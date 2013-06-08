Выпуск Tcl/Tk 8.6.13

После года разработки представлен релиз Tcl/Tk 8.6.13, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач. Например, для web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD. В новой версии: Улучшен интерфейс выбора шрифтов (tk_fontchooser).

Реализована унифицированная для всех платформ заливка многоугольников.

Улучшено позиционирование кнопок меню в окружениях X11 и Windows.

Проведена работа по исключению из кода фрагментов, приводящих к неопределённому поведению или целочисленным переполнениям.

В функции Tcl_GetRange появилась возможность указания отрицательных значений индексов.

Добавлена поддержка компиляции на системах Apple с чипом M1.

Возобновлена сборка Tk для MacOSX 10.11 (El Capitan) и Windows ARM.

В Tk улучшена поддержка cygwin и macOS.

Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.2.3, sqlite3 3.40.0, Thread 2.8.8, TDBC* 1.1.5, http 2.9.8, platform 1.0.19, tcltest 2.5.5, libtommath 1.x и zlib 1.2.13.

Добавлена поддержка спецификации Unicode 15



