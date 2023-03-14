Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.40

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|2.14, penetrator (?), 10:35, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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тем что не сдохло, тем что несмотря на непрозрачность и неудобство CLI - это самое популярное решение, и решает поставленную задачу вполне сносно, тем что вокруг него много серверных и клиентских обверток в том числе онпремиз от бесплатных до космоса, тем что это основная система контроля версий ядра линукса и оно применяется в самых жестких сценариях
а хг не может дать ничего, притом не имея ничего из вышеперечисленного
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|3.18, Аноним (2), 10:40, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зато хг или тот же свн могут просто работать без ненужных переусложнений, вызванных самой необходимостью имитировать бурную деятельность по разработке не самого сложного по задумке своей инструмента
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|4.50, Аноним (50), 12:39, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты их хоть одну видел? Просто базовый набор команд (а дальше ты всё равно не смог разобраться) очень похож, буковки только разные)))
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|4.73, Аноним (73), 13:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Hg, наверное, да, может просто работать. Но SVN - не децентрализованный. Недецентрализованные уже давно не торт.
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|2.75, Аноним (75), 13:36, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто вспомни язык на котором написан меркуриал и ты сам все поймешь...
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|1.3, InuYasha (??), 10:24, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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и что все так любят гит? программа 20КБ, папка гит вест 100МБ. какого фига?
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|4.72, Аноним (72), 13:31, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты останешься с той же самой репой, но без инструмента для работы с ней. Молодец.
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|2.28, Аноним (28), 11:01, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, наверно, не догадался, как сделать, чтобы не весило. Куда важнее, чтобы не скачивало чисто для компиляции, конечно. А вот в целях разработки может быть выгодно иметь полную копию данных.
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|3.32, InuYasha (??), 11:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Я начал новый проект в kdev и сделал тудапару коммитов. Мне некогда разбираться какого хрена очередная неведомая ёкнутая технология гадит в мою жизнь. Снёс нафиг - мне хватает и rar/tar/7z *.cpp раз в день.
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|4.34, Аноним (34), 11:44, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит вы так и не поняли что гит - это не только про резервные копии
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|5.52, Аноним (50), 12:42, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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git - Это вообще не про резервные копии, как и любая VCS. Резервные копии никто не отменял
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|4.36, Alex (??), 11:45, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тебе хватает zip, и подобных для своей разработки,
значит твой проект пока еще не вырос чтобы его в
git перекладывать..
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|5.53, InuYasha (??), 12:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так, прыщевики бугуртят когда им даёшь не обмазанный гитами код. Всё для народа. Мне он нафиг не нужен. И автомёржу без ревью я вообще не доверяю. Постоянно задрачивать коммиты с повторением того что я написал в каментах тоже бесит.
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|6.64, Аноним (50), 12:54, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть неписанные стандарты. И есть политизированные маразматики типа тебя, которые бугуртят с того что не смогли базовые инструменты за годы освоить
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|4.43, Аноним (43), 12:10, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> новый проект в kdev
в этом кдешном мусоре? ну-ну, попробуй geany
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|5.45, Аноним (28), 12:15, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смешно сравнивать с geany. Но просто гонит, в kdevelop (если это конечно он подразумевался, а то непонятно) нет такого поведения. Скорее всего левые данные попали.
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|6.51, InuYasha (??), 12:40, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, о нём. Там багов предостаточно (даже порой больше на квадратный килобайт чем в самом линуксе), но это, в принципе, довольно годный искоробочный ИДЕ, который позволяет что-то делать.
Есть подозрение что там каждый раз генерились тонны какого-нибудь browse info от гигабических библиотек, использованных в проекте, но мир никогда не узнает. Снёс к хренам.
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|4.44, Аноним (2), 12:12, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яков, вы на пару со Стахлем себя просто напросто дискредитируете своими псевдо полезными хобби
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|4.48, beck (??), 12:35, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мне хватает и rar/tar/7z *.cpp раз в день.
Значит git тебе не нужен. Более того, вреден и будет всё портить.
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|2.70, Аноним (70), 13:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит ты что-то не так делаешь. Скорее всего когда-то ты хранил в git бинарники, в рабочей директории почистил, а в истории нет.
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|1.17, Аноним (17), 10:39, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток.
А почему не самой?
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|2.29, Аноним (29), 11:13, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работа остановилась. Коммитить не могу. git'ом пользоваться невозможно.
Дайте поддержку SHA256 уже, наконец!
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|2.37, OpenEcho (?), 11:54, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В поддержке SHA256 до сих пор никаких подвижек.
Совместимость однако тянет...
BTW, fossil-scm давно на sha384
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|3.57, Аноним (50), 12:44, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл от sha384? У настоящих джентльменов есть только sha1, sha256 и blake3
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|1.42, Аноним (43), 12:09, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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победа будет за Россией, а уджобки либералы типа Чиркова могут упоздывать в Киргизию да подальше
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|2.46, Аноним (28), 12:24, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема современного (современного ли?) мира в том, что нас окружают мудаки. Со всех сторон одни мудаки без принципов и с одними шкурными интересами. Более того, не только в других странах, но даже в нашей. Процент отребья варьируется (выше он у приезжих), однако, это человеческая природа и люди с пониженным интеллектом и отклонениями тоже являются людьми (и, к сожалению, электоратом, но это работает в обе стороны). Эта ситуация наблюдается во всех странах без исключения.
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|3.55, Аноним (56), 12:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Главная проблемы что ты считаешь что ты сам не мудак. Хотя на самом деле ты мудак.
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|5.61, InuYasha (??), 12:48, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, эта должность уже занята. Надо свериться со штатным расписанием.
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|4.60, Аноним (50), 12:47, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что не отменяет того, что он с пониженным интеллектом и отклонениями
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|4.62, Аноним (28), 12:49, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во первых, это не проблема, а во вторых, ты не знаешь о рандомном анониме достаточно, чтобы делать подобные заявления. А ведь я очень самокритичен. И я уважаю чужие интересы, до тех пор, пока другой не начинает откровенно наглеть и ущемлять чужие интересы (опять же проблема шкурного интереса и неистребимое желание нагадить на голову курице на соседнем насесте).
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|3.59, InuYasha (??), 12:47, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> однако, это человеческая природа и люди с пониженным интеллектом и отклонениями тоже являются людьми
До этого был согласен. А вот это уже спорно. Аргумент "все ж мы люди" не катит. Тут не люди, а нелюди, паразиты, заражённые или хз что, под людей мимикрирующее.
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|4.63, Аноним (28), 12:52, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том, что евгеника тут не поможет. Все люди без исключения продукт наследственности и среды, но никто не может предсказать, как разовьётся организм на деле и к каким личным выводам он в итоге придёт. Всеобщее благо слишком абстрактное понятие и даёт волю паразитам, которые будут всеми силами добиваться большего успеха (по их видению).
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|2.65, Аноним (65), 13:00, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> победа будет за Россией
Тот самый момент когда фраза "ржали всем селом" очень актуальна.
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