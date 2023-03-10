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Критическая уязвимость в Wasmtime, runtime для WebAssembly-приложений

10.03.2023 17:42

В корректирующих обновлениях Wasmtime 6.0.1, 5.0.1 и 4.0.1 устранена уязвимость (CVE-2023-26489), которой присвоен критический уровень опасности. Уязвимость позволяет организовать запись данных в область памяти вне границы, допустимой для изолированного WebAssembly-кода, что потенциально может быть использовано атакующим для организации выполнения своего кода вне изолированного окружения WASI.

Wasmtime представляет собой runtime для выполнения WebAssembly-приложений с расширениями WASI (WebAssembly System Interface) как обычных обособленных приложений. Инструментарий написан на языке Rust, а уязвимость вызвана логической ошибкой при определении правил линейной адресации памяти в генераторе кода Cranelift, транслирующем независимое от аппаратных архитектур промежуточное представление в исполняемый машинный код для архитектуры x86_64.

В частности, для WebAssembly-приложений рассчитывались 35-разрядные эффективные адреса вместо разрешённых в WebAssembly 33-разрядных адресов, что сдвигало границу допустимой для операций чтения и записи виртуальной памяти до 34 ГБ, в то время как настройки sandbox-окружения предоставляют защиту для 6 ГБ от базового адреса. В итоге, диапазон виртуальной памяти от 6 до 34 ГБ от базового адреса оказывался доступен для чтения и записи из WebAssembly-приложений. В данной памяти могут размещаться другие окружения WebAssembly или компоненты WebAssembly runtime.

При невозможности обновить версию Wasmtime в качестве обходных путей для блокирования ошибки упоминается указание опции "Config::static_memory_maximum_size(0)" для включения обязательной отдельной проверки границ при любом доступе к линейной памяти (приводит к существенному снижению производительности). Другим вариантом является использование настройки "Config::static_memory_guard_size(1 < 36)" для увеличения числа с сторожевых страниц памяти (Guard Page, при обращении генерируется исключение), размещаемых в проблемном диапазоне виртуальной памяти (приводит к резервированию большого объёма виртуальной памяти и ограничению числа одновременно выполняемых WebAssembly-приложений).

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/by...)
  2. OpenNews: Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly
  3. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
  4. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
  5. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
  6. OpenNews: Доступен Wasmer 3.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58775-wasmtime
Ключевые слова: wasmtime, wasm, webassembly
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  • 1.1, Иваня (?), 18:12, 10/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.12, annonn (?), 18:30, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 3.39, Аноним (39), 19:36, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 4.47, anon_III (?), 19:57, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 3.77, trdm (ok), 21:24, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 2.20, Аноним (20), 19:07, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 3.24, Аноним (24), 19:11, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 4.26, Аноним (26), 19:18, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 2.40, eganru (?), 19:38, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 3.44, Аноним (39), 19:46, 10/03/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (15)

  • 1.2, Аноним (2), 18:13, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    " запись данных в области памяти вне границы "
    " на языке Rust "

    ну дык! на C писать надо было!

     
     
  • 2.6, Аноним (26), 18:18, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С си такое не могло случиться, потому что там никто не верит в обещания.
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 00:15, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, в си оно бы получило рут еще на этапе генерации кода))
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:18, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переполнение то в машинном коде, генерируемом кодом на Rust.
     
     
  • 3.31, Аноним (39), 19:22, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А растаманы обещали, что все проверки границ будут в компилтайме...
     
     
  • 4.60, Аноньимъ (ok), 20:30, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они все в компайлтайме для кода на раст и выполняются.
     
     
  • 5.66, Аноним (39), 20:49, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все в компайлтайме

    критическая уязвимость с тобой не согласна.

     
     
  • 6.72, Аноньимъ (ok), 21:15, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> все в компайлтайме
    > критическая уязвимость с тобой не согласна.

    Переполнение буфера не в раст коде происходит.

     
     
  • 7.99, Аноним (99), 00:27, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>уязвимость вызвана логической ошибкой при определении правил линейной адресации памяти в генераторе кода Cranelift

    Cranelift (formerly known as Cretonne) is an optimizing compiler backend that converts a target-independent intermediate representation into executable machine code. It is written in Rust...

    ;)

     
  • 3.64, ИмяХ (?), 20:45, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошую отмазку придумали.
     

  • 1.10, AKTEON (?), 18:23, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выбери что-то одно : производительность, безопасность , работу с не доверенными источниками
     
     
  • 2.33, Аноним (39), 19:23, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выбери что-то одно

    Примечательно, что раста в этом списке нету.

     
  • 2.48, anon_III (?), 19:58, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    но и С тоже
     

  • 1.11, annonn (?), 18:29, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    логическая ошибка, печально, но хорошо что заметили
    возможно в будущем научатся и их отлавливать
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:44, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не научатся. Кодогенератор очень сложный, в нем легко сделать ошибку
     
     
  • 3.17, anonimusIII (?), 18:58, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну в 60х годах прошлого века про интернет только задумывались
    видеозвонки были в научной фантастике наравне с телепортом и фазером
    VR, машинное обучение, распознавание образов - думаю тоже только в фильмах и книгах

    кто знает что будет через лет 20-30

    и это без учета того, что уже сейчас некоторые инструменты могут находить некоторые логические ошибки - например копипаста в условиях if

     
     
  • 4.21, Аноним (26), 19:07, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди пытаются воплотит то, что уже было придумано. Если сейчас этого никто не видит, то это не случится через 20-30 лет. Кроме того, там ресурсы подходят к концу. Эффективные портативные источники энергии так и не изобрели -- натриевые аккумуляторы менее опасны, но и менее эффективны. Нанометры тоже невозможно уменьшать бесконечно, и уже сегодня они не настоящие.
     
     
  • 5.37, anon_III (?), 19:35, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Люди пытаются воплотит то, что уже было придумано.

    давай стразу определимся - то что не противоречит текущей физике, возможно к воплощению
    а дальше как повезет - если откроем неизвестные законы физики, может и к звездам полетим

    из того что не противоречит физике и уже исследуется:
    - про батарейки ты и так написал, думаю в ближайшие лет 10-15 будут продолжать улучшаться
    - нанометры можно улучшать, новые материалы, более жесткий ультрафиолет, или пространственное размещение слоев (типа Gate-All-Around)
    - новые виды памяти (ReRAM, MRam) и прочие думаю еще имеют потенциал для развития, результатом которого может стать объединение оперативной и энергонезависимой памяти (идеально для реализации машины Тьюринга)
    - квантовые компьютеры (уже есть куча разных вариантов технологии, которые в итоге сведуться в нескольким под запросы пользователей)
    - оптоэлектроника (уже есть в каждом gpon терминале), возможно разовьется в полноценные транзисторные сборки или даже микроконтролеры
    - системы соединения нервов и електроники, уже есть прототипы

    - электростанции и фабрики в космосе
    - одноступенчатые корабли на орбиту
    - ядерные реакторы и плазменные двигатели типа VASIMR
    - ...

    Если в ближайшие 30 лет не запустят управляемый термояд, тогда придется строить много ветряков, солнечных панелей и ядерных реакторов для базовой выработки.

    В общем есть куча всего интересного что можно сделать и есть куда стремится)

     
     
  • 6.41, Аноним (39), 19:39, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > одноступенчатые корабли на орбиту

    Послать тебя почитать хотя бы Циолковского, что ли...

     
     
  • 7.45, anon_III (?), 19:54, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DC-X, Skylon, Корона - да попытки оказались неудачные
    но если каждый раз при неудаче отказывались от идеи, то сегодня сидели бы в пещерах
     
     
  • 8.53, Аноним (39), 20:16, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до сих пор изобретаешь перпетум мобиле ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.42, Аноним (39), 19:42, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если в ближайшие 30 лет не запустят управляемый термояд

    Дак Европе сейчас не до него... Так что про ИТЭР можно забыть, распилили там уже все средства и камеру тоже (гуглите про дыры в сварочных швах, даже это сделать не смогли).

     
     
  • 7.51, anon_III (?), 20:10, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до него или нет - посмотрим
    + не итером единым (есть тот же JET)
    кроме токамаков есть варианты со стеллаторами, эксперименты с пробкотронами (TAE, Hellion Energy, российский ГДМЛ), лазерные технологии (NIF)
    есть еще интересные идеи у Zap Energy

    и это без китайцев которые не сильно открыты в публикациях

     
     
  • 8.54, Аноним (39), 20:18, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расширения угольных разрезов в ЕС ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.19, Рустик (?), 19:06, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то лоускильная байда. Сишный код в чужую память не залезает и проверка делается бесплатно на уровне mmu, а эти получается, в рантайме чекают каждое обращение к памяти? Должно тормозить.
     
     
  • 2.50, ChatGPT (?), 20:02, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И будет тормозить, это же для веба
     
  • 2.87, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:43, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Программа на С выходит за границы массива" - ааа! уязвимость! дырявая сишка!

    "Программа на rust выходит за границы массива" - это не уязвимость, а логическая ошибка, понимать надо!

     
     
  • 3.88, Аноним (88), 21:50, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Программа на rust выходит за границы массива" - это не уязвимость, а логическая ошибка, понимать надо!

    Где ты там видишь программу на расте, выходящую за границы массива, о Воен Супротив Раста?


     
  • 3.97, Аноним (98), 00:13, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Программа на С выходит за границы массива" - ааа! уязвимость! дырявая сишка!
    Именно так

    "Программа, сгенеренная программой на rust, выходит за границы массива" - сама программа на расте никуда не вышла.
    Жаль что ты такой особенный, что не понимаешь разницы. Даже удивительно, что ты в состоянии писать на си.

     

  • 1.49, ChatGPT (?), 20:01, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >(rule 3 (amode_add (Amode.ImmReg off (valid_reg base) flags)
    >                   (uextend (ishl index @ (iadd _ _) (iconst (uimm8 >shift)))))
    >      (if (u32_lteq (u8_as_u32 shift) 3))
    >     (Amode.ImmRegRegShift off base index shift flags))

    запутались в _@_ ^-^

     
     
  • 2.52, Аноним (39), 20:15, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > запутались в _@_

    безопасно запутались... всего-то на 28 гигабайт переполнили...

     

  • 1.62, НяшМяш (ok), 20:38, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опять местные кексперты показали уровень кекспертности. В пулике ни строки на расте не пофиксили, а код на ISLE - чёто типа ассемблера. Хотя чего это я, ни один кексперт и строки кода в своей жизни не написал, он асм от хтмля не отличит.
     
  • 1.89, VoiD (?), 21:56, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каким же раздутым и абсурдным стал современный web.
     
     
  • 2.93, Аноним (39), 22:36, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    особенно когда "Инструментарий написан на языке Rust".
     

  • 1.96, раст переусложнён (?), 00:12, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо усложнить язык Rust так, чтобы в нём было невозможно допустить логические ошибки.
     

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