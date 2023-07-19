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26 июля состоится открытый вебинар про использование 1С с PostgreSQL

19.07.2023 12:01

26 июля в 11:00 состоится вебинар "1С на Postgres Pro", на котором технический консультант Postgres Professional Андрей Забелин и ИТ-директор Софтлайн Аутсорсинг Константин Сумкин расскажут о возможностях Postgres Pro для платформы 1С, резервном копировании и восстановлении данных, оптимизации производительности 1С на Postgres Pro, внедрении различных сборок Postgres Pro для баз 1С, анализе конфигурации PostgreSQL для решаемых задач и многом другом. После выступлений докладчиков участники смогут получить ответы на свои вопросы. Участие — бесплатное, но требуется регистрация на сайте. Всем зарегистрированным участникам будет доступна видеозапись вебинара.

  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/202307...)
  2. OpenNews: Выпуск OneScript 1.8.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие
  3. OpenNews: ЯОС - прототип безопасной русскоязычной операционной системы на базе проекта A2
  4. OpenNews: Rac GUI - многоплатформенный GUI для управления кластером серверов 1С:Предприятия
  5. OpenNews: Новый отечественный дистрибутив Linux - "ОСь"
  6. OpenNews: Финальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3 с реализацией полноценной поддержки Linux
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59464-postgresql
Ключевые слова: postgresql,
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pavlinux (ok), 12:52, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > вебинар
    > Количество мест ограничено

    У Postgres Pro проблемы с количеством коннектов, может займётесь "оптимизацией производительности" ?!  :D

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:01, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хотят эти ребята за допиленный Postgres похлеще чем Oracle. Видимо сильно перетрудились. Кушайте свою рекламу сами.
     
     
  • 2.11, bOOster (ok), 14:10, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +1 - очуели совсем - я как по цене узнал - тем более что 1С сам патчи выдает для PostgreSQL, и после этого, не всегда конечно (иногда и мозги напряч надо :)), но в целом все собирается без проблем на FreeBSD.
     
     
  • 3.15, 1 (??), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не так всё страшно ... Сборка для 1с - она бесплатная.
    А вот PostgreSQL Pro - это какие-то непонятные деньги ... Наверное где замена ораклу там всегда дорого.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:07, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где я в Евросоюзе эту самую 1С могу увидеть?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:21, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Youtube
     
  • 2.10, FF (?), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем в ЕС система, заточенная на другое законодательство?
     
     
  • 3.14, Старший Аноним (?), 15:07, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1С можно заточить под разные законодательства хоть под Вьетнамское, хоть под Турецкое, хоть под Канадское. Не в этом дело. Дело в том, что на многих рынках хватает и своей херни подобного рода, а 1С немного отстала от современных трендов, плюс "родовые травмы" не отпускают. Так что говорим "Спасибо" 1С-ке, но ждем чего-то нового, и не только ждем, но многие крупные компашки типа Сбера, Яндекса для своей автоматизации уже пишут что-то своё.
     
  • 2.13, Старший Аноним (?), 15:03, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы тут в России живем без всяких NetSuite, Odoo, Quick Books и другой западной херни не видя их, и ничего - всё нормально. Так и ты переживешь. Не переживай, а лучше пережевывай, то что белый хосподин позволил.
     
  • 2.16, bOOster (ok), 15:39, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где я в Евросоюзе эту самую 1С могу увидеть?

    В ОАЭ ты можешь ее увидеть.. Да еще много где.

     
  • 2.17, Анонус (?), 15:42, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Эстонии. Не шутка. Шесть официальных партнеров в Таллине и один в Нарве.
     

  • 1.4, DEF (?), 13:09, 19/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.5, СисадминА (?), 13:12, 19/07/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:27, 19/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:28, 19/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.9, pfg21 (ok), 13:39, 19/07/2023 Скрыто модератором
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