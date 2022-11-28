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Выпуск OpenRGB 0.8, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

28.11.2022 16:04

После почти года разработки опубликован новый выпуск OpenRGB 0.8, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux (deb, rpm, appimage), macOS и Windows. Как и ранее, все сборки формируемые после релиза, получат номер версии 0.81.

В новом выпуске был частично переработан и оптимизирован интерфейс, добавилась локализация программы, в том числе перевод на русский язык (кроме некоторой функциональности, добавленной на этапе стабилизации релиза).

Среди изменений:

  • Правила udev теперь генерируются автоматически.
  • Библиотека inpout32, вызывавшая проблемы при работе параллельно с некоторыми антивирусами и античитами (Vanguard), заменена на WinRing0.
  • Для корректной работы параллельно с официальным ПО для устройств SMBus на Windows теперь используется системный мьютекс, решающий большинство проблем.
  • Список поддерживаемых устройств пополнился большим количеством видеокарт ASUS, Gigabyte, EVGA, MSI, Gainward и Palit. Помимо этого, была добавлена поддержка видеокарт NVIDIA Illumination, однако на данный момент, как и у более старых видеокарт NVIDIA, она работает только под Windows, из-за сложностей с работой i2c через проприетарный драйвер NVIDIA (проблема исправляется установкой бета-версии драйвера). Решена знаменитая проблема с материнскими платами MSI MysticLight и они теперь снова поддерживаются, а список поддерживаемых плат - пополнился.
  • Помимо большого количества "классических" периферийных устройств, поддержка которых была добавлена, в списке также числятся модульные светильники NanoLeaf, для самодельных устройств теперь можно использовать SRGBMods Raspberry Pi Pico, а Arduino отныне можно подключать по i2c.

Среди известных проблем:

  • Путь для настроек всё ещё не должен содержать не-ASCII символы. Исправление было подготовлено, но не вошло в релиз для поддержания совместимости с уже существующими плагинами, однако оно будет включено в актуальные сборки после релиза.
  • Вскрылся факт повторного использования производителем клавиатур Sinowealth значений VID/PID от клавиатур Redragon с применением иного протокола. Во избежание возможных проблем (вплоть до окирпичивания) код поддержки клавиатур Sinowealth теперь отключён и не поддерживается.
  • На Redragon M711 не работает эффект "wave".
  • На некоторых мышах Corsair не подписаны светодиоды.
  • На некоторых клавиатурах Razer список раскладок не полон.
  • Количество каналов Asus Addressable может быть неточным.
  • Как обычно, после обновления рекомендуется пересоздать существующие профили для устройств, старые могут не работать или работать некорректно, а при обновлении с версий до 0.6 нужно очистить папку плагинов, поскольку до 0.6 не было системы версионирования API плагинов.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/CalcProgram...)
  2. OpenNews: Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
  3. OpenNews: Выпуск OpenRGB 0.7, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств
  4. OpenNews: Открытый цветовой стандарт как ответ на монополию Pantone
  5. OpenNews: Выпуск системы управления цветностью colord 1.0.0
Автор новости: k1801
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58211-openrgb
Ключевые слова: openrgb, kerboard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:27, 28/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ни один не работает с MSI Stealth 15M ! Ни один зараза.
    Если кто знает, будьте добры, подскажите пожалуйста, как заставить работать это дело.
    Работаешь такой или видео смотришь, а клава светиться. Неудобно блин
     
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