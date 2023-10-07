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Выпуск jsii 1.90, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript

07.10.2023 13:43

Компания Amazon опубликовала компилятор jsii 1.90, представляющий собой модификацию компилятора TypeScript, позволяющую извлечь из компилируемых модулей информацию об API и сгенерировать универсальное представление данного API для обращения к JavaScript-классам из приложений на различных языках программирования. Код проекта написан на TypeScript и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Jsii даёт возможность создавать на языке TypeScript библиотеки классов, которые могут использоваться в проектах на языках C#, Go, Java и Python, благодаря трансляции в родные для этих языков модули, предоставляющие тот же самый API. Инструментарий используется в AWS Cloud Development Kit для поставки библиотек для разных языков программирования, формируемых из одной кодовой базы. В новой версии реализовано кэширование списка классов для каждой сборки и документировано как можно превратить обязательное свойство в необязательное.

Пример исходного кода на TypeScript: 



   export class Greeter {
     public greet(name: string) {
       return `Hello, ${name}!`;
     }
   }

Представление, скомпилированное в C#

   var greeter = new Greeter();
   greeter.Greet("World"); // => Hello, World!

Представление, скомпилированное в Go

   greeter := NewGreeter()
   greeter.Greet("World") // => Hello, World!

Представление, скомпилированное в Java

   final Greeter greeter = new Greeter();
   greeter.greet("World"); // => Hello, World!

Представление, скомпилированное в JavaScript

   const greeter = new Greeter();
   greeter.greet("World"); // => Hello, World!

Представление, скомпилированное в Python

   greeter = Greeter()
   greeter.greet("World") # => Hello, World!
  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aws/jsii/re...)
  2. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  3. OpenNews: Фреймворк Turbo прекращает использование языка TypeScript
  4. OpenNews: Вышел Pythonium 0.4.7, компилятор из Python в JavaScript
  5. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  6. OpenNews: Cheerp 3.0, компилятор C/C++ в JavaScript, переведён на лицензии Apache 2.0 и LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59884-jsii
Ключевые слова: jsii, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:00, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Неужели жаваскрит смогут заменить на что-то нормальное!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:44, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Легко, как только это что-то "нормальное" полноценно заработает в самых популярных 10 браузерах без трансляций в вебассемблы и прочий блоатварь
     
     
  • 3.15, User (??), 15:46, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты точку пропустил - в 1.0 браузере достаточно. 97281
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:10, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    только в hello worldы умеет? Чем это лучше, чем Haxe?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 14:22, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не только hello worldы.

    >благодаря трансляции в родные для этих языков модули, предоставляющие тот же самый API

    На самлм же деле эта штука генерит обёртки. А оригинальный JavaScript код исполняется виртуальной машиной в отдельром процессе.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:35, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://aws.github.io/jsii/specification/1-introduction/

    компиляция: код на TypeScript -> спецификация API на JSON -> обёртки на языках

    Выполнение: обёртки -> IPC -> ядро -> оригинальный модуль на
    JS

     
     
  • 4.24, penetrator (?), 17:51, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ацкая хрень? вот это жесть
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:20, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем что это Nih от Amazon?
     

  • 1.5, FF (?), 14:23, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне надо наоборот, из нормальных языков в альтернативно логические
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:14, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Альтернативно одарённые постоянно придумывают как всё переписать на новый лад, чтобы потом никто не разобрался.
     
     
  • 3.28, Аноним (14), 20:05, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарплата сама по себе не поднимется.
     

  • 1.6, FF (?), 14:26, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где кстати этот, ну, который шестерёнка в системе cо знаком Rеристрации в центре нее..
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 14:43, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Присмотрись внимательно, все перечисленные языки с GC (это такая штука для автоматического управления памятью).
    В отличии от той самой шестеренки.

    Возможно это наведет тебя на мысль, что трансляция из языка с автоматическим управлением памятью в язык с ручной задача гораздо более высокого уровня.

     
     
  • 3.12, Аноним (9), 14:47, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакой трансляции. Просто не очень востребованы низкоуровневые языки в амазоновском serverless облаке.
     
  • 3.13, Аноним (14), 15:19, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Откуда ты этот бредовый винегрет берешь? Ты ни про сабж ничего не знаешь ни про GC. Иногда лучше жевать это твой случай.
     
     
  • 4.17, FF (?), 16:36, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кроме коллектора больше нечего вытащить из коллектора?
     
  • 4.20, FF (?), 16:40, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тебе
     
  • 3.18, FF (?), 16:38, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь, оно уже сложнее перечисленных, наxой оно нужно?
     
  • 3.19, FF (?), 16:39, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В программировании высокий уровень это как раз абстракция как этот сабж.
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:41, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А когда будет наш отечественный аналог?
     
     
  • 2.27, Аноним (14), 20:03, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как только появится экономическое обоснование сразу же появится.
     

  • 1.25, Иваня (?), 17:55, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    шёл 24 год 21 века, на опеннет как не умели писать внятно по-русски, так и не научились
    штабильность, чё
     
  • 1.26, Golangdev (?), 18:47, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > библиотеки классов, которые могут использоваться

    но ты, %USERNAME% ими в реальности пользоваться не сможешь.

     
  • 1.29, ЗоринОС топ (?), 20:40, 07/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то что-то нормальное. Завтра напишу на нём софтину
     

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