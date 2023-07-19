26 июля состоится открытый вебинар про использование 1С с PostgreSQL

2.11 , bOOster ( ok ), 14:10, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – +1 - очуели совсем - я как по цене узнал - тем более что 1С сам патчи выдает для PostgreSQL, и после этого, не всегда конечно (иногда и мозги напряч надо :)), но в целом все собирается без проблем на FreeBSD.

3.15 , 1 ( ?? ), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не так всё страшно ... Сборка для 1с - она бесплатная.

А вот PostgreSQL Pro - это какие-то непонятные деньги ... Наверное где замена ораклу там всегда дорого.

