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Протокол сквозного шифрования MLS получил статус предложенного стандарта

26.07.2023 10:16

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для протокола MLS (Messaging Layer Security) и опубликовал связанную с ним спецификацию RFC 9420. Спецификация получила статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний.

Протокол MLS предназначен для организации сквозного шифрования в приложениях, выполняющих обмен сообщениями. Предполагается, что внедрение MLS позволит унифицировать механизмы сквозного шифрования сообщений в группах, охватывающих двух и более участников, и упростить внедрение их поддержки в приложения. О работе по внедрению поддержки MLS в свои продукты объявили компании AWS, Cisco, Cloudflare, Google, Meta, Mozilla, Phoenix R&D и Wire, а также организация Matrix Foundation, развивающая платформу децентрализованных коммуникаций Matrix.

Основной целью создания нового протокола называется унификация средств для сквозного шифрования и внедрение единого стандартизированного и верифицированного протокола, который можно будет использовать вместо отдельных развиваемых разными производителями протоколов, решающих одни и те же задачи, но не совместимых между собой. MLS позволяет использовать в разных приложениях уже проверенные готовые реализации протокола, а также организовать их совместное развитие и верификацию. Переносимость на уровне приложений предлагается реализовывать на уровне аутентификации, получения ключей и обеспечения конфиденциальности (совместимость на уровне транспорта и семантики выходит за рамки стандарта).

Реализации MLS развиваются на языках C++ (MLSpp, RingCentral), Go, TypeScript и Rust (OpenMLS, Wickr). При разработке MLS использован опыт уже существующих протоколов, применяемых для защиты передачи сообщений, таких как S/MIME, OpenPGP, Off the Record и Double Ratchet. Поддержка MLS уже обеспечена в коммуникационных платформах Webex и RingCentral, а также планируется в проектах Wickr и Matrix.

Решаемые протоколом задачи:

  • Конфиденциальность - сообщения могут быть прочитаны только участниками группы.
  • Гарантии целостности и аутентификации - каждое сообщение отправляется аутентифицированным отправителем и не может быть подменено или изменено по пути.
  • Аутентификация членов группы - каждый участник может проверить достоверность других участников группы.
  • Работа в асинхронном режиме - ключи шифрования могут быть выставлены без необходимости нахождения обоих участников в online.
  • Прямая секретность (Forward Secrecy) - компрометация одного из участников не позволяет расшифровать ранее отправленные в группу сообщения.
  • Защита после компрометации - компрометация одного из участников не позволяет расшифровать сообщения, которые будут отправлены в группу в будущем.
  • Масштабируемость - по возможности сублинейная масштабируемость в плане потребления ресурсов в зависимости от размера группы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ietf.org/blog/mls-...)
  2. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  3. OpenNews: Протокол QUIC получил статус предложенного стандарта
  4. OpenNews: TLS 1.0 и 1.1 официально признаны устаревшими
  5. OpenNews: Технология WebRTC получила статус стандарта
  6. OpenNews: родвижение GNS в качестве интернет-стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59498-mls
Ключевые слова: mls, crypt
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Нет времени объяснять, скорее сравните мне это с OTR.
     
  • 1.2, Шелудивая псина (?), 10:23, 26/07/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Шелудивая псина (?), 10:24, 26/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Необходимо форсировать унификацию, очень сложно выявлять и блокировать этот зоопарк.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:32, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Помогите бедному майору унификацией. У него семья, дети, на протоколы времени нед.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:33, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    где-то в мире плачет маленький беззащитный фсбшник
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:36, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ЦРУ, ФБР есть прямой доступ, а у других нет. Нехорошо.
     

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