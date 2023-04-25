Red Hat начинает сокращение рабочих мест

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Рынок труда в наше время всегда дефицитный. Денег фактически бесконечное количество, а рабочих рук ограниченное количество, даже неквалифицированных. И на фоне плохой демографии дефицит будет только нарастать. Идея быстрого переобучения ширнармасс уже потерпела крах - даже после вузов хрен знает что выходит, а после курсов шестимесячных и подавно.

Так что если что и обвалится, это будут инвестиции в корпорации типа редхата.

3.13 , Аноним ( 13 ), 11:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, то-то в Москве набирается 100 человек на одну вакансию в течении недели.

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А толку? Все равно эту 100 не возьмут и продолжат ныть про кадровый голод.

5.18 , пох. ( ? ), 11:44, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну блин - а как их взять если они все сто зарплату требуют и еще желательно гибкий график и удаленку? А где деньги-то я вас спрашиваю? 6.23 , Аноним ( 6 ), 11:48, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Денег фактически бесконечное количество но только не для тебя!

7.26 , пох. ( ? ), 11:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Денег фактически бесконечное количество

> но только не для тебя! Ну блин! Конечно не для нас. А то вдруг их там окажется небесконечно - понимать надоть! 6.42 , ryoken ( ok ), 12:17, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>А где деньги-то я вас спрашиваю? Известно где - на Тульской, на Гознаке :D.

4.25 , Bob ( ?? ), 11:50, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – именно 100 человек, а позицию мидла и выше неким нормальным закрыть...

--

глянь сколько штук и скольуо по времени таких вакансий висит...

5.27 , пох. ( ? ), 11:54, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > именно 100 человек, а позицию мидла и выше неким нормальным закрыть...

> --

> глянь сколько штук и скольуо по времени таких вакансий висит... как будто кто-то их собирался закрывать. Как тебе вакансия с длинным списком требований и сертификаций и вишенкой на тортике - знанием китайского - висевшая на сайте одного рассеянского офиса четыре года? Потому что 50000 ржублей.

Как ты понимаешь, с разговорным китайским и БЕЗ всего остального можно и получше найти. Но никто и не собирался. Есть задачи которые не решаются существующими сотрудниками? Открыть вакансию! Нет никого? Очень хорошо - компания сэкономила. 6.30 , Аноним ( 15 ), 11:59, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У более менее вменяемых компаний (например мейл.ру) на вакансии есть срок обычно примерно 3 месяца если за него никого не нашли или берут тех кто есть или тот кто отвечает за эту вакансию получает по башке и к нему появляются вопросы. Но опять же это не значит что так всегда происходит во всех продуктах.

3.24 , пох. ( ? ), 11:49, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Денег фактически бесконечное количество, а рабочих рук ограниченное количество и чего? вот поставь себя на место инв...финансового спекулянта - зачем ему с бесконечными деньгами твои руки если к тем прилагается голодный рот? Не проще ли тебя уволить? Он-то не пострадает - денежки бесконечные. > даже после вузов хрен знает что выходит, а после курсов шестимесячных и подавно. денежный спекулянт не видит между вами разницы.

2.17 , пох. ( ? ), 11:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – инженеры не создают стартапов. Их денежные мешки создают. А оне жадные и решили рабов попробовать вообще не кормить. Ищите работу в макдональ...ачорд... Но, кстати, пиццерию открыть наверное инженер потянет?

3.34 , Аноним ( 15 ), 12:02, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут есть один социально общественный момент. Мешки нашли зависимость своих доходов и доходов сотрудников. И после определенного роста дохода сотрудника сотрудник перестаёт приносить больше дохода мешкам. Поэтому мешки все правильно делают и выгоняют сотрудников и не допускают коммунизма.

3.38 , Аноним ( 38 ), 12:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не ну чо вон jwz открыл в свое время. с блекджеком и инженеркамм, все как положено.

