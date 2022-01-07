Релиз Blink Comparison, приложения для сравнения фотопломб с защитой от вскрытия

Состоялся первый релиз Blink Comparison, приложения для Android 5.0+, которое упрощает сравнение фотопломб с защитой от вскрытия с помощью глаз. Программа написана на языке Dart, использует фреймворк Flutter для построения пользовательского интерфейса и распространяется под лицензией GPLv3. Сборка сформирована и опубликована в F-Droid и Google Play. Концепция метода "Blink Comparison" проста - приложение позволяет быстро переключать изображения без задержки, чтобы увидеть различия. Метод применяется в астрономии и использует высокоэффективное распознавание образов и узоров человеческим глазом, чтобы обеспечить быструю проверку между эталонным изображением и реальным снимком, сделанным на месте. Например, с целью обнаружения взлома высококонтрастных пломб на основе лака для ногтей, используемых для защиты от вскрытия. Реализованные возможности: Поддержка различных платформ и устройств (в настоящее время только Android, но в разработке версии для Linux и iOS).

Возможность добавлять и хранить эталонные изображения в приложении, а также создания снимков на месте; все изображения зашифрованы, что затрудняет кражу или замену.

Поддержка сравнения эталонного изображения с тем, которое только что было снято, используя метод "blink comparison".

Помогает сделать сравниваемую фотографию в правильном положении, под правильным углом, освещением и расстоянием.

Material Design.

Ночная тема.

Адаптивный интерфейс для различных форм-факторов устройств.



