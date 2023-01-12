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Выпуск платформы для ведения обсуждений Discourse 3.0

12.01.2023 12:35

Представлен значительный выпуск платформы Discourse 3, предназначенной для ведения линейных обсуждений, которые применяются многими открытыми проектами вместо списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, отправка уведомлений о появлении ответов на сообщения, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени, динамическая загрузка содержимого по мере чтения, возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые новшества:

  • Добавлена реализация чата, позволяющего общаться участникам в режиме реального времени.
  • Предложена новая боковая панель, настраиваемая пользователем. Участники могут добавлять в панель категории, теги и чаты. В панели также имеется секция Community с наиболее часто используемыми ссылками.
  • Предоставлена возможность выставления пользователем своего статуса. Статус выставляется в форме emoji или сообщения, которые будут показаны в привязке к участнику во всех разделах платформы (например, рядом с аватаром в постах, в чате и профиле).
  • Добавлен новый интерфейс для отображения уведомлений, в котором стало проще разделять важные и вторичные уведомления. Разные типы уведомлений теперь вынесены в отдельные вкладки, а также предложена общая секция с недавними уведомлениями.
  • Предложен новый мастер начальной настройки, позволяющий выставить наиболее важные параметры платформы, такие как модель доступа (доступно всем или только зарегисртированным пользователям), форма регистрации (для всех желающих или только по инвайтам), необходимость подтверждения участников, наличие чата и включение боковой панели.
  • Предоставлена возможность показа новым пользователям всплывающих подсказок с основной информацией о возможностях платформы.
  • Переработана система хэштегов, в которой упрощена отсылка по именам каналов, категорий и тегов.
  • Предоставлена возможность определения групп участников, которые могут отдельно конфиденциально общаться между собой в темах.
  • Улучшен интерфейс поиска, добавлена возможность быстрого поиска пользователей и тем в определённой категории через прикрепление к запросу фильтров "#" и "in:".
  • Обновлён программный стек платформы: Ruby 3.1, Rails 7 и Ember 3.28.
  • Расширена информация на страницах, показываемых в случае возникновения ошибок. Улучшена заставка, появляющаяся во время загрузки.
  • Улучшен тёмный режим оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.discourse.org/202...)
  2. OpenNews: Проект LLVM переходит со списков рассылки на платформу Discourse
  3. OpenNews: Debian тестирует Discourse как потенциальную замену спискам рассылки
  4. OpenNews: CERN перешёл с Facebook Workplace на открытые платформы Mattermost и Discourse
  5. OpenNews: Проект GTK намерен отказаться от почтовых рассылок в пользу платформы Discourse
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58467-discourse
Ключевые слова: discourse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:05, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    я про неё знаю только, что она грузит мегабайт 50 на странице и постоянно что-то всплывает по сторонам, блочу в uBlock/uMatrix
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:14, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это называется фичи и считается что это хорошо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:17, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Троллить-то там можно, нормально?
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно только модер не банит, а выгоняет тебя с работы или из проекта.  
     
     
  • 3.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:50, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя уже выгнали?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:55, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно вслед за тобой, троллинг это знаешь ли токсично.
     
  • 2.7, Аноним (3), 13:21, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Но адресок я тебе всё таки скажу где ты можешь оторваться по полной https://users.rust-lang.org/
     

  • 1.5, Аноним (3), 13:17, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И ни одного слова как мигрировать со второй версии. Они заточены под новые комьюнити, которые закрываются через полгода.  
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:22, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изучение сколько занимает? 1 семестр универа?
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:25, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на первом пентиуме работает? а у меня работает
    http://ii.51t.ru/ii/html/about.html
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:40, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такое под 4 фрей и на 486 работало
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 13:44, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и под досом и под os/2 работало. называлось фидо.
     
     
  • 4.15, Аноним (13), 14:01, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такое даже на спектруме и клонах можно было запустить. Там было Gopher браузер.
     
     
  • 5.17, Аноним (9), 14:09, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на спектруме было bbs. такими словами, как gopher, не помню, чтобы ругались.
     
     
  • 6.22, Аноним (13), 14:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто чтобы ты знал как это выглядит https://www.youtube.com/watch?v=nK6njYC53SI
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:00, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вакаба лущ
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:05, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самая неудобная платформа для обсуждений из всех, мною виденных. Этот их "бесконечный скроллинг" какие-то психи-человеконенавистники делали.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:13, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве это не называется КАНБАН?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:15, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КАБАН
     
  • 3.21, Аноним (10), 14:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какбан это бумажки-наклейки и они без компутера вполне работоспособны...
     
  • 2.20, Аноним (9), 14:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бесконечный скроллинг - одно из худших изобретений человечества. хотя почти всё, что в последнее время с вебом происходит - это сплошные худшие изобретения человечества
     

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