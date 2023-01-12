Выпуск платформы для ведения обсуждений Discourse 3.0

Представлен значительный выпуск платформы Discourse 3, предназначенной для ведения линейных обсуждений, которые применяются многими открытыми проектами вместо списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, отправка уведомлений о появлении ответов на сообщения, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени, динамическая загрузка содержимого по мере чтения, возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые новшества: Добавлена реализация чата, позволяющего общаться участникам в режиме реального времени.

Предложена новая боковая панель, настраиваемая пользователем. Участники могут добавлять в панель категории, теги и чаты. В панели также имеется секция Community с наиболее часто используемыми ссылками.

Предоставлена возможность выставления пользователем своего статуса. Статус выставляется в форме emoji или сообщения, которые будут показаны в привязке к участнику во всех разделах платформы (например, рядом с аватаром в постах, в чате и профиле).

Добавлен новый интерфейс для отображения уведомлений, в котором стало проще разделять важные и вторичные уведомления. Разные типы уведомлений теперь вынесены в отдельные вкладки, а также предложена общая секция с недавними уведомлениями.

Предложен новый мастер начальной настройки, позволяющий выставить наиболее важные параметры платформы, такие как модель доступа (доступно всем или только зарегисртированным пользователям), форма регистрации (для всех желающих или только по инвайтам), необходимость подтверждения участников, наличие чата и включение боковой панели.

Предоставлена возможность показа новым пользователям всплывающих подсказок с основной информацией о возможностях платформы.

Переработана система хэштегов, в которой упрощена отсылка по именам каналов, категорий и тегов.

Предоставлена возможность определения групп участников, которые могут отдельно конфиденциально общаться между собой в темах.

Улучшен интерфейс поиска, добавлена возможность быстрого поиска пользователей и тем в определённой категории через прикрепление к запросу фильтров "#" и "in:".

Обновлён программный стек платформы: Ruby 3.1, Rails 7 и Ember 3.28.

Расширена информация на страницах, показываемых в случае возникновения ошибок. Улучшена заставка, появляющаяся во время загрузки.

Улучшен тёмный режим оформления.



