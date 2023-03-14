Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.40

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:26, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нравится - можно юзать svn тогда.

2.6 , Аноним ( 2 ), 10:26, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – опенсорс, идите и разберитесь, Яков

2.13 , Иван_Лох ( ? ), 10:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – git gc

3.69 , Аноним ( 69 ), 13:09, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – sudo apt remove git команда полезнее

4.72 , Аноним ( 72 ), 13:31, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты останешься с той же самой репой, но без инструмента для работы с ней. Молодец.

2.16 , Аноним ( 56 ), 10:38, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Гит всё правильно делает.

2.28 , Аноним ( 28 ), 11:01, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты, наверно, не догадался, как сделать, чтобы не весило. Куда важнее, чтобы не скачивало чисто для компиляции, конечно. А вот в целях разработки может быть выгодно иметь полную копию данных.

3.32 , InuYasha ( ?? ), 11:34, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Я начал новый проект в kdev и сделал тудапару коммитов. Мне некогда разбираться какого хрена очередная неведомая ёкнутая технология гадит в мою жизнь. Снёс нафиг - мне хватает и rar/tar/7z *.cpp раз в день.

4.34 , Аноним ( 34 ), 11:44, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит вы так и не поняли что гит - это не только про резервные копии

5.52 , Аноним ( 50 ), 12:42, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – git - Это вообще не про резервные копии, как и любая VCS. Резервные копии никто не отменял

4.36 , Alex ( ?? ), 11:45, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если тебе хватает zip, и подобных для своей разработки,

значит твой проект пока еще не вырос чтобы его в

git перекладывать.. 5.53 , InuYasha ( ?? ), 12:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так, прыщевики бугуртят когда им даёшь не обмазанный гитами код. Всё для народа. Мне он нафиг не нужен. И автомёржу без ревью я вообще не доверяю. Постоянно задрачивать коммиты с повторением того что я написал в каментах тоже бесит.

6.64 , Аноним ( 50 ), 12:54, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть неписанные стандарты. И есть политизированные маразматики типа тебя, которые бугуртят с того что не смогли базовые инструменты за годы освоить

4.39 , Аноним ( 56 ), 11:55, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты даже не программист.

4.43 , Аноним ( 43 ), 12:10, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > новый проект в kdev в этом кдешном мусоре? ну-ну, попробуй geany

5.45 , Аноним ( 28 ), 12:15, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смешно сравнивать с geany. Но просто гонит, в kdevelop (если это конечно он подразумевался, а то непонятно) нет такого поведения. Скорее всего левые данные попали.

6.51 , InuYasha ( ?? ), 12:40, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, о нём. Там багов предостаточно (даже порой больше на квадратный килобайт чем в самом линуксе), но это, в принципе, довольно годный искоробочный ИДЕ, который позволяет что-то делать.

Есть подозрение что там каждый раз генерились тонны какого-нибудь browse info от гигабических библиотек, использованных в проекте, но мир никогда не узнает. Снёс к хренам.

4.44 , Аноним ( 2 ), 12:12, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Яков, вы на пару со Стахлем себя просто напросто дискредитируете своими псевдо полезными хобби

4.48 , beck ( ?? ), 12:35, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > мне хватает и rar/tar/7z *.cpp раз в день. Значит git тебе не нужен. Более того, вреден и будет всё портить. 2.47 , pavelmvl ( ? ), 12:30, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Полагаю что с .gitignore вы не разбирались

3.49 , InuYasha ( ?? ), 12:37, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запилил, конечно. Это самое важное в гите. )

2.70 , Аноним ( 70 ), 13:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит ты что-то не так делаешь. Скорее всего когда-то ты хранил в git бинарники, в рабочей директории почистил, а в истории нет.

