The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Red Hat начинает сокращение рабочих мест

25.04.2023 11:08

Директор компании Red Hat объявил во внутренней корпоративной рассылке о грядущем сокращении сотен рабочих мест. В настоящее время в головном офисе Red Hat трудоустроено 2200 сотрудников и ещё 19000 работает в отделениях по всему миру. Точное число сокращаемых рабочих мест не уточняется, известно только то, что увольнения будут проведены в несколько этапов и не затронут сотрудников, вовлечённых в создание продуктов и прямые продажи клиентам.

Cокращению персонала способствуют негативные прогнозы относительно предстоящей прибыли. Например, в последнем квартале доход Rad Hat вырос на 8%, что воспринимается как замедление роста, так как с 2019 года компания демонстрировала рост в среднем на уровне 15%.

Дополнительно можно отметить, что в начале года корпорация IBM, которая владеет Red Hat, анонсировала увольнение 3900 сотрудников, но затем появились сведения об увеличении числа увольнений до 5000. С учётом, что за несколько месяцев до этого в IBM было нанято 7000 новых работников, некоторые аналитики объясняют увольнения избавлением от избыточного персонала, нанятого из-за нехватки рабочей силы в момент роста экономической активности после пандемии.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM
  3. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
  4. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  5. OpenNews: Увольнения в Google коснулись лидеров, продвигавших открытые проекты
  6. OpenNews: Увольнение части сотрудников GitHub и GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59027-redhat
Ключевые слова: redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > не затронут сотрудников, вовлечённых в создание продуктов и прямые продажи клиентам

    а кто остаётся? уборщицы?

    и ещё - ходят слухи о новых 10к в фб

     
  • 1.2, Иваня (?), 11:16, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что же будкт с systemd? Кто поддерживать будет? =(
     
     
  • 2.5, soarin (ok), 11:21, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Microsoft
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:22, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лёня специально свалил, чтобы эта поделка загнулась и можно было спокойно написать новую.
     
     
  • 3.16, пох. (?), 11:42, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    наоборот - свалил туда где ему сокращение не грозит.
    У мс индусов хватит  чтобы это недоразумение и дальше поддерживать. Опережающими темпами.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Не смогли против астры..
     
     
  • 2.22, Bob (??), 11:48, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не те люди в руководстве, не на мази, без тендеров)
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну учитывая, что RH под IBM ходит, то мазь и тендеры там тоже нормальными должны быть.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:01, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сами же свалили, никто их не гнал.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:20, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мы или получим обвал рынка труда, и будем работать за еду, или сотни тысяч инженеров создадут новые 100500 стартапов из говна и палок и спрос на доби опять вырастет. Смотритие в следующем сезоне...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рынок труда в наше время всегда дефицитный. Денег фактически бесконечное количество, а рабочих рук ограниченное количество, даже неквалифицированных. И на фоне плохой демографии дефицит будет только нарастать. Идея быстрого переобучения ширнармасс уже потерпела крах - даже после вузов хрен знает что выходит, а после курсов шестимесячных и подавно.
    Так что если что и обвалится, это будут инвестиции в корпорации типа редхата.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, то-то в Москве набирается 100 человек на одну вакансию в течении недели.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А толку? Все равно эту 100 не возьмут и продолжат ныть про кадровый голод.
     
     
  • 5.18, пох. (?), 11:44, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну блин - а как их взять если они все сто зарплату требуют и еще желательно гибкий график и удаленку?

    А где деньги-то я вас спрашиваю?

     
     
  • 6.23, Аноним (6), 11:48, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Денег фактически бесконечное количество

    но только не для тебя!

     
     
  • 7.26, пох. (?), 11:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Денег фактически бесконечное количество
    > но только не для тебя!

    Ну блин! Конечно не для нас. А то вдруг их там окажется небесконечно - понимать надоть!

     
  • 6.42, ryoken (ok), 12:17, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>А где деньги-то я вас спрашиваю?

    Известно где - на Тульской, на Гознаке :D.

     
  • 4.25, Bob (??), 11:50, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    именно 100 человек, а позицию мидла и выше неким нормальным закрыть...
    --
    глянь сколько штук и скольуо по времени таких вакансий висит...
     
     
  • 5.27, пох. (?), 11:54, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > именно 100 человек, а позицию мидла и выше неким нормальным закрыть...
    > --
    > глянь сколько штук и скольуо по времени таких вакансий висит...

    как будто кто-то их собирался закрывать.

    Как тебе вакансия с длинным списком требований и сертификаций и вишенкой на тортике - знанием китайского - висевшая на сайте одного рассеянского офиса четыре года? Потому что 50000 ржублей.
    Как ты понимаешь, с разговорным китайским и БЕЗ всего остального можно и получше найти.

    Но никто и не собирался. Есть задачи которые не решаются существующими сотрудниками? Открыть вакансию! Нет никого? Очень хорошо - компания сэкономила.

     
     
  • 6.30, Аноним (15), 11:59, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У более менее вменяемых компаний (например мейл.ру) на вакансии есть срок обычно примерно 3 месяца если за него никого не нашли или берут тех кто есть или тот кто отвечает за эту вакансию получает по башке и к нему появляются вопросы. Но опять же это не значит что так всегда происходит во всех продуктах.
     
  • 3.24, пох. (?), 11:49, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Денег фактически бесконечное количество, а рабочих рук ограниченное количество

    и чего? вот поставь себя на место инв...финансового спекулянта - зачем ему с бесконечными деньгами твои руки если к тем прилагается голодный рот? Не проще ли тебя уволить? Он-то не пострадает - денежки бесконечные.

    > даже после вузов хрен знает что выходит, а после курсов шестимесячных и подавно.

    денежный спекулянт не видит между вами разницы.

     
  • 2.17, пох. (?), 11:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    инженеры не создают стартапов. Их денежные мешки создают. А оне жадные и решили рабов попробовать вообще не кормить.

    Ищите работу в макдональ...ачорд...

    Но, кстати, пиццерию открыть наверное инженер потянет?

     
     
  • 3.34, Аноним (15), 12:02, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут есть один социально общественный момент. Мешки нашли зависимость своих доходов и доходов сотрудников. И после определенного роста дохода сотрудника сотрудник перестаёт приносить больше дохода мешкам. Поэтому мешки все правильно делают и выгоняют сотрудников и не допускают коммунизма.  
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не ну чо вон jwz открыл в свое время.

    с блекджеком и инженеркамм, все как положено.

     

  • 1.7, Аноним (9), 11:22, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо. Make Linux GNU again!
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:24, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "трудоустроено 2200 сотрудников и ещё 19000 работает в отделениях по всему миру"
    Сколько-сколько??
    Чем там эти 20000 человек занимаются?? Ппц.
     
     
  • 2.29, FF (?), 11:59, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доводят функционал Гнома до одного поля ввода с кнопкой на рабочем столе
     

  • 1.10, anonymous (??), 11:29, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пишут на форуме фороникса что у IBM есть практика постоянно обновлять людей чтобы не было застоя. Причем открыто объявляют об массовом увольнении а сами в то же время втихую новых набирают таким же числом, так сказать свежую кровь. Так что паники нет. Я надеюсь.
     
     
  • 2.21, пох. (?), 11:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ебеме все проще - там не парятся и закрывают проекты целиком. При этом никому никуда перейти не предлагают и просто выгоняют на улицу. Рядом в это же самое время может открыться другой проект впятеро дороже и туда набирают - но не тебя.

    У ебеме - да, никакой паники нет, деньги бесконечные.

    А в ит-индустрии - паника есть. Потому что оказывается если всех рабов вообще уволить - ничего прямозавтра не рухнет (ты ж хороший раб и надежно все построил?)

    И денежным мешкам ой как понравилась эта идея. Поэтому ртов уже гораздо больше чем полных мисок. Дальше, увы, будет хуже.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:11, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да ты издеваешься что-ли? в Нижнем когда нивидия уходила митинг, на котором это объявляли ещё закончиться не успел, а у людей уже почтовые ящики от рекрутов разрывались, причем предлагали зарплаты на уровне нивидийных, и это в такой дыре, московские просто встали и почти полным составом ушли в соседнюю контору
     
     
  • 4.39, Аноним (15), 12:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том же нижнем когда уходил интел предлагали релокацию в Германию.  Но многие отказались и пошли в местный же нижегородский Хуавей, который никуда не ушел.
     
     
  • 5.40, Аноним (36), 12:16, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а ещё в ядро, весь one API туда свалил
     
  • 3.37, Аноним (36), 12:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ты издеваешься что-ли? в Нижнем когда нивидия уходила, митинг, на котором это объявляли, ещё закончиться не успел, а у людей уже почтовые ящики от рекрутов разрывались, причем предлагали зарплаты на уровне нивидийных, и это в такой дыре, московские просто встали и почти полным составом ушли в соседнюю контору (кто за бугор свалить не захотел)
     

  • 1.11, ip1982 (ok), 11:31, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Место для ног укорачивает или что? :)
     
  • 1.12, ma3x one (?), 11:31, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я отвечу. Чем они там занимаются!
    ----------
    Это хорошо объясняет сцена фильма "Ford против Ferrari" где герой Мета Деймона рассказывает про красную папочку.
    ----------
    Это же IBM ёпт.
     
  • 1.14, Аноним (15), 11:33, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все компании сокращают сотрудников почему на опеннете надо писать новость про ред хат? Это какая-то ангажированная компания, которая заносит в кассу?
     
  • 1.19, commiethebeastie (ok), 11:44, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так это же IBM теперь?
     
     
  • 2.28, пох. (?), 11:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это же IBM теперь?

    еще не совсем. У них отдельный менеджмент. В стиле IBM было бы закрыть этот редхат целиком.
    Одним днем и без всяких там рассылок.

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:25, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://servernews.ru/1085510
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:46, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё из-за раста
     
  • 1.31, Массоны Рептилоиды (?), 12:01, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё понятно. Просто наняли ChatGPT на работу
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:02, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что будет с вэйландом? Оно уже устарело.
     
     
  • 2.41, Аноним (15), 12:16, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поттеринг что-нибудь все равно придумает.
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спок, в следующей версии венды обязательно будет.
     

  • 1.35, Аноним (35), 12:03, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то systemd начнут закапывать?
     
  • 1.43, Аноним (43), 12:22, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Капитализм, счастье, збс
     
  • 1.47, Аноним (47), 12:40, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красные шляпушки вроде с ДИВЁРСИТИ не заигрывали или я ошибаюсь? Кого увольнять-то будут?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру