The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск свободного планетария Stellarium 1.0

03.10.2022 11:03

После 20 лет разработки состоялся релиз проекта Stellarium 1.0, развивающего свободный планетарий для трехмерной навигации по звёздному небу. Базовый каталог небесных объектов насчитывает более 600 тысяч звёзд и 80 тысяч объектов глубокого космоса (дополнительные каталоги охватывают более 177 млн звёзд и более миллиона объектов глубокого космоса), а также включает информацию о созвездиях и туманностях. Код проекта написан на С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки поставляются для Linux, Windows и macOS.

В интерфейсе предоставляются гибкие возможности масштабирования, 3D-визуализации и симуляции различных объектов. Поддерживается проецирование на купол планетария, создание зеркальных проекций и интеграция с телескопом. Для расширения функциональности и управления телескопом могут использоваться плагины. Предоставляется возможность добавления собственных космических объектов, симуляция искусственных спутников и реализация своих форм визуализации.

В новой версии осуществлён переход на фреймворк Qt6 и обеспечен приемлемый уровень точности воспроизведения прошлых состояний. Предложена новая значительно улучшенная модель освещения неба. Повышена детализация при симуляции затмений. Расширены возможности астрономического калькулятора. Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Улучшен дизеринг. Добавлены сведения о восприятии объектов звёздного неба в культуре народов архипелага Самоа.

  1. Главная ссылка к новости (https://stellarium.org/release...)
  2. OpenNews: Релиз Blink Comparison, приложения для сравнения фото пломб с защитой от вскрытия
  3. OpenNews: Ошибка в GPSD в это воскресенье приведёт к сдвигу времени на 19 лет назад
  4. OpenNews: Космическое агентство NASA открыло код системы обработки изображений VICAR
  5. OpenNews: Эксперимент по визуализации 100 тысяч звёзд в одной вкладке Google Chrome
  6. OpenNews: Компания Google открыла код Android-приложения Sky Map
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57862-stellarium
Ключевые слова: stellarium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:19, 03/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    "После 20 лет разработки..." - это рекорд для новостей опеннета, я считаю.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру