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Определение контуров предметов за стеной через анализ сигнала Wi-Fi

12.09.2023 09:30

Группа исследователей из калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработала метод определения контуров неподвижных объектов за стеной, анализируя искажение сигнала Wi-Fi. Метод, который назван Wiffract, основан на определении изменений сигнала, возникающих из-за взаимодействия электромагнитных волн, исходящих от Wi-Fi-передатчика, с краями предметов.

Задействованный исследователями математический аппарат основан на геометрической теории дифракции (GTD), описывающей эффекты, возникающие при огибании препятствий электромагнитной волной. В частности, помимо падающих, преломляющих и отражённых волн, теория GDT вводит понятие дифрагированных волн, которые возникают при падении волны на ребро или острую вершину на поверхности объекта. Если волна попадает на ребро, дифрагированные волны образуют поверхность конуса вращения (конус Келлера), угол раскрытия которого равен удвоенному углу между падающей волной и касательной. Если падающая волна перпендикулярна касательной к ребру, конус разворачивается в плоскость, а если попадает на острие вершины - дифрагированные волны равномерно расходятся во все стороны.

Предложенный метод обходится без предварительного обучения нейронной сети и не ограничивается определением только объектов, охваченных в ходе машинного обучения. Вместо этого нейронная сеть пытается воссоздать контуры произвольных объектов, отслеживая их края. Анализатор сигнала, эмулирующий антенную решётку из Wi-Fi приёмников, учитывает изменение мощности сигнала в отдельных точках двумерной плоскости. В поступающем на анализатор сигнале нейронная сеть выявляет искажения, характерные для дифрагированных волн, возникающих при падении волны на ребро, и воссоздаёт пространственное положение рёбер.

В качестве демонстрации работы метода исследователи организовали определение размещённых за стеной макетов букв английского алфавита, используя три типовых передатчика беспроводного сигнала, работающих на частотах Wi-Fi. Для приёма сигнала была создана движущаяся туда и обратно сканирующая тележка с несколькими Wi-Fi-приёмниками, эмулирующая антенную решётку. Отмечается, что метод работает не только для предметов с видимыми острыми краями, но применим и для объектов с небольшим уровнем кривизны поверхности.





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Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59740-wifi
Ключевые слова: wifi, ai, track, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    о сколько тайн еще скрывает...

    а вообще.. давненько, когда домашний инет был не у всех, с соседкой общался по локальному wi-fi каналу. Даже сервер чатиковый поднимал

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 10:52, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о сколько тайн еще скрывает...

    Да это жутчайший баянище на самом деле. Уже сто лет существует чЮдная технология - анализирующая картину поля RF, его отражения - и нечто типа допплеровского радара заодно. Это уже давно существует, в основном делалось, кажись, для американских военных, полиции и проч и позволяет грубо говоря, "видеть через стену". Лучшие образцы позволяют замечать даже движение грудной клетки при дыхании, отличая живое от неживого и неподвижного.

    И кстати этой штуке самой совсем излучать не надо - только изменения полей замерять. Ходящий человек вызывает весьма заметные пертурбации. На этом эффекте основаны вооооон те копеечные выключатели света, там примитивный допплеровский радар. А если чего-то попродвинутее и целую пачку поставить - информации о распределении полей и изменении оного прибавится. И вот уже можно и стеночку убрать. Для радиоволн же стенки прозрачные.

     

  • 1.2, KenyaWest (ok), 09:48, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Friendship ended with "Все птицы - правительственные дроны" theory

    Now "Все Wi-Fi роутеры сканируют ваш дом и офис" conspirancy is my best friend.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:52, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ты перемещайся по дому. Тогда тебя не заметят.
     
     
  • 3.7, 1 (??), 10:05, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если будешь двигаться на скоростях, близких к скорости света, то даже на улице не заметят, не то что в доме.
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:48, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вы сравнили тоже. Одно это беспочвенная теория заговора, а второе технически возможная слежка. Вот вы лично видели как вылупляется птица? Конечно нет. Их же выпускают на фабрике
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:51, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Изобретение для отчётности, на таком принципе уже давно есть куча всего.
     
  • 1.6, Жироватт (ok), 09:58, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Для приёма сигнала была создана движущаяся туда и обратно сканирующая тележка с несколькими Wi-Fi-приёмниками, эмулирующая антенную решётку.

    ЕМНИП, в ЛЭТИ что-то подобное для НЧ в конце 80х делали.
    А вообще - стандартный метод Отсу и чуть статистической радиотехники

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:34, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком наукоёмко - 99.9999% населения не осилит, годами учиться надо, а потом всю оставшуюся жизнь на почтовые ящики работать. А тут нейронная сеть - универсальный аппроксиматор-чёрный ящик, теорию и математику можно не знать, главное питоном владеть.
     

  • 1.9, Сергей (??), 10:08, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гы-гы-гы, в принципе, если у вас есть n-ое количество излучателей,  n-ное количество приемников, и вы знаете их расположение в пространстве, то управляя ими и их сигналами, вы получаете антенную решетку, работающую в случае 2 Ггц в 15-ти сантиметровом диапазоне
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:20, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тот самый момент, когда заходя в такую новость ожидаешь увидеть опять "Группа исследователей из университета имени Давида Бен-Гуриона...", а тут подиж ты "Группа исследователей из калифорнийского университета в Санта-Барбаре..." xD.
    Видать слава первого Санта-Барбаре покоя не даёт.
     

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