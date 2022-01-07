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Релиз Blink Comparison, приложения для сравнения фотопломб с защитой от вскрытия

07.01.2022 20:07

Состоялся первый релиз Blink Comparison, приложения для Android 5.0+, которое упрощает сравнение фотопломб с защитой от вскрытия с помощью глаз. Программа написана на языке Dart, использует фреймворк Flutter для построения пользовательского интерфейса и распространяется под лицензией GPLv3. Сборка сформирована и опубликована в F-Droid и Google Play.

Концепция метода "Blink Comparison" проста - приложение позволяет быстро переключать изображения без задержки, чтобы увидеть различия. Метод применяется в астрономии и использует высокоэффективное распознавание образов и узоров человеческим глазом, чтобы обеспечить быструю проверку между эталонным изображением и реальным снимком, сделанным на месте. Например, с целью обнаружения взлома высококонтрастных пломб на основе лака для ногтей, используемых для защиты от вскрытия.

Реализованные возможности:

  • Поддержка различных платформ и устройств (в настоящее время только Android, но в разработке версии для Linux и iOS).
  • Возможность добавлять и хранить эталонные изображения в приложении, а также создания снимков на месте; все изображения зашифрованы, что затрудняет кражу или замену.
  • Поддержка сравнения эталонного изображения с тем, которое только что было снято, используя метод "blink comparison".
  • Помогает сделать сравниваемую фотографию в правильном положении, под правильным углом, освещением и расстоянием.
  • Material Design.
  • Ночная тема.
  • Адаптивный интерфейс для различных форм-факторов устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/proninyaros...)
Автор новости: proninyaroslav
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56469-blinkcomparison
Ключевые слова: blinkcomparison, lock, android
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 20:32, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Реализованные возможности
    > поддержка различных платформ
    > в настоящее время только Android

    Хмм?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:36, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Android 5 уже не android 4.4
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 22:11, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ниже Android 9 - вообще не кибербезопасно. Зачем волочить опасный кал <9v ?
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:42, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    новость несуразная тк приложение несуразное — насколько я понял, оно просто быстро переключает картинки, но зато на Dart с Flutter, ммм, гуглоадепты должны остаться довольны
     
     
  • 3.4, Dzen Python (ok), 20:52, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Параноикам, как и геймерам, вполне достаточно налепить ярлык "для обеспечения приватности" и они тут же схавают любое гуано, как бы оно не воняло.

     
     
  • 4.11, Аноним (2), 21:22, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Параноикам
    >схавают любое гуано

    Точно нет.

     
  • 3.9, proninyaroslav (ok), 21:15, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  насколько я понял, оно просто быстро переключает картинки

    По сути это основная функция которая нужна для сравнения фото пломб на основе лака для ногей или любых других с рандомным рисунком: https://trmm.net/Glitter/. Как дополнение приложение позволяет сделать фото на том же расстоянии, углу обзора, что и эталонное, для упрощения сравнения. Остальная магия происходит в вашем мозге и для этого нужны только глаза и быстро сменяемая картинка :)

     
  • 3.14, proninyaroslav (ok), 21:39, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но зато на Dart с Flutter

    Если вы нацелены на кроссплатформу, я думаю у вас не будет большого выбора. К тому же никто не ставит наличие Flutter в этом приложении в некую особенную фичу, Flutter здесь только как инструмент.

     
  • 2.15, proninyaroslav (ok), 21:44, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Реализованные возможности
    >> поддержка различных платформ
    >> в настоящее время только Android
    >Хмм?

    По факту большая часть кода кроссплатформенна, и запланировано включение поддержки Linux (что акутально для Linux-смартфонов).

     
     
  • 3.17, макпыф (ok), 21:56, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это называется запланированные, а не реализованные возможности
     
     
  • 4.20, proninyaroslav (ok), 22:00, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это называется запланированные, а не реализованные возможности

    Согласен, сформулированно не очень корректно.

     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 20:55, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Флюттер...дарт...материалДизигн...ночная тема...вашу ж мать...
    У меня от buzzword-фич монитор мироточить стал

    Оно хоть визуально в цвете диффы показывает?
    Оно может сделать наложения и подсветить измененные зоны с учетом освещения и особенностей камеры и окружения?
    Способно распознать естественный износ пломбы?
    Способно предугадать естественную деградацию материала пломбы?
    Я даже не спрашиваю про необходимый частичный AR без которого это приложение полный шлак

     
     
  • 2.10, proninyaroslav (ok), 21:21, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю вы не совсем понимаете концепцию "blink comparison", которую давным-давно используют астрономы без какого либо AI (я не совсем понимаю для чего здесь нужен AI). Человеческий мозг и глаз способен распознать эти вещи самостоятельно, только для этого нужно быстро сменяемая картинка и чтобы она была под тем же углом, расстоянии и освещении что и "эталонная". Создание подобных условий и есть задача данного приложения.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:57, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем это отличается от "поместить две обрезанные фотки в одну папку, открыть одну из них и удерживать клавишу [⇒]"?
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 21:00, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облаком "прайвеси"-buzzword-тегов.
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 21:02, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охренеть, дайте две!
     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 21:33, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что оно комбинирует выполнение нескольких разных задач в одном приложении:
    1. Необходимость хранить эталонное фото пломбы в месте, защищённом от злоумышленников (самый простой кейс: заменить оригинальное фото на фото поддельной пломбы)
    2. Необходимость сделать фото, которое по параметрам близко к эталонному: тот же угол, расстояние, освещение. Простое наложение на превью камеры справляется довольно отлично, но я конечно не исключаю дальнейшие улучшения этого режима для большего удобства.
    3. И конечно же переключение изображений, которое не должно иметь задержек.

    Вы скажите: "это всё можно сделать без приложения". Конечно да, но если все эти разрознечнные кусочки задач есть в одном специализированном приложении, почему бы и нет? Это экономит время, упрощает сравнение фото, и делает технологию защищённых пломб доступной и удобной.

     
     
  • 3.21, Атон (?), 22:00, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хранить эталонное фото пломбы в месте, защищённом от злоумышленников (самый простой кейс: заменить оригинальное фото на фото поддельной пломбы)

    блокчейн же.

     
     
  • 4.27, Михрютка (ok), 22:13, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждал этого камента
     

  • 1.13, pashev.me (?), 21:38, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я обычно разъединяю глаза и смотрю разными глазами на две картинки, совмещая их в мозгу - это как будто два глаза смотрят на один объект. Любые несовпадения сразу выпирают.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:52, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я обычно разъединяю глаза

    Никуя себе!
    Шоб я так мог.

     
     
  • 3.19, ыы (?), 21:59, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пройдись вечерком по злачным местам... разъединят бесплатно... :)
     

  • 1.18, ыы (?), 21:57, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а надо именно глазами сравнивать две картинки? два фото сравнить программно уже никак?

    кстати два фото сделанные с мааленькой задержкой будут разными.. свет поменялся, тени не так легли...

     
     
  • 2.22, proninyaroslav (ok), 22:06, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  а надо именно глазами сравнивать две картинки? два фото сравнить программно уже никак?

    Ну, если когда-то появится совершенный AI, то возможно. Но если человек может это сделать самостоятельно, то зачем? AI сможет увидеть то что не сможет увидеть человек? Не думаю.

    > кстати два фото сделанные с мааленькой задержкой будут разными.. свет поменялся, тени не так легли...

    Если пломба в достаточно мере констрастная и имеет неповторимый узор, то все отличия будут видны, даже при погрешностях в освещении.

     

  • 1.23, Аноним (-), 22:09, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чё за фотопломбы?
     
     
  • 2.26, Михрютка (ok), 22:12, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это когда ты стащил у подружки лак с блестками и залил им винты своего ноута. FOR GREATER SICURITI.
     

  • 1.24, Михрютка (ok), 22:10, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эм, тулза для подгонки двух схожих изображений для визуального сравнения - вещь полезная.

    тулза для сравнения способа загадить себе ноут^W^W^W^W "фотопломб" - нууу не знаю. где-то на уровне полезности собсно самого т.н. "лайфхака" с заливанием головки винта лаком.

    даже не театр, а цирк безопасности какой-то.

     
     
  • 2.28, proninyaroslav (ok), 22:17, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложение универсально, в целом оно не заточено только для пломб, хотя позиционируется как приоритетное направление в нём.
     
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