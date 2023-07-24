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Выпуск платформы совместной разработки Forgejo 1.20

24.07.2023 22:37

Опубликована новая версия платформы совместной разработки Forgejo 1.20, легковесной открытой альтернативы GitHub, устанавливаемой на собственный сервер. Проект Forgejo возник в октябре 22-го года в результате форка Gitea. В Forgejo регулярно переносятся все изменения кода Gitea, а также развиваются собственные новые возможности. В настоящее время под управлением Forgejo работает хостинг Codeberg.org . Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT.

Наиболее важные изменения (перед обновлением рекомендуется создать резервную копию):

  • Actions: встроенная в Forgejo система непрерывной интеграции (CI) переведена из экспериментального статуса в статус альфы и уже используется в самом Forgejo для проверки PullRequest'ов и подготовки релизов (в данном релизе активно использовался встроенный CI). Для CI подготовлена документация пользователя, а также руководство администратора для развертывания собственного runner'а.
  • Профиль пользователя (User profile): домашнюю страницу пользователя теперь можно оформить с помощью Markdown-файла.
  • Новый редактор: для создания issues и редактирования комментариев теперь используется редактор GitHub markdown.
  • Блокировка пользователей: владельцы репозиториев (пользователь или организация) могут самостоятельно блокировать пользователей, с которыми не хотят общаться.
  • Прикреплённые задачи (Pinned issues): теперь можно выбирать таски/тикеры/задачи, а также запросы на слияние, которые должны показываться в самом верху списка.
  • Репозитории: добавлены репозитории для пакетов SWIFT, debian, RPM, alpine, Go и CRAN.
  • API endpoints: новые API для email, переименования пользователя, управления зависимостями между issue, информации по activity, шаблонов лицензий, шаблонов gitignore, загрузки файлов в пустой репозиторий, создания ветки git из коммита, шаблонов меток, изменения/создания/удаления множественных файлов.
  • Переработана тема оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://forgejo.codeberg.page/...)
  2. OpenNews: Проект Forgejo начал развитие форка системы совместной разработки Gitea
  3. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
  4. OpenNews: Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub
  5. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  6. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59492-forgejo
Ключевые слова: forgejo, gitea, git
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:31, 24/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Годнота
     
  • 2, Аноним (2), 00:16, 25/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Неплохой форк. Помимо предсказуемой косметики, добавили CI, молодцы. Но мы останемся на гитлабчике. Там все Просто Работает™.
     
  • 3, Аноним (3), 00:31, 25/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Говно это forgejo. Просто они баг-рееорты из баг-трекера трут (просто берут и трут, даже не отвечая), и у внешнего наблюдателя складывается впечатление, что багов нет.
     
  • 4, Аноним (4), 00:33, 25/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Репозитории: добавлены репозитории для пакетов SWIFT, debian, RPM, alpine, Go и CRAN.

    Киллер-фича.

     
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