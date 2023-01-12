Выпуск платформы для ведения обсуждений Discourse 3.0

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|1.1, Аноним (1), 13:05, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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я про неё знаю только, что она грузит мегабайт 50 на странице и постоянно что-то всплывает по сторонам, блочу в uBlock/uMatrix
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|2.6, Аноним (3), 13:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно только модер не банит, а выгоняет тебя с работы или из проекта.
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|1.5, Аноним (3), 13:17, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И ни одного слова как мигрировать со второй версии. Они заточены под новые комьюнити, которые закрываются через полгода.
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|4.15, Аноним (13), 14:01, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такое даже на спектруме и клонах можно было запустить. Там было Gopher браузер.
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|5.17, Аноним (9), 14:09, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на спектруме было bbs. такими словами, как gopher, не помню, чтобы ругались.
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|1.16, Аноним (16), 14:05, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самая неудобная платформа для обсуждений из всех, мною виденных. Этот их "бесконечный скроллинг" какие-то психи-человеконенавистники делали.
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|3.21, Аноним (10), 14:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какбан это бумажки-наклейки и они без компутера вполне работоспособны...
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|2.20, Аноним (9), 14:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бесконечный скроллинг - одно из худших изобретений человечества. хотя почти всё, что в последнее время с вебом происходит - это сплошные худшие изобретения человечества
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