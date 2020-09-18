Red Hat развивает новую ФС NVFS, эффективную для NVM-памяти

|
|1.2, VINRARUS (ok), 23:21, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
>не принятой в состав ядра Linux из-за своей усложнённости
Пфф, ещо чего не хватало! Не дай Бог ламповые глюки ядра обойдут, а без них Linux не Linux.
Не вы ямы копали — не вам их и закапывать.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 23:44, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
для таких хранилок лучше сжимать в zstd, ибо распаковка не будет замедлена (но места станет больше).
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 23:55, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Zstd топчик, на сильном сжатии он даже может обходить lzma без вопросов, но всё ещё быстрее. А главное распаковка быстрая -- у lzma распаковка адово тормозная, хуже lzma только bz2.
|
|
|
|4.15, б.б. (?), 00:48, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
процитирую себя
===========
мобильный ryzen 5 2500
zstd --ultra -22 = 16 сек, xz -9 = 12 сек. при этом xz пожал лучше. один файл, конечно, не показатель
zstd -9 1.4 сек, итоговый файл 10.4 мб. gzip -9 - 6.6 сек, итоговый файл 11.1 мб
=========
вообще, на чём я пробовал, zstd --ultra был медленнее xz, и жал хуже
|
|
|
|5.21, Аноним (8), 01:42, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну такое, да. В прошлый раз, zstd был быстрее (разница доходила до 15%), и файлы меньше выдавал (примерно на 0.5%), но там другие, менее скучные датасеты были. Равноценно, в принципе. Зато распаковка быстрее.
===
префикс вайна
===
zstd-22:.wine-64
real 4m24.891s
user 10m11.530s
sys 0m7.929s
-rw-r--r-- 1 anon anon 416M Sep 19 01:10 winedrive.tzst
xz-9:.wine-64
real 4m12.598s
user 13m13.847s
sys 0m6.941s
-rw-r--r-- 1 anon anon 413M Sep 19 01:20 winedrive.txz
===
пара текстовых файлов
===
zstd-22:txtdata
real 1m31.187s
user 1m30.307s
sys 0m0.657s
-rw-r--r-- 1 anon anon 23356543 Sep 19 01:28 txtdata.tzst
xz-9:txtdata
real 1m32.539s
user 1m32.019s
sys 0m0.483s
-rw-r--r-- 1 anon anon 23125096 Sep 19 01:26 txtdata.txz
|
|
|
|6.22, Аноним (8), 01:50, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Распаковка в… Ну у меня получилось в 5 раз быстрее, но вообще там очень медленно и тут просто мелких файлов много наверно, 0.3с сложно с 1.5с сравнивать.
|
|2.9, Аноним (9), 23:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В EXT4 не смогли вкатить. Подозреваю с NVFS ситуация будет аналогична.
|
|
|
|3.11, Аноним (8), 00:00, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Куда его там вкатывать и зачем? По принципу по-файлового шифрования? Я думаю, можно реализовать похожим образом. Нужно ли?
|
|2.12, VINRARUS (ok), 00:07, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Жать данные с побайтовой спецыфикой доступа так же умно как хранение последнего рулона туалетной бумаги в правой холошне щерстяных штанов, которые внутри 2х пакетов разного цвета, которые в дальнем левом угле нижнего ящика, который внутри огромного шкафа, перед которым стоит стул и на котором спит кот.
|
|1.4, Аноним (4), 23:34, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> NVM-память обеспечивает доступ на уровне отдельных байтов
А может не надо лапшу на уши вешать?
|
|1.6, лох (?), 23:48, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ребят, у них количество айнодов в фс задаётся при форматировании:
> -N inodes - the number of inodes (by default, there is one
> inode for 20480 bytes)
2020 год не перестаёт удивлять
|
|
|
|2.7, Аноним (5), 23:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет нормальных алгоритмов, все файловые системы это помойка. Btree тоже на свалку!
|
|2.10, Аноним (8), 23:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ext4 как-то живёт, какие проблемы? Хм, сейчас посмотрел, на забитом диске 1% используется. Нда, с запасом отсыпает. На корне с хомяком 10% использовано.
|
|
|
|3.23, Аноним (5), 02:03, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не скелиться если в одной папке много файлов, оно их физически выделяет в ОЗУ
|