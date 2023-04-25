Red Hat начинает сокращение рабочих мест

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|1.1, Аноним (1), 11:14, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> не затронут сотрудников, вовлечённых в создание продуктов и прямые продажи клиентам
а кто остаётся? уборщицы?
и ещё - ходят слухи о новых 10к в фб
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|2.6, Аноним (6), 11:22, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лёня специально свалил, чтобы эта поделка загнулась и можно было спокойно написать новую.
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|3.16, пох. (?), 11:42, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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наоборот - свалил туда где ему сокращение не грозит.
У мс индусов хватит чтобы это недоразумение и дальше поддерживать. Опережающими темпами.
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|2.22, Bob (??), 11:48, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не те люди в руководстве, не на мази, без тендеров)
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|3.45, Аноним (45), 12:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну учитывая, что RH под IBM ходит, то мазь и тендеры там тоже нормальными должны быть.
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|1.4, Аноним (4), 11:20, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мы или получим обвал рынка труда, и будем работать за еду, или сотни тысяч инженеров создадут новые 100500 стартапов из говна и палок и спрос на доби опять вырастет. Смотритие в следующем сезоне...
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|2.9, Аноним (9), 11:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рынок труда в наше время всегда дефицитный. Денег фактически бесконечное количество, а рабочих рук ограниченное количество, даже неквалифицированных. И на фоне плохой демографии дефицит будет только нарастать. Идея быстрого переобучения ширнармасс уже потерпела крах - даже после вузов хрен знает что выходит, а после курсов шестимесячных и подавно.
Так что если что и обвалится, это будут инвестиции в корпорации типа редхата.
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|3.13, Аноним (13), 11:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, то-то в Москве набирается 100 человек на одну вакансию в течении недели.
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|4.15, Аноним (15), 11:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А толку? Все равно эту 100 не возьмут и продолжат ныть про кадровый голод.
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|5.18, пох. (?), 11:44, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну блин - а как их взять если они все сто зарплату требуют и еще желательно гибкий график и удаленку?
А где деньги-то я вас спрашиваю?
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|6.23, Аноним (6), 11:48, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Денег фактически бесконечное количество
но только не для тебя!
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|7.26, пох. (?), 11:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Денег фактически бесконечное количество
> но только не для тебя!
Ну блин! Конечно не для нас. А то вдруг их там окажется небесконечно - понимать надоть!
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|6.42, ryoken (ok), 12:17, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>А где деньги-то я вас спрашиваю?
Известно где - на Тульской, на Гознаке :D.
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|4.25, Bob (??), 11:50, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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именно 100 человек, а позицию мидла и выше неким нормальным закрыть...
--
глянь сколько штук и скольуо по времени таких вакансий висит...
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|5.27, пох. (?), 11:54, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> именно 100 человек, а позицию мидла и выше неким нормальным закрыть...
> --
> глянь сколько штук и скольуо по времени таких вакансий висит...
как будто кто-то их собирался закрывать.
Как тебе вакансия с длинным списком требований и сертификаций и вишенкой на тортике - знанием китайского - висевшая на сайте одного рассеянского офиса четыре года? Потому что 50000 ржублей.
Как ты понимаешь, с разговорным китайским и БЕЗ всего остального можно и получше найти.
Но никто и не собирался. Есть задачи которые не решаются существующими сотрудниками? Открыть вакансию! Нет никого? Очень хорошо - компания сэкономила.
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|6.30, Аноним (15), 11:59, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У более менее вменяемых компаний (например мейл.ру) на вакансии есть срок обычно примерно 3 месяца если за него никого не нашли или берут тех кто есть или тот кто отвечает за эту вакансию получает по башке и к нему появляются вопросы. Но опять же это не значит что так всегда происходит во всех продуктах.
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|3.24, пох. (?), 11:49, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Денег фактически бесконечное количество, а рабочих рук ограниченное количество
и чего? вот поставь себя на место инв...финансового спекулянта - зачем ему с бесконечными деньгами твои руки если к тем прилагается голодный рот? Не проще ли тебя уволить? Он-то не пострадает - денежки бесконечные.
> даже после вузов хрен знает что выходит, а после курсов шестимесячных и подавно.
денежный спекулянт не видит между вами разницы.
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|2.17, пох. (?), 11:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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инженеры не создают стартапов. Их денежные мешки создают. А оне жадные и решили рабов попробовать вообще не кормить.
Ищите работу в макдональ...ачорд...
Но, кстати, пиццерию открыть наверное инженер потянет?
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|3.34, Аноним (15), 12:02, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут есть один социально общественный момент. Мешки нашли зависимость своих доходов и доходов сотрудников. И после определенного роста дохода сотрудника сотрудник перестаёт приносить больше дохода мешкам. Поэтому мешки все правильно делают и выгоняют сотрудников и не допускают коммунизма.
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|3.38, Аноним (38), 12:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не ну чо вон jwz открыл в свое время.
с блекджеком и инженеркамм, все как положено.
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|1.8, Аноним (8), 11:24, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"трудоустроено 2200 сотрудников и ещё 19000 работает в отделениях по всему миру"
Сколько-сколько??
Чем там эти 20000 человек занимаются?? Ппц.
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|2.29, FF (?), 11:59, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Доводят функционал Гнома до одного поля ввода с кнопкой на рабочем столе
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|1.10, anonymous (??), 11:29, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пишут на форуме фороникса что у IBM есть практика постоянно обновлять людей чтобы не было застоя. Причем открыто объявляют об массовом увольнении а сами в то же время втихую новых набирают таким же числом, так сказать свежую кровь. Так что паники нет. Я надеюсь.
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|2.21, пох. (?), 11:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У ебеме все проще - там не парятся и закрывают проекты целиком. При этом никому никуда перейти не предлагают и просто выгоняют на улицу. Рядом в это же самое время может открыться другой проект впятеро дороже и туда набирают - но не тебя.
У ебеме - да, никакой паники нет, деньги бесконечные.
А в ит-индустрии - паника есть. Потому что оказывается если всех рабов вообще уволить - ничего прямозавтра не рухнет (ты ж хороший раб и надежно все построил?)
И денежным мешкам ой как понравилась эта идея. Поэтому ртов уже гораздо больше чем полных мисок. Дальше, увы, будет хуже.
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|3.36, Аноним (36), 12:11, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да ты издеваешься что-ли? в Нижнем когда нивидия уходила митинг, на котором это объявляли ещё закончиться не успел, а у людей уже почтовые ящики от рекрутов разрывались, причем предлагали зарплаты на уровне нивидийных, и это в такой дыре, московские просто встали и почти полным составом ушли в соседнюю контору
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|4.39, Аноним (15), 12:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том же нижнем когда уходил интел предлагали релокацию в Германию. Но многие отказались и пошли в местный же нижегородский Хуавей, который никуда не ушел.
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|3.37, Аноним (36), 12:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да ты издеваешься что-ли? в Нижнем когда нивидия уходила, митинг, на котором это объявляли, ещё закончиться не успел, а у людей уже почтовые ящики от рекрутов разрывались, причем предлагали зарплаты на уровне нивидийных, и это в такой дыре, московские просто встали и почти полным составом ушли в соседнюю контору (кто за бугор свалить не захотел)
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|1.12, ma3x one (?), 11:31, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я отвечу. Чем они там занимаются!
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Это хорошо объясняет сцена фильма "Ford против Ferrari" где герой Мета Деймона рассказывает про красную папочку.
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Это же IBM ёпт.
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|1.14, Аноним (15), 11:33, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все компании сокращают сотрудников почему на опеннете надо писать новость про ред хат? Это какая-то ангажированная компания, которая заносит в кассу?
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|2.28, пох. (?), 11:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так это же IBM теперь?
еще не совсем. У них отдельный менеджмент. В стиле IBM было бы закрыть этот редхат целиком.
Одним днем и без всяких там рассылок.
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|1.47, Аноним (47), 12:40, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Красные шляпушки вроде с ДИВЁРСИТИ не заигрывали или я ошибаюсь? Кого увольнять-то будут?
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