Выпуск Tcl/Tk 8.6.13

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После года разработки представлен релиз Tcl/Tk 8.6.13, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач. Например, для web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD.
В новой версии:
- Улучшен интерфейс выбора шрифтов (tk_fontchooser).
- Реализована унифицированная для всех платформ заливка многоугольников.
- Улучшено позиционирование кнопок меню в окружениях X11 и Windows.
- Проведена работа по исключению из кода фрагментов, приводящих к неопределённому поведению или целочисленным переполнениям.
- В функции Tcl_GetRange появилась возможность указания отрицательных значений индексов.
- Добавлена поддержка компиляции на системах Apple с чипом M1.
- Возобновлена сборка Tk для MacOSX 10.11 (El Capitan) и Windows ARM.
- В Tk улучшена поддержка cygwin и macOS.
- Обновлены включённые в базовую поставку пакеты
Itcl 4.2.3,
sqlite3 3.40.0,
Thread 2.8.8,
TDBC* 1.1.5,
http 2.9.8,
platform 1.0.19,
tcltest 2.5.5,
libtommath 1.x и
zlib 1.2.13.
- Добавлена поддержка спецификации Unicode 15