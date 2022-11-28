Выпуск OpenRGB 0.8, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

После почти года разработки опубликован новый выпуск OpenRGB 0.8, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux (deb, rpm, appimage), macOS и Windows. Как и ранее, все сборки формируемые после релиза, получат номер версии 0.81. В новом выпуске был частично переработан и оптимизирован интерфейс, добавилась локализация программы, в том числе перевод на русский язык (кроме некоторой функциональности, добавленной на этапе стабилизации релиза). Среди изменений: Правила udev теперь генерируются автоматически.

Библиотека inpout32, вызывавшая проблемы при работе параллельно с некоторыми антивирусами и античитами (Vanguard), заменена на WinRing0.

Для корректной работы параллельно с официальным ПО для устройств SMBus на Windows теперь используется системный мьютекс, решающий большинство проблем.

Список поддерживаемых устройств пополнился большим количеством видеокарт ASUS, Gigabyte, EVGA, MSI, Gainward и Palit. Помимо этого, была добавлена поддержка видеокарт NVIDIA Illumination, однако на данный момент, как и у более старых видеокарт NVIDIA, она работает только под Windows, из-за сложностей с работой i2c через проприетарный драйвер NVIDIA (проблема исправляется установкой бета-версии драйвера). Решена знаменитая проблема с материнскими платами MSI MysticLight и они теперь снова поддерживаются, а список поддерживаемых плат - пополнился.

Помимо большого количества "классических" периферийных устройств, поддержка которых была добавлена, в списке также числятся модульные светильники NanoLeaf, для самодельных устройств теперь можно использовать SRGBMods Raspberry Pi Pico, а Arduino отныне можно подключать по i2c. Среди известных проблем: Путь для настроек всё ещё не должен содержать не-ASCII символы. Исправление было подготовлено, но не вошло в релиз для поддержания совместимости с уже существующими плагинами, однако оно будет включено в актуальные сборки после релиза.

Вскрылся факт повторного использования производителем клавиатур Sinowealth значений VID/PID от клавиатур Redragon с применением иного протокола. Во избежание возможных проблем (вплоть до окирпичивания) код поддержки клавиатур Sinowealth теперь отключён и не поддерживается.

На Redragon M711 не работает эффект "wave".

На некоторых мышах Corsair не подписаны светодиоды.

На некоторых клавиатурах Razer список раскладок не полон.

Количество каналов Asus Addressable может быть неточным.

Как обычно, после обновления рекомендуется пересоздать существующие профили для устройств, старые могут не работать или работать некорректно, а при обновлении с версий до 0.6 нужно очистить папку плагинов, поскольку до 0.6 не было системы версионирования API плагинов.



