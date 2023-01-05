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Выпуск WebThings Gateway 1.1, шлюз для умного дома и IoT-устройств

05.01.2023 21:19

После двух лет разработки доступен выпуск платформы для потребительских интернет-устройств WebThings Gateway 1.1. Изначально платформа развивалась компанией Mozilla, но затем была преобразована в независимый проект, управляемый и развиваемый сообществом. Платформа WebThings состоит из шлюза WebThings Gateway и библиотеки WebThings Framework. Код проекта написан на языках TypeScript и JavaScript с использованием серверной платформы Node.js и распространяется под лицензией MPL 2.0. Загрузочные сборки с интегрированной поддержкой WebThings Gateway, предоставляющие унифицированный интерфейс для настройки умного дома, подготовлены для плат Raspberry Pi и контейнеров Docker.

WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс.

Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.

Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения, удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение.

WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API. Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web. Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython.

В новой версии:

  • Код бэкенда переведён на использования языка TypeScript.
  • Удалён код для перехода с сервисов Mozilla на элементы собственной инфраструктуры webthings.io.
  • Удалён код маршрутизатора и прекращено использование компонентов OpenWrt.
  • Предложены новые выпуски дополнений gateway-addon-node и gateway-addon-python.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/WebThingsIO...)
  2. OpenNews: Доступен WebThings Gateway 1.0, шлюз для умного дома и IoT-устройств
  3. OpenNews: Новые проекты Mozilla для умного дома и сетевых потребительских устройств
  4. OpenNews: Amazon, Apple, Google и Zigbee приступили к созданию открытого стандарта для устройств умного дома
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила платформу WebThings
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58435-webthings
Ключевые слова: webthings
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, 4 (?), 21:50, 05/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня в докере на малинке крутится HA. Этот проект может мне предложить что-то ради чего отказаться от того, что уже работает?
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 22:23, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же ощущение НОВИЗНЫ? А эти сладостные моменты, когда ты собираешь все устройства и тот момент победы - когда они все еще и заработали синхронно?
    Стабильная система - это слишком скучно!
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:27, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже и на TypeScript переписали, а вам всё мало?!!!!111
     

  • 1.3, CHERTS (ok), 21:53, 05/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    4 фичи пилили 2 года - ай да молодцы, умеют осваивать деньги
     
  • 1.4, YetAnotherOnanym (ok), 22:09, 05/01/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Код проекта написан на языках TypeScript и JavaScript с использованием серверной платформы Node.js
    > Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi

    Взаимоисключающие параграфы.

     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 22:25, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теоретически можно и виртуалку на 4 параллельно выполняющихся процесса сделать на наноардуинке. И оно даже будет работать, медленно, но пристойно - проверено практически.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:29, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, а почему? В8 конечно немного жручий, но не так чтобы совсем.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:12, 05/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Проект, конечно, крутой по задумке, да интерфейсы им поддерживаемые все не очень. Тот же ZigBee глючит у каждого норм производителя, не говоря уже о китайцах. Тогда, спрашивается, на кой оно надо? На будущее. Как rust)
     

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