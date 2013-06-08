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Выпуск Tcl/Tk 8.6.13

23.11.2022 12:53

После года разработки представлен релиз Tcl/Tk 8.6.13, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач. Например, для web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • Улучшен интерфейс выбора шрифтов (tk_fontchooser).
  • Реализована унифицированная для всех платформ заливка многоугольников.
  • Улучшено позиционирование кнопок меню в окружениях X11 и Windows.
  • Проведена работа по исключению из кода фрагментов, приводящих к неопределённому поведению или целочисленным переполнениям.
  • В функции Tcl_GetRange появилась возможность указания отрицательных значений индексов.
  • Добавлена поддержка компиляции на системах Apple с чипом M1.
  • Возобновлена сборка Tk для MacOSX 10.11 (El Capitan) и Windows ARM.
  • В Tk улучшена поддержка cygwin и macOS.
  • Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.2.3, sqlite3 3.40.0, Thread 2.8.8, TDBC* 1.1.5, http 2.9.8, platform 1.0.19, tcltest 2.5.5, libtommath 1.x и zlib 1.2.13.
  • Добавлена поддержка спецификации Unicode 15


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/tcl/...)
  2. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.12
  3. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.11
  4. OpenNews: Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  5. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58166-tcl
Ключевые слова: tcl, tk
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:59, 23/11/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Самый вырвиглазный GUI toolkit.
     
     
  • 4, Аноним (4), 13:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь это такой стиль. Его цель не нравится никому. Типа делаю что хочу, такой себе интерфейс рок-звезда.
     

  • 2, Аноним (2), 13:01, 23/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно еще живое?
     
  • 3, Аноним (4), 13:10, 23/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Т.е. все кому нужен был Tcl и Apple M1 всё это время курили бамбук? И никто не возмущался? Очевидно потому что это было никому не нужно.
     
     
  • 5, ИмяХ (?), 13:13, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видно же, что было нужно и возмущались, поэтому и добавили, наконец, поддержку.
     
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