Выпуск OneScript 1.8.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

|
|1.5, Dzen Python (ok), 20:09, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
У нас есть много хороших, дешевых одинэсников, но нет хороших, дешевых системных администраторов. А почему бы нам не позволить одинэсникам быть чуть-чуть сисадминами? Зато экономия!
|
|
|
|2.10, Онаним (?), 20:29, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
EСЛИ КОНEЦ
EСЛИ
КOНЕЦ EСЛИ
ЕCЛИ
КОНEЦ
Интересно, кoнец-то хоть вороной?
|
|
|
|3.12, vvm13 (?), 20:45, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Посмотрите, пожалуйста, значение слова "конец" в толковом словаре. Я подозреваю, что у вас очень плохо с русским, поэтому читать толковый словарь и проверять значения слов для вас должно быть очень полезно.
|
|
|
|4.20, _kp (ok), 21:54, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Причем здесь русский язык?
В 1С используется тарабарский язык, для него правила и смотрите.
|
|
|
|5.30, Аноним (30), 22:42, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо давно писать как copilot на русском, а он пусть подставляет правильные команды.
|
|4.23, Онаним (?), 22:05, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Скажите ещё спасибо, что я написал "вороной", а не "воронёный", что тоже не исключено :D
|
|1.8, Rodegast (ok), 20:19, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
1С для скриптов? А зачем? Язык там крайне убогий, а нормальных скриптовых языков большое количество...
|
|
|
|2.33, Dzen Python (ok), 23:07, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Написал выше же. Основная цель - автор сидит на сайте "Инфостарт" - чтобы не путать одинэсников, которые в мелких конторах еще и выполняют обязанности системных админов, всякими заумными и непривычными англоязычными скриптами для администрирования. Видишь ли, они с трудом могут осилить только один язык, а больше уже доставляет им страдания - а тут !р-р-р-раз! и решение.
Не надо смеяться над альтернативно одарёнными людьми. Это не-хрестьянски.
|
|2.35, Анонус (?), 23:48, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странно, что на "нормальных" языках налабали только какую-то юродивую Odoo. А реально массово применяющиеся 1С и SAP вынуждены придумывать свои.
|
|1.11, Аноним (11), 20:40, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> цель-то какая у этого чуда? тестирование чего-то под 1С не имея самой 1С под руками?
Ничего у нас руки длинные
|
|
|
|
|
|3.28, ыы (?), 22:31, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От правильная мысль. А то как-то полумерами все обходятся...
|
|
|
|4.31, Dzen Python (ok), 23:03, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главную ветку именовать надо как: "ОдинСкрипт Один и Восемь".
Далее будет - "ОдинСкрипт Один и Девять".
В одинэсном мирке все именуется так, все остальные - внутренние минорные версии для прыжков обновления..
Мне более интересно, когда будет разделение на "ОдинСкрипт: Технологическая Платформа" и набор конфигураций (модульсетов) "ОдинСкрипт: Администрирование", "ОдинСкрипт: РезервноеКопирование" и, к примеру, "ОдинСкрипт: Веб-Фреймворк".
И когда начнут выделять редакции Базовая, ПРОФ и КОРП?
И кстати, где купить подписку на ИТС для "ОдинСкрипт: Администрирование Линукс ПРОФ"?
|
|1.32, leo (??), 23:04, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У самой 1с есть исполнитель, который используется в некоторых средах, таких как Шина 1с, новая среда разработки(личный кабинет сотрудника на ней сделан).
этот инструмент появился раньше и по написанию кода куда приятнее
|