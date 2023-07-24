Выпуск платформы совместной разработки Forgejo 1.20

Опубликована новая версия платформы совместной разработки Forgejo 1.20, легковесной открытой альтернативы GitHub, устанавливаемой на собственный сервер. Проект Forgejo возник в октябре 22-го года в результате форка Gitea. В Forgejo регулярно переносятся все изменения кода Gitea, а также развиваются собственные новые возможности. В настоящее время под управлением Forgejo работает хостинг Codeberg.org . Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Наиболее важные изменения (перед обновлением рекомендуется создать резервную копию): Actions: встроенная в Forgejo система непрерывной интеграции (CI) переведена из экспериментального статуса в статус альфы и уже используется в самом Forgejo для проверки PullRequest'ов и подготовки релизов (в данном релизе активно использовался встроенный CI). Для CI подготовлена документация пользователя, а также руководство администратора для развертывания собственного runner'а.

Профиль пользователя (User profile): домашнюю страницу пользователя теперь можно оформить с помощью Markdown-файла.

Новый редактор: для создания issues и редактирования комментариев теперь используется редактор GitHub markdown.

Блокировка пользователей: владельцы репозиториев (пользователь или организация) могут самостоятельно блокировать пользователей, с которыми не хотят общаться.

Прикреплённые задачи (Pinned issues): теперь можно выбирать таски/тикеры/задачи, а также запросы на слияние, которые должны показываться в самом верху списка.

Репозитории: добавлены репозитории для пакетов SWIFT, debian, RPM, alpine, Go и CRAN.

API endpoints: новые API для email, переименования пользователя, управления зависимостями между issue, информации по activity, шаблонов лицензий, шаблонов gitignore, загрузки файлов в пустой репозиторий, создания ветки git из коммита, шаблонов меток, изменения/создания/удаления множественных файлов.

Переработана тема оформления.



