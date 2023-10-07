Выпуск jsii 1.90, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript

Компания Amazon опубликовала компилятор jsii 1.90, представляющий собой модификацию компилятора TypeScript, позволяющую извлечь из компилируемых модулей информацию об API и сгенерировать универсальное представление данного API для обращения к JavaScript-классам из приложений на различных языках программирования. Код проекта написан на TypeScript и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Jsii даёт возможность создавать на языке TypeScript библиотеки классов, которые могут использоваться в проектах на языках C#, Go, Java и Python, благодаря трансляции в родные для этих языков модули, предоставляющие тот же самый API. Инструментарий используется в AWS Cloud Development Kit для поставки библиотек для разных языков программирования, формируемых из одной кодовой базы. В новой версии реализовано кэширование списка классов для каждой сборки и документировано как можно превратить обязательное свойство в необязательное.

Пример исходного кода на TypeScript: