?), 17:55, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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шёл 24 год 21 века, на опеннет как не умели писать внятно по-русски, так и не научились
штабильность, чё
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|1.26, Golangdev (?), 18:47, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> библиотеки классов, которые могут использоваться
но ты, %USERNAME% ими в реальности пользоваться не сможешь.
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