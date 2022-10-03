Выпуск свободного планетария Stellarium 1.0

После 20 лет разработки состоялся релиз проекта Stellarium 1.0, развивающего свободный планетарий для трехмерной навигации по звёздному небу. Базовый каталог небесных объектов насчитывает более 600 тысяч звёзд и 80 тысяч объектов глубокого космоса (дополнительные каталоги охватывают более 177 млн звёзд и более миллиона объектов глубокого космоса), а также включает информацию о созвездиях и туманностях. Код проекта написан на С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки поставляются для Linux, Windows и macOS.

В интерфейсе предоставляются гибкие возможности масштабирования, 3D-визуализации и симуляции различных объектов. Поддерживается проецирование на купол планетария, создание зеркальных проекций и интеграция с телескопом. Для расширения функциональности и управления телескопом могут использоваться плагины. Предоставляется возможность добавления собственных космических объектов, симуляция искусственных спутников и реализация своих форм визуализации.

В новой версии осуществлён переход на фреймворк Qt6 и обеспечен приемлемый уровень точности воспроизведения прошлых состояний. Предложена новая значительно улучшенная модель освещения неба. Повышена детализация при симуляции затмений. Расширены возможности астрономического калькулятора. Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Улучшен дизеринг. Добавлены сведения о восприятии объектов звёздного неба в культуре народов архипелага Самоа.



