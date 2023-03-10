Критическая уязвимость в Wasmtime, runtime для WebAssembly-приложений

2.15 , Аноним ( 15 ), 18:44, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не научатся. Кодогенератор очень сложный, в нем легко сделать ошибку

3.17 , anonimusIII ( ? ), 18:58, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну в 60х годах прошлого века про интернет только задумывались

видеозвонки были в научной фантастике наравне с телепортом и фазером

VR, машинное обучение, распознавание образов - думаю тоже только в фильмах и книгах кто знает что будет через лет 20-30 и это без учета того, что уже сейчас некоторые инструменты могут находить некоторые логические ошибки - например копипаста в условиях if

4.21 , Аноним ( 26 ), 19:07, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Люди пытаются воплотит то, что уже было придумано. Если сейчас этого никто не видит, то это не случится через 20-30 лет. Кроме того, там ресурсы подходят к концу. Эффективные портативные источники энергии так и не изобрели -- натриевые аккумуляторы менее опасны, но и менее эффективны. Нанометры тоже невозможно уменьшать бесконечно, и уже сегодня они не настоящие.

5.37 , anon_III ( ? ), 19:35, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Люди пытаются воплотит то, что уже было придумано. давай стразу определимся - то что не противоречит текущей физике, возможно к воплощению

а дальше как повезет - если откроем неизвестные законы физики, может и к звездам полетим из того что не противоречит физике и уже исследуется:

- про батарейки ты и так написал, думаю в ближайшие лет 10-15 будут продолжать улучшаться

- нанометры можно улучшать, новые материалы, более жесткий ультрафиолет, или пространственное размещение слоев (типа Gate-All-Around)

- новые виды памяти (ReRAM, MRam) и прочие думаю еще имеют потенциал для развития, результатом которого может стать объединение оперативной и энергонезависимой памяти (идеально для реализации машины Тьюринга)

- квантовые компьютеры (уже есть куча разных вариантов технологии, которые в итоге сведуться в нескольким под запросы пользователей)

- оптоэлектроника (уже есть в каждом gpon терминале), возможно разовьется в полноценные транзисторные сборки или даже микроконтролеры

- системы соединения нервов и електроники, уже есть прототипы - электростанции и фабрики в космосе

- одноступенчатые корабли на орбиту

- ядерные реакторы и плазменные двигатели типа VASIMR

- ... Если в ближайшие 30 лет не запустят управляемый термояд, тогда придется строить много ветряков, солнечных панелей и ядерных реакторов для базовой выработки. В общем есть куча всего интересного что можно сделать и есть куда стремится)

6.41 , Аноним ( 39 ), 19:39, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > одноступенчатые корабли на орбиту Послать тебя почитать хотя бы Циолковского, что ли...

7.45 , anon_III ( ? ), 19:54, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – DC-X, Skylon, Корона - да попытки оказались неудачные

но если каждый раз при неудаче отказывались от идеи, то сегодня сидели бы в пещерах

8.53 , Аноним ( 39 ), 20:16, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать до сих пор изобретаешь перпетум мобиле ... 6.42 , Аноним ( 39 ), 19:42, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если в ближайшие 30 лет не запустят управляемый термояд Дак Европе сейчас не до него... Так что про ИТЭР можно забыть, распилили там уже все средства и камеру тоже (гуглите про дыры в сварочных швах, даже это сделать не смогли).

7.51 , anon_III ( ? ), 20:10, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – до него или нет - посмотрим

+ не итером единым (есть тот же JET)

кроме токамаков есть варианты со стеллаторами, эксперименты с пробкотронами (TAE, Hellion Energy, российский ГДМЛ), лазерные технологии (NIF)

есть еще интересные идеи у Zap Energy и это без китайцев которые не сильно открыты в публикациях 8.54 , Аноним ( 39 ), 20:18, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать расширения угольных разрезов в ЕС ...