Релиз Blink Comparison, приложения для сравнения фотопломб с защитой от вскрытия

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|1.1, макпыф (ok), 20:32, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Реализованные возможности
> поддержка различных платформ
> в настоящее время только Android
Хмм?
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|3.25, Аноним (-), 22:11, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ниже Android 9 - вообще не кибербезопасно. Зачем волочить опасный кал <9v ?
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|2.3, Аноним (3), 20:42, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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новость несуразная тк приложение несуразное — насколько я понял, оно просто быстро переключает картинки, но зато на Dart с Flutter, ммм, гуглоадепты должны остаться довольны
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|3.4, Dzen Python (ok), 20:52, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Параноикам, как и геймерам, вполне достаточно налепить ярлык "для обеспечения приватности" и они тут же схавают любое гуано, как бы оно не воняло.
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|3.9, proninyaroslav (ok), 21:15, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> насколько я понял, оно просто быстро переключает картинки
По сути это основная функция которая нужна для сравнения фото пломб на основе лака для ногей или любых других с рандомным рисунком: https://trmm.net/Glitter/. Как дополнение приложение позволяет сделать фото на том же расстоянии, углу обзора, что и эталонное, для упрощения сравнения. Остальная магия происходит в вашем мозге и для этого нужны только глаза и быстро сменяемая картинка :)
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|3.14, proninyaroslav (ok), 21:39, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но зато на Dart с Flutter
Если вы нацелены на кроссплатформу, я думаю у вас не будет большого выбора. К тому же никто не ставит наличие Flutter в этом приложении в некую особенную фичу, Flutter здесь только как инструмент.
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|2.15, proninyaroslav (ok), 21:44, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Реализованные возможности
>> поддержка различных платформ
>> в настоящее время только Android
>Хмм?
По факту большая часть кода кроссплатформенна, и запланировано включение поддержки Linux (что акутально для Linux-смартфонов).
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|4.20, proninyaroslav (ok), 22:00, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это называется запланированные, а не реализованные возможности
Согласен, сформулированно не очень корректно.
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|1.5, Dzen Python (ok), 20:55, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Флюттер...дарт...материалДизигн...ночная тема...вашу ж мать...
У меня от buzzword-фич монитор мироточить стал
Оно хоть визуально в цвете диффы показывает?
Оно может сделать наложения и подсветить измененные зоны с учетом освещения и особенностей камеры и окружения?
Способно распознать естественный износ пломбы?
Способно предугадать естественную деградацию материала пломбы?
Я даже не спрашиваю про необходимый частичный AR без которого это приложение полный шлак
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|2.10, proninyaroslav (ok), 21:21, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю вы не совсем понимаете концепцию "blink comparison", которую давным-давно используют астрономы без какого либо AI (я не совсем понимаю для чего здесь нужен AI). Человеческий мозг и глаз способен распознать эти вещи самостоятельно, только для этого нужно быстро сменяемая картинка и чтобы она была под тем же углом, расстоянии и освещении что и "эталонная". Создание подобных условий и есть задача данного приложения.
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|1.6, Аноним (6), 20:57, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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чем это отличается от "поместить две обрезанные фотки в одну папку, открыть одну из них и удерживать клавишу [⇒]"?
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|2.12, proninyaroslav (ok), 21:33, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем что оно комбинирует выполнение нескольких разных задач в одном приложении:
1. Необходимость хранить эталонное фото пломбы в месте, защищённом от злоумышленников (самый простой кейс: заменить оригинальное фото на фото поддельной пломбы)
2. Необходимость сделать фото, которое по параметрам близко к эталонному: тот же угол, расстояние, освещение. Простое наложение на превью камеры справляется довольно отлично, но я конечно не исключаю дальнейшие улучшения этого режима для большего удобства.
3. И конечно же переключение изображений, которое не должно иметь задержек.
Вы скажите: "это всё можно сделать без приложения". Конечно да, но если все эти разрознечнные кусочки задач есть в одном специализированном приложении, почему бы и нет? Это экономит время, упрощает сравнение фото, и делает технологию защищённых пломб доступной и удобной.
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|3.21, Атон (?), 22:00, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хранить эталонное фото пломбы в месте, защищённом от злоумышленников (самый простой кейс: заменить оригинальное фото на фото поддельной пломбы)
блокчейн же.
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|1.13, pashev.me (?), 21:38, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я обычно разъединяю глаза и смотрю разными глазами на две картинки, совмещая их в мозгу - это как будто два глаза смотрят на один объект. Любые несовпадения сразу выпирают.
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|3.19, ыы (?), 21:59, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пройдись вечерком по злачным местам... разъединят бесплатно... :)
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|1.18, ыы (?), 21:57, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а надо именно глазами сравнивать две картинки? два фото сравнить программно уже никак?
кстати два фото сделанные с мааленькой задержкой будут разными.. свет поменялся, тени не так легли...
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|2.22, proninyaroslav (ok), 22:06, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а надо именно глазами сравнивать две картинки? два фото сравнить программно уже никак?
Ну, если когда-то появится совершенный AI, то возможно. Но если человек может это сделать самостоятельно, то зачем? AI сможет увидеть то что не сможет увидеть человек? Не думаю.
> кстати два фото сделанные с мааленькой задержкой будут разными.. свет поменялся, тени не так легли...
Если пломба в достаточно мере констрастная и имеет неповторимый узор, то все отличия будут видны, даже при погрешностях в освещении.
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|2.26, Михрютка (ok), 22:12, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а это когда ты стащил у подружки лак с блестками и залил им винты своего ноута. FOR GREATER SICURITI.
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|1.24, Михрютка (ok), 22:10, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эм, тулза для подгонки двух схожих изображений для визуального сравнения - вещь полезная.
тулза для сравнения способа загадить себе ноут^W^W^W^W "фотопломб" - нууу не знаю. где-то на уровне полезности собсно самого т.н. "лайфхака" с заливанием головки винта лаком.
даже не театр, а цирк безопасности какой-то.
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|2.28, proninyaroslav (ok), 22:17, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приложение универсально, в целом оно не заточено только для пломб, хотя позиционируется как приоритетное направление в нём.
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