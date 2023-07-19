26 июля состоится открытый вебинар про использование 1С с PostgreSQL

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|1.1, pavlinux (ok), 12:52, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> вебинар
> Количество мест ограничено
У Postgres Pro проблемы с количеством коннектов, может займётесь "оптимизацией производительности" ?! :D
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|1.2, Аноним (2), 13:01, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Хотят эти ребята за допиленный Postgres похлеще чем Oracle. Видимо сильно перетрудились. Кушайте свою рекламу сами.
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|2.11, bOOster (ok), 14:10, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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+1 - очуели совсем - я как по цене узнал - тем более что 1С сам патчи выдает для PostgreSQL, и после этого, не всегда конечно (иногда и мозги напряч надо :)), но в целом все собирается без проблем на FreeBSD.
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|3.15, 1 (??), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не так всё страшно ... Сборка для 1с - она бесплатная.
А вот PostgreSQL Pro - это какие-то непонятные деньги ... Наверное где замена ораклу там всегда дорого.
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|2.10, FF (?), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем в ЕС система, заточенная на другое законодательство?
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|3.14, Старший Аноним (?), 15:07, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1С можно заточить под разные законодательства хоть под Вьетнамское, хоть под Турецкое, хоть под Канадское. Не в этом дело. Дело в том, что на многих рынках хватает и своей херни подобного рода, а 1С немного отстала от современных трендов, плюс "родовые травмы" не отпускают. Так что говорим "Спасибо" 1С-ке, но ждем чего-то нового, и не только ждем, но многие крупные компашки типа Сбера, Яндекса для своей автоматизации уже пишут что-то своё.
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|2.13, Старший Аноним (?), 15:03, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы тут в России живем без всяких NetSuite, Odoo, Quick Books и другой западной херни не видя их, и ничего - всё нормально. Так и ты переживешь. Не переживай, а лучше пережевывай, то что белый хосподин позволил.
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|2.16, bOOster (ok), 15:39, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где я в Евросоюзе эту самую 1С могу увидеть?
В ОАЭ ты можешь ее увидеть.. Да еще много где.
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|2.17, Анонус (?), 15:42, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Эстонии. Не шутка. Шесть официальных партнеров в Таллине и один в Нарве.
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