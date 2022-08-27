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Выпуск OneScript 1.8.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

27.08.2022 19:42

Опубликован выпуск проекта OneScript 1.8.0, развивающего независимую от компании 1С кросс-платформенную виртуальную машину для выполнения скриптов на языке 1С:Предприятие. Система самодостаточна и позволяет выполнять скрипты на языке 1С без установки платформы 1С:Предприятие и специфичных для неё библиотек. Виртуальную машину OneScript можно использовать как для прямого исполнения сценариев языке 1С, так и для встраивания поддержки их исполнения в приложения, написанные на других языках. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией MPL-2.0. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

OneScript поддерживает все возможности языка 1С, включая нестрогую типизацию, условные выражения, циклы, исключения, массивы, регулярные выражения, COM-объекты и встроенные функции для работы с примитивными типами. Стандартная библиотека предоставляет функции для работы с файлами и строками, взаимодействия с системой, обработки JSON и XML, сетевого доступа и использования протокола HTTP, математических вычислений, работы с макетами.

Изначально система рассчитана на разработку консольных приложений на языке 1С, но сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом. Кроме стандартной библиотеки и OneScriptForms для OneScript доступно более 180 пакетов с дополнительными библиотеками и утилитами. Для упрощения установки и распространения библиотек предлагается пакетный менеджер ovm.

В новой версии осуществлён переход на .NET Framework 4.8, что позволило добавить поддержку файловых путей, содержащих более 260 символов. В остальном изменения связаны с улучшением совместимости с платформой 1С:Предприятие.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/EvilBeaver/...)
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  3. OpenNews: Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 4.0
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы SalesPlatform Vtiger CRM поддерживает интеграцию с 1С
  5. OpenNews: Финальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3 с реализацией полноценной поддержки Linux
  6. OpenNews: В новой версии 1C сделан значительный шаг навстречу платформе Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57687
Ключевые слова: , onescript,
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, антифрактал (?), 19:56, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    цель-то какая у этого чуда? тестирование чего-то под 1С не имея самой 1С под руками?
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 20:04, 27/08/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 20:02, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    По степени ненужности вы потеснили котлин)
     
  • 1.4, Онаним (?), 20:06, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гримасы импортозамещения.
     
  • 1.5, Dzen Python (ok), 20:09, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У нас есть много хороших, дешевых одинэсников, но нет хороших, дешевых системных администраторов. А почему бы нам не позволить одинэсникам быть чуть-чуть сисадминами? Зато экономия!
     
  • 1.6, Sadok (ok), 20:11, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    за "ЕСЛИ КОНЕЦ ЕСЛИ" Нуралиев должен сгореть в аду
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 20:17, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как будто отбивка блока отступами или {} чем-то лучше.
     
  • 2.10, Онаним (?), 20:29, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    EСЛИ КОНEЦ
    EСЛИ
    КOНЕЦ EСЛИ
    ЕCЛИ
    КОНEЦ

    Интересно, кoнец-то хоть вороной?

     
     
  • 3.12, vvm13 (?), 20:45, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Посмотрите, пожалуйста, значение слова "конец" в толковом словаре. Я подозреваю, что у вас очень плохо с русским, поэтому читать толковый словарь и проверять значения слов для вас должно быть очень полезно.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 20:55, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Очевидно, конец это конь, только ну очень большой
     
  • 4.20, _kp (ok), 21:54, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причем здесь русский язык?
    В 1С используется тарабарский язык, для него правила и смотрите.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 22:42, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо давно писать как copilot на русском, а он пусть подставляет правильные команды.
     
  • 4.22, Онаним (?), 22:03, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не осиливший в словообразование и юмор детектед :D
     
  • 4.23, Онаним (?), 22:05, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажите ещё спасибо, что я написал "вороной", а не "воронёный", что тоже не исключено :D
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 22:07, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень смешно!
     

  • 1.8, Rodegast (ok), 20:19, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1С для скриптов? А зачем? Язык там крайне убогий, а нормальных скриптовых языков большое количество...
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:20, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю за что вас заминусовали
     
  • 2.33, Dzen Python (ok), 23:07, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написал выше же. Основная цель - автор сидит на сайте "Инфостарт" - чтобы не путать одинэсников, которые в мелких конторах еще и выполняют обязанности системных админов, всякими заумными и непривычными англоязычными скриптами для администрирования. Видишь ли, они с трудом могут осилить только один язык, а больше уже доставляет им страдания - а тут !р-р-р-раз! и решение.

    Не надо смеяться над альтернативно одарёнными людьми. Это не-хрестьянски.

     
  • 2.35, Анонус (?), 23:48, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что на "нормальных" языках налабали только какую-то юродивую Odoo. А реально массово применяющиеся 1С и SAP вынуждены придумывать свои.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:40, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > цель-то какая у этого чуда? тестирование чего-то под 1С не имея самой 1С под руками?

    Ничего у нас руки длинные

     
  • 1.13, BrainFucker (ok), 20:53, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А веб фреймфорк на нём уже есть?
     
     
  • 2.25, Онаним (?), 22:11, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сразу с ОС начал. А чо. Ныне модно.
     
  • 2.29, Аноним (30), 22:39, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да выдаёт сразу в XML данные.  
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:53, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    omg
     
  • 1.21, pashev.ru (?), 21:57, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название надо поменять.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:19, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "ОдинСкрипт Раз.Восемь.Нуль"?
     
     
  • 3.28, ыы (?), 22:31, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От правильная мысль. А то как-то полумерами все обходятся...
     
     
  • 4.31, Dzen Python (ok), 23:03, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главную ветку именовать надо как: "ОдинСкрипт Один и Восемь".
    Далее будет - "ОдинСкрипт Один и Девять".
    В одинэсном мирке все именуется так, все остальные - внутренние минорные версии для прыжков обновления..

    Мне более интересно, когда будет разделение на "ОдинСкрипт: Технологическая Платформа" и набор конфигураций (модульсетов) "ОдинСкрипт: Администрирование", "ОдинСкрипт: РезервноеКопирование" и, к примеру, "ОдинСкрипт: Веб-Фреймворк".

    И когда начнут выделять редакции Базовая, ПРОФ и КОРП?

    И кстати, где купить подписку на ИТС для "ОдинСкрипт: Администрирование Линукс ПРОФ"?

     

  • 1.32, leo (??), 23:04, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У самой 1с есть исполнитель, который используется в некоторых средах, таких как Шина 1с, новая среда разработки(личный кабинет сотрудника на ней сделан).
    этот инструмент появился раньше и по написанию кода куда приятнее
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:33, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь, теперь можно будет вне 1С что-нибудь слабать.
     
  • 1.36, Балалайка (?), 00:12, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    COM-объекты в Линукс и макОС? Вы серьезно?
     

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