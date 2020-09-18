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Red Hat развивает новую ФС NVFS, эффективную для NVM-памяти

18.09.2020 22:51

Микулаш Патокка (Mikulas Patocka), один из разработчиков LVM и автор ряда изобретений, связанных с оптимизацией работы систем хранения, работающий в компании Red Hat, представил в списке рассылки разработчиков ядра Linux новую файловую систему NVFS, нацеленную на создание компактной и быстрой ФС для чипов энергонезависимой памяти (NVM, non-volatile memory, например NVDIMM), сочетающих производительность ОЗУ с возможностью постоянного хранения содержимого.

При разработке NVFS учтён опыт ФС NOVA, в 2017 году созданной специально для NVM-памяти, но не принятой в состав ядра Linux и ограниченной поддержкой ядер Linux с 4.13 по 5.1. Предложенная ФС NVFS значительно проще NOVA (4972 строк кода против 21459), предоставляет утилиту fsck, обладает более высокой производительностью, поддерживает расширенные атрибуты (xattrs), метки безопасности, ACL и квоты, но не поддерживает снапшоты. Aрхитектура NVFS близка к ФС Ext4 и хорошо укладывается в модель файловых систем на основе подсистемы VFS, что позволяет свести к минимум число прослоек и обойтись модулем, не требующим внесения патчей в ядро.

NVFS использует интерфейс ядра DAX для прямого доступа к устройствам постоянной памяти в обход страничного кэша. Для оптимизации работы с памятью NVM, в которой применяется байтовая адресация, содержимое накопителя отображается в линейное адресное пространство ядра без применения традиционного уровня блочных устройств и промежуточного кэша. Для хранения содержимого каталогов используется базисное дерево (radix tree), в котором каждое имя файла прохэшировано и значение хэша используется при поиске в дереве.

Целостность данных обеспечивается при помощи механизма "soft updates" (как в UFS из FreeBSD и в FFS из OpenBSD) без применения журналирования. Для исключения повреждения файлов в NVFS операции изменения данных группируются таким образом, что крах не может привести к потере блоков или inode, а целостность структур восстанавливается при помощи утилиты fsck. Утилита fsck работает в многопоточном режиме и обеспечивает производительность на уровне перебора 1.6 млн inode в секунду.

В тестах производительности NVFS выполнила операцию копирования дерева с исходными текстами ядра Linux на NVM-памяти примерно на 10% быстрее NOVA, на 30% быстрее ext4 и на 37% быстрее XFS. В тесте на поиск данных ФС NVFS оказалась быстрее NOVA на 3%, а ext4 и XFS на 15% (но при активном дисковом кэше NOVA оказалась медленее на 15%). В тесте на миллион операций с каталогами NVFS опередила NOVA на 40%, ext4 на 22%, а XFS на 46%. При симуляции активности СУБД файловая система NVFS опередила NOVA на 20%, ext4 в 18 раз и XFS в 5 раз. В тесте fs_mark показатели NVFS и NOVA оказались примерно на одном уровне, а ext4 и XFS отстали примерно в 3 раза.

Отставание традиционных ФС на NVM-памяти обусловлено тем, что они не рассчитаны на байтовую адресацию, применяемую в энергонезависимой памяти, которая выглядит как обычное ОЗУ. Чтение с обычных накопителей обеспечивает атомарность операции на уровне чтения/записи сектора, в то время как NVM-память обеспечивает доступ на уровне отдельных байтов. Кроме того, традиционные ФС пытаются снизить интенсивность обращения к носителю, который рассматривается как заведомо более медленный, чем оперативная память, а также пытаются группировать операции для обеспечения последовательного чтения при применении жёстких дисков, обрабатывать очереди запросов и разделять приоритеты выполнения разных операций. Для NVM-памяти подобные усложнения излишни, так как скорость обращения к данным сопоставима с ОЗУ, а порядок доступа не имеет значения.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/9/1...)
  2. OpenNews: Для Linux предложена новая ФС NOVA, спроектированная для NVM-памяти
  3. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
  4. OpenNews: Первый выпуск файловой системы Zbox
  5. OpenNews: Представлена LittleFS, компактная файловая система для встраиваемых устройств
  6. OpenNews: Western Digital опубликовал специализированную ФС Zonefs для зонированных накопителей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53743-nvfs
Ключевые слова: nvfs, nvram, dax
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, VINRARUS (ok), 23:21, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >не принятой в состав ядра Linux из-за своей усложнённости

    Пфф, ещо чего не хватало! Не дай Бог ламповые глюки ядра обойдут, а без них Linux не Linux.
    Не вы ямы копали — не вам их и закапывать.

     
     
  • 2.19, commiethebeastie (ok), 01:12, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как бы сложные ReFS и BTRFS так и не вышли из стадии игрушек.
     

  • 1.3, 79 (?), 23:28, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нехватает пожатия на лету в lz4.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:44, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для таких хранилок лучше сжимать в zstd, ибо распаковка не будет замедлена (но места станет больше).
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:55, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zstd топчик, на сильном сжатии он даже может обходить lzma без вопросов, но всё ещё быстрее. А главное распаковка быстрая -- у lzma распаковка адово тормозная, хуже lzma только bz2.
     
     
  • 4.15, б.б. (?), 00:48, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    процитирую себя

    ===========
    мобильный ryzen 5 2500

    zstd --ultra -22 = 16 сек, xz -9 = 12 сек. при этом xz пожал лучше. один файл, конечно, не показатель


    zstd -9 1.4 сек, итоговый файл 10.4 мб. gzip -9 - 6.6 сек, итоговый файл 11.1 мб
    =========

    вообще, на чём я пробовал, zstd --ultra был медленнее xz, и жал хуже

     
     
  • 5.21, Аноним (8), 01:42, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое, да. В прошлый раз, zstd был быстрее (разница доходила до 15%), и файлы меньше выдавал (примерно на 0.5%), но там другие, менее скучные датасеты были. Равноценно, в принципе. Зато распаковка быстрее.

    ===
    префикс вайна
    ===
    zstd-22:.wine-64
    real    4m24.891s
    user    10m11.530s
    sys     0m7.929s
    -rw-r--r-- 1 anon anon 416M Sep 19 01:10 winedrive.tzst
    xz-9:.wine-64
    real    4m12.598s
    user    13m13.847s
    sys     0m6.941s
    -rw-r--r-- 1 anon anon 413M Sep 19 01:20 winedrive.txz
    ===
    пара текстовых файлов
    ===
    zstd-22:txtdata
    real    1m31.187s
    user    1m30.307s
    sys     0m0.657s
    -rw-r--r-- 1 anon anon 23356543 Sep 19 01:28 txtdata.tzst
    xz-9:txtdata
    real    1m32.539s
    user    1m32.019s
    sys     0m0.483s
    -rw-r--r-- 1 anon anon 23125096 Sep 19 01:26 txtdata.txz

     
     
  • 6.22, Аноним (8), 01:50, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распаковка в… Ну у меня получилось в 5 раз быстрее, но вообще там очень медленно и тут просто мелких файлов много наверно, 0.3с сложно с 1.5с сравнивать.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В EXT4 не смогли вкатить. Подозреваю с NVFS ситуация будет аналогична.
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 00:00, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда его там вкатывать и зачем? По принципу по-файлового шифрования? Я думаю, можно реализовать похожим образом. Нужно ли?
     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 00:07, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жать данные с побайтовой спецыфикой доступа так же умно как хранение последнего рулона туалетной бумаги в правой холошне щерстяных штанов, которые внутри 2х пакетов разного цвета, которые в дальнем левом угле нижнего ящика, который внутри огромного шкафа, перед которым стоит стул и на котором спит кот.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:34, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > NVM-память обеспечивает доступ на уровне отдельных байтов

    А может не надо лапшу на уши вешать?

     
  • 1.6, лох (?), 23:48, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ребят, у них количество айнодов в фс задаётся при форматировании:

    > -N inodes - the number of inodes (by default, there is one
    > inode for 20480 bytes)

    2020 год не перестаёт удивлять

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет нормальных алгоритмов, все файловые системы это помойка. Btree тоже на свалку!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:35, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не помойка, а база данных.
     
     
  • 4.25, Аноним (5), 02:15, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://blocksandfiles.com/2019/09/05/samsungs-potentially-groundbreaking-keyv
    https://github.com/OpenMPDK/uNVMe
     
  • 2.10, Аноним (8), 23:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ext4 как-то живёт, какие проблемы? Хм, сейчас посмотрел, на забитом диске 1% используется. Нда, с запасом отсыпает. На корне с хомяком 10% использовано.
     
     
  • 3.23, Аноним (5), 02:03, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скелиться если в одной папке много файлов, оно их физически выделяет в ОЗУ
     
     
  • 4.24, Тюринг (?), 02:04, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте ZFS, кому нужны эти ретроградские ext4 и xfs.
     
     
  • 5.27, Бздуньк (?), 02:37, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше ext4, чем сын бсдшник.
     
  • 2.16, Annoynymous (ok), 00:51, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема была бы, если бы это количество нельзя было потом изменить.
     

  • 1.13, village_coder (ok), 00:31, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NSFW
     
  • 1.17, бибешка (?), 01:00, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А модератор то фанат лёньки
     
     
  • 2.26, ГМодератор (?), 02:30, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный трансгендер, как и любой россиянин.
     

  • 1.18, Аноним Первый (?), 01:04, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сравнения btrfs где? И с ntfs  
    до кучи
     
  • 1.20, Аноним (20), 01:14, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и чем оно лучше bcachefs?
     

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