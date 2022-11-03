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Новый выпуск 9front, ответвления от операционной системы Plan 9

03.11.2022 17:10

Доступен новый выпуск проекта 9front, в рамках которого с 2011 года сообществом развивается независимый от компании Bell Labs форк распределённой операционной системы Plan 9. Готовые установочные сборки сформированы для архитектур i386, x86_64 и плат Raspberry Pi 1-4. Код проекта распространяется под открытой лицензией Lucent Public License, основанной на IBM Public License, но отличающейся отсутствием требования публикации исходных текстов для производных работ.

Из особенностей 9front отмечается добавление дополнительных механизмов защиты, расширение поддержки оборудования, улучшение работы в беспроводных сетях, добавление новых файловых систем, реализация звуковой подсистемы и кодировщиков/декодировщиков звуковых форматов, поддержка USB, создание web-браузера Mothra, замена загрузчика и системы инициализации, применение шифрования данных на диске, поддержка Unicode, наличие эмулятора реального режима, поддержка архитектуры AMD64 и 64-разрядного адресного пространства.

В новой версии обеспечена поддержка полноценной работы на ноутбуке MNT Reform, включая поддержку графики, звука, Ethernet, USB, PCIe, трекбола, SD-карты и NVMe. На MNT Reform пока не поддерживается встроенный Wi-Fi, вместо которого рекомендуется использовать внешний беспроводной адаптер. В системе реализованы новые программы bar (отображение панели, например, для вывода индикатора заряда аккумулятора, даты и времени), ktrans (выполняет транслитерацию ввода), riow (менеджер горячих клавиш) и doom (игра DOOM).

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удалёнными ресурсами. Система представляет собой распределенную среду, базирующуюся на трех базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имен. Для создания единой распределенной иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P.

  1. Главная ссылка к новости (http://9front.org/releases/202...)
  2. OpenNews: В рамках проекта 9front создан форк операционной системы Plan 9
  3. OpenNews: Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT
  4. OpenNews: Релиз операционной системы Inferno 0.6 для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Код операционной системы Plan 9 перелицензирован под GPLv2
  6. OpenNews: Представлена новая ОС Clive, основанная на идеях Plan 9 и Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58039-9front
Ключевые слова: 9front, plan9
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:29, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Основная идея Plan 9 сделать не как в Unix.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:34, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще пилят такие альтернативные операционные системы? Ни денег, ни бюджета, ни популярности, один дроч какой-то. А если браузера нет (а его наверняка нет) - то это вообще не юзабельно в 21 веке. В общем мне не нравится. ❗
     
     
  • 3.4, topin89 (ok), 17:39, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так их пилят чтоб пилить, а не использовать. Для развлечения и саморазвития
     
  • 3.9, Inari (?), 17:49, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исследовательские проекты же. пробовать что-то новое не зацикливаясь на одном.
    И не всем системам нужен браузер под современный вэб. Мир на декстопе не заканчивается. В какой сфере ОСь себя может проявить - одному Ктулху известно.
    Но если оно существует, значит оно кому-то нужно...
     
     
  • 4.25, мимокрокодил2 (?), 19:15, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минмиум протокол 9p расползся из операционки дальше. Сейчас он и в линух ядре есть и прикручен сбоку к куче протоколов.
    Человеки, пишущие софт под кластера делают свои надстройки над 9p, так что исследование определенно удалось!
     
  • 3.10, th3m3 (ok), 17:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что им делать? Бухать?
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:54, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там можно линуксатор прикрутить и кое-что из браузеров запустится. Но ты же станешь выяснять, ведьзачем слезать с шинды правда ведь?
     
  • 3.17, Kusb (?), 18:28, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это древний исследовательский проект основателей Unix вообще-то. Вторая система с работой над ошибками, если обо всём этом я не вру.
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:45, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто Unix — недостижимый шедевр архитектуры ОС.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:48, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; "

     

  • 1.7, Аноним (7), 17:47, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > 2022 год
    > нет https на сайте проекта
     
     
  • 2.11, pashev.ru (?), 17:52, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодцы. Я серьезно.
     
     
  • 3.13, onanim (?), 17:56, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любитель провайдерской рекламы и хакерских ифреймов детектед
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:34, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аутентичная контекстная реклама от гугла/яндекса/фейсбука гораздо лучше (нет).
     
  • 4.21, pashev.ru (?), 18:43, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > любитель провайдерской рекламы и хакерских ифреймов детектед

    Чувак, меняй провайдера. И отношение к жизни: https://9front.org/releases/2022/10/31/0/

     
  • 2.20, Аноним (20), 18:42, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень удобно, если там же казино хостится.
     

  • 1.14, Иваня (?), 18:04, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и кому это нужно в 2022?
     
  • 1.19, Аноним (-), 18:36, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наследник План_9 Инферно же? Что с Инферно?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:46, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ф топке
     
  • 2.24, Массоны Рептилоиды (?), 19:11, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лимбе она, как не познавшая истинную веру в UNIX, однако приблизившаяся к этому познанию и за то избавленная от адских мук
     

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