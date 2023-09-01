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Атакующие получили доступ к сайту проекта Sourcegraph

01.09.2023 11:54

Проект Sourcegraph, развивающий движок для навигации по исходным текстам, рефакторинга и поиска в коде, раскрыл сведения об инциденте, в результате которого злоумышленники получили доступ к сайту Sourcegraph.com с правами администратора. Атакующим удалось загрузить данные о пользователях Sourcegraph, включающие email-адреса зарегистрированных пользователей, имена и email коммерческих клиентов и лицензионные ключи некоторых коммерческих пользователей.

Отмечается, что для доступа к сайту атакующими был использован токен одного из администраторов сайта, случайно сохранённый в публично доступном репозитории проекта. Pull-запрос, через который произошла утечка токена доступа, был отправлен 14 июля. При помощи полученного токента, который предоставлял право просмотра и изменения учётных записей на сайте Sourcegraph.com, 28 августа атакующий создал новую учётную запись с правами администратора и подключился в web-интерфейс управления сайтом. Компрометация была выявлена после анализа аномального всплеска запросов к API Sourcegraph, вызванного добавлением атакующим прокси, позволявшим напрямую обращаться к внутренним сервисам.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.sourcegraph.com/...)
  2. OpenNews: Проект Sourcegraph перешёл с открытой лицензии на проприетарную
  3. OpenNews: В Sourcegraph добавлен поиск по репозиториям Fedora
  4. OpenNews: Оценка числа примечаний TODO и FIXME в коде ядра Linux
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты Sourcegraph
  6. OpenNews: Представлен Sourcegraph, сервис поиска по исходным текстам
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59696-sourcegraph
Ключевые слова: sourcegraph
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 01/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    когда уже chatgpt научится такие токены публично оставленные искать
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:48, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока что чатгпт только требует чтобы ему платили за токены.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:38, 01/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Шел разраб по своему локальному working tree. Видит — токен с правами администратора. Взял и запушил его в репозиторий.
     
     
  • 2.3, Аноним (4), 12:46, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда так делаю, вирусов нет, ЧЯДНТ?
     

  • 1.5, Аноньимъ (ok), 12:50, 01/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Совсем мозги девляпсов в сало превратились.

    Все в репозиторий, конфиг гитконфига в Гите чтобы хранить докер конфиг для гит репозитория с ключами в Гите.

    Камтиниус интергетион. Камфиг ас а сервис.

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 13:00, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно не держать конфиг в гите, если вся инфраструктура -- это 127.0.0.1.
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:23, 01/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    клоун лучше спроси местную верхушку куда средства с донатов пошли?
     
  • 1.9, Аноним (-), 13:23, 01/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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