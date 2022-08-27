Выпуск OneScript 1.8.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

Опубликован выпуск проекта OneScript 1.8.0, развивающего независимую от компании 1С кросс-платформенную виртуальную машину для выполнения скриптов на языке 1С:Предприятие. Система самодостаточна и позволяет выполнять скрипты на языке 1С без установки платформы 1С:Предприятие и специфичных для неё библиотек. Виртуальную машину OneScript можно использовать как для прямого исполнения сценариев языке 1С, так и для встраивания поддержки их исполнения в приложения, написанные на других языках. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией MPL-2.0. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

OneScript поддерживает все возможности языка 1С, включая нестрогую типизацию, условные выражения, циклы, исключения, массивы, регулярные выражения, COM-объекты и встроенные функции для работы с примитивными типами. Стандартная библиотека предоставляет функции для работы с файлами и строками, взаимодействия с системой, обработки JSON и XML, сетевого доступа и использования протокола HTTP, математических вычислений, работы с макетами.

Изначально система рассчитана на разработку консольных приложений на языке 1С, но сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом. Кроме стандартной библиотеки и OneScriptForms для OneScript доступно более 180 пакетов с дополнительными библиотеками и утилитами. Для упрощения установки и распространения библиотек предлагается пакетный менеджер ovm.

В новой версии осуществлён переход на .NET Framework 4.8, что позволило добавить поддержку файловых путей, содержащих более 260 символов. В остальном изменения связаны с улучшением совместимости с платформой 1С:Предприятие.



