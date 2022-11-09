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Опубликованы исходные тексты инженерного пакета RADIOSS

09.11.2022 14:01

Компания Altair в рамках проекта OpenRADIOSS открыла исходные тексты пакета RADIOSS, который является аналогом LS-DYNA и предназначен для решения задач механики сплошных сред, таких как расчёт прочности инженерных конструкций в высоконелинейных задачах, связанных с большими пластическими деформациями исследуемой среды. Код в основном написан на языке Fortran и открыт под лицензией AGPLv3. Поддерживается работа в Linux и Windows.

К решаемым проектом задачам относятся проблемы обработки металлов давлением, листовой штамповки, быстропротекающие процессы, требующие наличия уравнения состояния. Дополнительно поддерживается механика жидкости и газа в классической эйлеровской формулировке, подходом Лагранжа-Эйлера и методом сглаженных частиц. Отличие OpenRADIOSS от коммерческой версии RADIOSS на текущий момент заключается в отсутствии возможности шифровать файлы проекта. В качестве постпроцессора используется ParaView.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openradioss.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск SciPy 1.8.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  3. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020
  4. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20
Автор новости: анон1111
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58080-openradioss
Ключевые слова: openradioss
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:05, 09/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая лицензия, но вызывает двойственные чувства, когда её использует махровый проприетарщик. Впрочем, уже есть пример токсичности от проекта grsecurity.
     
     
  • 4, Аноним (4), 14:38, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди захотели денег и начали делать деньги - в чём токсичность? Они тебе рабы что ли?
     

  • 2, Аноним (-), 14:15, 09/11/2022 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 3, Аноним (3), 14:18, 09/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вопрос от нуба - этотаналог/конкурент OpenFOAM?
     
  • 5, Самый Лучший Гусь (?), 15:11, 09/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    На сайте прикольные гифки. Наверняка крутой проект
     

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