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В ядре Linux 6.5 появится системный вызов cachestat

13.07.2023 21:54

В кодовую базу, на основе которой формируется ядро Linux 6.5, принято изменение с реализацией нового системного вызова "cachestat", позволяющего программам в пространстве пользователя запрашивать более детальную статистику из страничного кэша на стороне ядра.

Расширяя уже существующий системный вызов "mincore", используемый для определения, присутствуют ли страницы в памяти, вызов "cachestat" позволяет запрашивать более подробную статистику кэша страниц и стремится обеспечить большую масштабируемость. Системный вызов "cachestat" сообщает такие сведения, как количество прокэшированных страниц, грязных (dirty) страниц, вытесненных страниц, недавно вытесненных страниц и страниц, отмеченных для отложенной записи (writeback).

Предоставляемая статистика для файлов позволяет точнее принимать решения по работе с вводом-выводом, проходящим через VFS, основываясь не только на абстрактном алгоритме, но и учитывая характеристики конкретной системы в конкретный момент времени.

Возможные варианты использования cachestat() приложениями:

  • Планировщик запросов в СУБД сможет решать, выполнять ли сканирование индекса или напрямую читать данные из таблицы, основываясь на состоянии табличного индекса в страничном кэше.
  • Гранулированное и зависимое от нагрузки манипулирование наполнением и вводом-выводом страничного кэша (например "грязных" (dirty) страниц/страниц, помеченных на отложенную запись (writeback)), меняя частоту синхронизации - от очень частой при слабой нагрузке и до пакетной при всплесках нагрузки.
  • Возможность более наглядного и удобного представления информации об использовании памяти в больших файлах/директориях, аналогично тому как утилита "du" позволяет отображать использование дискового пространства.
  • Упрощение диагностики и отладки отложенной записи при проблемах с производительностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.0
  3. OpenNews: Атака по определению состояния памяти процессов при помощи страничного кэша
  4. OpenNews: Red Hat развивает новую ФС NVFS, эффективную для NVM-памяти
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая исказить файлы, доступные только для чтения
Автор новости: Роман
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59435-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, cachestat
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.1, frac (?), 22:01, 13/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    вот на слух похоже на реально нужную штуку.
    ну а если включить обывателя: по больше бы подобных вещей разрабатывали, а не всякие *сты для *стов в ядро внедряли!!!
     
  • 1.2, Олег (??), 22:06, 13/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что говорить
    Элементарно загруженность шин посмотреть нельзя,да блин lsi чип хз когда виновник тупняка....все по каким-то левым догадкам
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:33, 13/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хотели бы как лучше, а получится скорее всего очередная дыра для утечек по сторонним каналам
     

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