Критическая уязвимость в Wasmtime, runtime для WebAssembly-приложений

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|1.2, Аноним (2), 18:13, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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" запись данных в области памяти вне границы "
" на языке Rust "
ну дык! на C писать надо было!
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|2.6, Аноним (26), 18:18, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С си такое не могло случиться, потому что там никто не верит в обещания.
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|2.7, Аноним (7), 18:18, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Переполнение то в машинном коде, генерируемом кодом на Rust.
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|3.31, Аноним (39), 19:22, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А растаманы обещали, что все проверки границ будут в компилтайме...
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|5.66, Аноним (39), 20:49, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все в компайлтайме
критическая уязвимость с тобой не согласна.
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|6.72, Аноньимъ (ok), 21:15, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> все в компайлтайме
> критическая уязвимость с тобой не согласна.
Переполнение буфера не в раст коде происходит.
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|7.99, Аноним (99), 00:27, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>уязвимость вызвана логической ошибкой при определении правил линейной адресации памяти в генераторе кода Cranelift
Cranelift (formerly known as Cretonne) is an optimizing compiler backend that converts a target-independent intermediate representation into executable machine code. It is written in Rust...
;)
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|1.10, AKTEON (?), 18:23, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выбери что-то одно : производительность, безопасность , работу с не доверенными источниками
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|2.33, Аноним (39), 19:23, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выбери что-то одно
Примечательно, что раста в этом списке нету.
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|1.11, annonn (?), 18:29, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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логическая ошибка, печально, но хорошо что заметили
возможно в будущем научатся и их отлавливать
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|2.15, Аноним (15), 18:44, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не научатся. Кодогенератор очень сложный, в нем легко сделать ошибку
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|3.17, anonimusIII (?), 18:58, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну в 60х годах прошлого века про интернет только задумывались
видеозвонки были в научной фантастике наравне с телепортом и фазером
VR, машинное обучение, распознавание образов - думаю тоже только в фильмах и книгах
кто знает что будет через лет 20-30
и это без учета того, что уже сейчас некоторые инструменты могут находить некоторые логические ошибки - например копипаста в условиях if
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|4.21, Аноним (26), 19:07, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди пытаются воплотит то, что уже было придумано. Если сейчас этого никто не видит, то это не случится через 20-30 лет. Кроме того, там ресурсы подходят к концу. Эффективные портативные источники энергии так и не изобрели -- натриевые аккумуляторы менее опасны, но и менее эффективны. Нанометры тоже невозможно уменьшать бесконечно, и уже сегодня они не настоящие.
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|5.37, anon_III (?), 19:35, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Люди пытаются воплотит то, что уже было придумано.
давай стразу определимся - то что не противоречит текущей физике, возможно к воплощению
а дальше как повезет - если откроем неизвестные законы физики, может и к звездам полетим
из того что не противоречит физике и уже исследуется:
- про батарейки ты и так написал, думаю в ближайшие лет 10-15 будут продолжать улучшаться
- нанометры можно улучшать, новые материалы, более жесткий ультрафиолет, или пространственное размещение слоев (типа Gate-All-Around)
- новые виды памяти (ReRAM, MRam) и прочие думаю еще имеют потенциал для развития, результатом которого может стать объединение оперативной и энергонезависимой памяти (идеально для реализации машины Тьюринга)
- квантовые компьютеры (уже есть куча разных вариантов технологии, которые в итоге сведуться в нескольким под запросы пользователей)
- оптоэлектроника (уже есть в каждом gpon терминале), возможно разовьется в полноценные транзисторные сборки или даже микроконтролеры
- системы соединения нервов и електроники, уже есть прототипы
- электростанции и фабрики в космосе
- одноступенчатые корабли на орбиту
- ядерные реакторы и плазменные двигатели типа VASIMR
- ...
Если в ближайшие 30 лет не запустят управляемый термояд, тогда придется строить много ветряков, солнечных панелей и ядерных реакторов для базовой выработки.
В общем есть куча всего интересного что можно сделать и есть куда стремится)
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|6.41, Аноним (39), 19:39, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одноступенчатые корабли на орбиту
Послать тебя почитать хотя бы Циолковского, что ли...
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|7.45, anon_III (?), 19:54, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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DC-X, Skylon, Корона - да попытки оказались неудачные
но если каждый раз при неудаче отказывались от идеи, то сегодня сидели бы в пещерах
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|6.42, Аноним (39), 19:42, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если в ближайшие 30 лет не запустят управляемый термояд
Дак Европе сейчас не до него... Так что про ИТЭР можно забыть, распилили там уже все средства и камеру тоже (гуглите про дыры в сварочных швах, даже это сделать не смогли).
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|7.51, anon_III (?), 20:10, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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до него или нет - посмотрим
+ не итером единым (есть тот же JET)
кроме токамаков есть варианты со стеллаторами, эксперименты с пробкотронами (TAE, Hellion Energy, российский ГДМЛ), лазерные технологии (NIF)
есть еще интересные идеи у Zap Energy
и это без китайцев которые не сильно открыты в публикациях
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|1.19, Рустик (?), 19:06, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какая-то лоускильная байда. Сишный код в чужую память не залезает и проверка делается бесплатно на уровне mmu, а эти получается, в рантайме чекают каждое обращение к памяти? Должно тормозить.
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|2.87, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:43, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Программа на С выходит за границы массива" - ааа! уязвимость! дырявая сишка!
"Программа на rust выходит за границы массива" - это не уязвимость, а логическая ошибка, понимать надо!
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|3.88, Аноним (88), 21:50, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Программа на rust выходит за границы массива" - это не уязвимость, а логическая ошибка, понимать надо!
Где ты там видишь программу на расте, выходящую за границы массива, о Воен Супротив Раста?
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|3.97, Аноним (98), 00:13, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Программа на С выходит за границы массива" - ааа! уязвимость! дырявая сишка!
Именно так
"Программа, сгенеренная программой на rust, выходит за границы массива" - сама программа на расте никуда не вышла.
Жаль что ты такой особенный, что не понимаешь разницы. Даже удивительно, что ты в состоянии писать на си.
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|1.49, ChatGPT (?), 20:01, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>(rule 3 (amode_add (Amode.ImmReg off (valid_reg base) flags)
> (uextend (ishl index @ (iadd _ _) (iconst (uimm8 >shift)))))
> (if (u32_lteq (u8_as_u32 shift) 3))
> (Amode.ImmRegRegShift off base index shift flags))
запутались в _@_ ^-^
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|2.52, Аноним (39), 20:15, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> запутались в _@_
безопасно запутались... всего-то на 28 гигабайт переполнили...
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|1.62, НяшМяш (ok), 20:38, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опять местные кексперты показали уровень кекспертности. В пулике ни строки на расте не пофиксили, а код на ISLE - чёто типа ассемблера. Хотя чего это я, ни один кексперт и строки кода в своей жизни не написал, он асм от хтмля не отличит.
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