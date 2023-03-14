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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.40

14.03.2023 10:07

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.40. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 472 изменения, подготовленные при участии 88 разработчиков, из которых 30 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • В скрипт git-jump добавлена поддержка редактора Emacs, помимо ранее поддерживаемого редактора Vim. Git-jump используется для передачи в текстовый редактор информации о позициях в файле для быстрой навигации и перехода к редактированию кода в определённом месте. Например, git-jump может применяться для переключения в редакторе между строками, полученными в результате разбора конфликтов слияния, оценки различий и выполнения поиска (можно выполнить "git jump grep foo" и затем быстро переключаться между позициями, в которых встречается маска "foo").
  • В "git cat-file" обеспечена поддержка применения опций "-s" и "--batch-check" вместе с "--use-mailmap" для правильного определения размера объекта с учётом замены идентификатора, осуществлённой на основе привязок к email, заданных в файле mailmap (ранее опция "--use-mailmap" влияла только на вывод содержимого, но не учитывала, что старые и заменённые пары имя/email могут иметь разный размер).
  • В команду "git check-attr" добавлена опция "--source" для выбора дерева с необходимым файлом ".gitattributes", который будет использован для определения актуальных атрибутов в условиях наличия в репозитории нескольких файлов ".gitattributes".
  • Реализация команды "git bisect" переписана на языке Си и встроена в основной исполняемый файл git (ранее команда была реализована в форме Shell-скрипта).
  • Удалена старая реализация команды "git add --interactive", написанная на Shell (в git 2.26 был предложен встроенный вариант на Си, но старая реализация на Shell оставалась доступной и регулировалась настройкой add.interactive.useBuiltin).
  • В команду "git merge-tree" добавлена опция '--merge-base'.
  • В команду "git range-diff" добавлена опция "--abbrev=<num>".
  • Добавлена возможность переопределения редактора списков для интерактивного режима команды rebase через выставление переменной GIT_SEQUENCE_EDITOR через команду "git var" по аналогии с "git var GIT_EDITOR".
  • В подсистему учётных записей добавлена поддержка паролей с ограниченным сроком действия.
  • В сценариях автодополнения ввода для Bash реализован режим работы без учёта регистра символов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/3/1...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  3. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.80
  4. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
  5. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.39
  6. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58790-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:22, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    чем оно лучше меркуриал?
     
     
  • 2.14, penetrator (?), 10:35, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    тем что не сдохло, тем что несмотря на непрозрачность и неудобство CLI - это самое популярное решение, и решает поставленную задачу вполне сносно, тем что вокруг него много серверных и клиентских обверток в том числе онпремиз от бесплатных до космоса, тем что это основная система контроля версий ядра линукса и оно применяется в самых жестких сценариях

    а хг не может дать ничего, притом не имея ничего из вышеперечисленного

     
     
  • 3.18, Аноним (2), 10:40, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зато хг или тот же свн могут просто работать без ненужных переусложнений, вызванных самой необходимостью имитировать бурную деятельность по разработке не самого сложного по задумке своей инструмента
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:39, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты их хоть одну видел? Просто базовый набор команд (а дальше ты всё равно не смог разобраться) очень похож, буковки только разные)))
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 12:44, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное захейтить гит, а уж чем это к делу не относится.  
     
     
  • 6.68, Аноним (2), 13:03, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не хейтю, а пишу про его объективный овер-инжиниринг
     
  • 4.73, Аноним (73), 13:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hg, наверное, да, может просто работать. Но SVN - не децентрализованный. Недецентрализованные уже давно не торт.
     
  • 2.75, Аноним (75), 13:36, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто вспомни язык на котором написан меркуриал и ты сам все поймешь...
     

  • 1.3, InuYasha (??), 10:24, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    и что все так любят гит? программа 20КБ, папка гит вест 100МБ. какого фига?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:26, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится - можно юзать svn тогда.
     
  • 2.6, Аноним (2), 10:26, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опенсорс, идите и разберитесь, Яков
     
  • 2.13, Иван_Лох (?), 10:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    git gc
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 13:09, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo apt remove git

    команда полезнее

     
     
  • 4.72, Аноним (72), 13:31, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты останешься с той же самой репой, но без инструмента для работы с ней. Молодец.
     
  • 2.16, Аноним (56), 10:38, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гит всё правильно делает.  
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:01, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, наверно, не догадался, как сделать, чтобы не весило. Куда важнее, чтобы не скачивало чисто для компиляции, конечно. А вот в целях разработки может быть выгодно иметь полную копию данных.
     
     
  • 3.32, InuYasha (??), 11:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Я начал новый проект в kdev и сделал тудапару коммитов. Мне некогда разбираться какого хрена очередная неведомая ёкнутая технология гадит в мою жизнь. Снёс нафиг - мне хватает и rar/tar/7z *.cpp раз в день.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:44, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит вы так и не поняли что гит - это не только про резервные копии
     
     
  • 5.52, Аноним (50), 12:42, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    git - Это вообще не про резервные копии, как и любая VCS. Резервные копии никто не отменял
     
  • 4.36, Alex (??), 11:45, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе хватает zip, и подобных для своей разработки,
    значит твой проект пока еще не вырос чтобы его в
    git перекладывать..

     
     
  • 5.53, InuYasha (??), 12:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, прыщевики бугуртят когда им даёшь не обмазанный гитами код. Всё для народа. Мне он нафиг не нужен. И автомёржу без ревью я вообще не доверяю. Постоянно задрачивать коммиты с повторением того что я написал в каментах тоже бесит.
     
     
  • 6.64, Аноним (50), 12:54, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть неписанные стандарты. И есть политизированные маразматики типа тебя, которые бугуртят с того что не смогли базовые инструменты за годы освоить
     
  • 4.39, Аноним (56), 11:55, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты даже не программист.
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:10, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > новый проект в kdev

    в этом кдешном мусоре? ну-ну, попробуй geany

     
     
  • 5.45, Аноним (28), 12:15, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смешно сравнивать с geany. Но просто гонит, в kdevelop (если это конечно он подразумевался, а то непонятно) нет такого поведения. Скорее всего левые данные попали.
     
     
  • 6.51, InuYasha (??), 12:40, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, о нём. Там багов предостаточно (даже порой больше на квадратный килобайт чем в самом линуксе), но это, в принципе, довольно годный искоробочный ИДЕ, который позволяет что-то делать.
    Есть подозрение что там каждый раз генерились тонны какого-нибудь browse info от гигабических библиотек, использованных в проекте, но мир никогда не узнает. Снёс к хренам.
     
  • 4.44, Аноним (2), 12:12, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яков, вы на пару со Стахлем себя просто напросто дискредитируете своими псевдо полезными хобби
     
  • 4.48, beck (??), 12:35, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мне хватает и rar/tar/7z *.cpp раз в день.

    Значит git тебе не нужен. Более того,  вреден и будет всё портить.

     
  • 2.47, pavelmvl (?), 12:30, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полагаю что с .gitignore вы не разбирались
     
     
  • 3.49, InuYasha (??), 12:37, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запилил, конечно. Это самое важное в гите. )
     
  • 2.70, Аноним (70), 13:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ты что-то не так делаешь. Скорее всего когда-то ты хранил в git бинарники, в рабочей директории почистил, а в истории нет.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:39, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток.

    А почему не самой?

     
     
  • 2.30, Аноним (56), 11:32, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антимонопольщики замучают.  
     
     
  • 3.54, Аноним (50), 12:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не мешает быть ему статистически самой популярной VCS
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:47, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В поддержке SHA256 до сих пор никаких подвижек.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:13, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работа остановилась. Коммитить не могу. git'ом пользоваться невозможно.
    Дайте поддержку SHA256 уже, наконец!
     
  • 2.37, OpenEcho (?), 11:54, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В поддержке SHA256 до сих пор никаких подвижек.

    Совместимость однако тянет...

    BTW, fossil-scm давно на sha384

     
     
  • 3.41, Аноним (56), 11:57, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технологии ради технологий.  
     
  • 3.57, Аноним (50), 12:44, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл от sha384? У настоящих джентльменов есть только sha1, sha256 и blake3
     

  • 1.42, Аноним (43), 12:09, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    победа будет за Россией, а уджобки либералы типа Чиркова могут упоздывать в Киргизию да подальше
     
     
  • 2.46, Аноним (28), 12:24, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема современного (современного ли?) мира в том, что нас окружают мудаки. Со всех сторон одни мудаки без принципов и с одними шкурными интересами. Более того, не только в других странах, но даже в нашей. Процент отребья варьируется (выше он у приезжих), однако, это человеческая природа и люди с пониженным интеллектом и отклонениями тоже являются людьми (и, к сожалению, электоратом, но это работает в обе стороны). Эта ситуация наблюдается во всех странах без исключения.
     
     
  • 3.55, Аноним (56), 12:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Главная проблемы что ты считаешь что ты сам не мудак. Хотя на самом деле ты мудак.
     
     
  • 4.58, Аноним (2), 12:46, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты? судя по твоим высерам ты главный мудак здесь
     
     
  • 5.61, InuYasha (??), 12:48, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, эта должность уже занята. Надо свериться со штатным расписанием.
     
     
  • 6.67, Аноним (2), 13:02, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы на себя намекаете или я не понял?
     
  • 4.60, Аноним (50), 12:47, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не отменяет того, что он с пониженным интеллектом и отклонениями
     
  • 4.62, Аноним (28), 12:49, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во первых, это не проблема, а во вторых, ты не знаешь о рандомном анониме достаточно, чтобы делать подобные заявления. А ведь я очень самокритичен. И я уважаю чужие интересы, до тех пор, пока другой не начинает откровенно наглеть и ущемлять чужие интересы (опять же проблема шкурного интереса и неистребимое желание нагадить на голову курице на соседнем насесте).
     
  • 3.59, InuYasha (??), 12:47, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > однако, это человеческая природа и люди с пониженным интеллектом и отклонениями тоже являются людьми

    До этого был согласен. А вот это уже спорно. Аргумент "все ж мы люди" не катит. Тут не люди, а нелюди, паразиты, заражённые или хз что, под людей мимикрирующее.

     
     
  • 4.63, Аноним (28), 12:52, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что евгеника тут не поможет. Все люди без исключения продукт наследственности и среды, но никто не может предсказать, как разовьётся организм на деле и к каким личным выводам он в итоге придёт. Всеобщее благо слишком абстрактное понятие и даёт волю паразитам, которые будут всеми силами добиваться большего успеха (по их видению).
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:00, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > победа будет за Россией

    Тот самый момент когда фраза "ржали всем селом" очень актуальна.

     
     
  • 3.66, Аноним (2), 13:01, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы хотели написать хутором?
     
  • 2.71, Иваня (?), 13:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это тут? Давайте БЕЗ ПОЛИТИКИ!
     
     
  • 3.74, Аноним (-), 13:35, 14/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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