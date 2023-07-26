Протокол сквозного шифрования MLS получил статус предложенного стандарта

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для протокола MLS (Messaging Layer Security) и опубликовал связанную с ним спецификацию RFC 9420. Спецификация получила статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний. Протокол MLS предназначен для организации сквозного шифрования в приложениях, выполняющих обмен сообщениями. Предполагается, что внедрение MLS позволит унифицировать механизмы сквозного шифрования сообщений в группах, охватывающих двух и более участников, и упростить внедрение их поддержки в приложения. О работе по внедрению поддержки MLS в свои продукты объявили компании AWS, Cisco, Cloudflare, Google, Meta, Mozilla, Phoenix R&D и Wire, а также организация Matrix Foundation, развивающая платформу децентрализованных коммуникаций Matrix. Основной целью создания нового протокола называется унификация средств для сквозного шифрования и внедрение единого стандартизированного и верифицированного протокола, который можно будет использовать вместо отдельных развиваемых разными производителями протоколов, решающих одни и те же задачи, но не совместимых между собой. MLS позволяет использовать в разных приложениях уже проверенные готовые реализации протокола, а также организовать их совместное развитие и верификацию. Переносимость на уровне приложений предлагается реализовывать на уровне аутентификации, получения ключей и обеспечения конфиденциальности (совместимость на уровне транспорта и семантики выходит за рамки стандарта). Реализации MLS развиваются на языках C++ (MLSpp, RingCentral), Go, TypeScript и Rust (OpenMLS, Wickr). При разработке MLS использован опыт уже существующих протоколов, применяемых для защиты передачи сообщений, таких как S/MIME, OpenPGP, Off the Record и Double Ratchet. Поддержка MLS уже обеспечена в коммуникационных платформах Webex и RingCentral, а также планируется в проектах Wickr и Matrix. Решаемые протоколом задачи: Конфиденциальность - сообщения могут быть прочитаны только участниками группы.

Гарантии целостности и аутентификации - каждое сообщение отправляется аутентифицированным отправителем и не может быть подменено или изменено по пути.

Аутентификация членов группы - каждый участник может проверить достоверность других участников группы.

Работа в асинхронном режиме - ключи шифрования могут быть выставлены без необходимости нахождения обоих участников в online.

Прямая секретность (Forward Secrecy) - компрометация одного из участников не позволяет расшифровать ранее отправленные в группу сообщения.

Защита после компрометации - компрометация одного из участников не позволяет расшифровать сообщения, которые будут отправлены в группу в будущем.

Масштабируемость - по возможности сублинейная масштабируемость в плане потребления ресурсов в зависимости от размера группы.



