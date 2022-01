Релиз Blink Comparison, приложения для сравнения фотопломб с защитой от вскрытия

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:36, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Android 5 уже не android 4.4

3.25 , Аноним ( - ), 22:11, 07/01/2022
ниже Android 9 - вообще не кибербезопасно. Зачем волочить опасный кал <9v ?

2.3 , Аноним ( 3 ), 20:42, 07/01/2022
новость несуразная тк приложение несуразное — насколько я понял, оно просто быстро переключает картинки, но зато на Dart с Flutter, ммм, гуглоадепты должны остаться довольны

3.4 , Dzen Python ( ok ), 20:52, 07/01/2022
Параноикам, как и геймерам, вполне достаточно налепить ярлык "для обеспечения приватности" и они тут же схавают любое гуано, как бы оно не воняло.

4.11 , Аноним ( 2 ), 21:22, 07/01/2022
>Параноикам

>схавают любое гуано
Точно нет.

3.9 , proninyaroslav ( ok ), 21:15, 07/01/2022
> насколько я понял, оно просто быстро переключает картинки
По сути это основная функция которая нужна для сравнения фото пломб на основе лака для ногей или любых других с рандомным рисунком: https://trmm.net/Glitter/. Как дополнение приложение позволяет сделать фото на том же расстоянии, углу обзора, что и эталонное, для упрощения сравнения. Остальная магия происходит в вашем мозге и для этого нужны только глаза и быстро сменяемая картинка :)

3.14 , proninyaroslav ( ok ), 21:39, 07/01/2022
> но зато на Dart с Flutter
Если вы нацелены на кроссплатформу, я думаю у вас не будет большого выбора. К тому же никто не ставит наличие Flutter в этом приложении в некую особенную фичу, Flutter здесь только как инструмент.

2.15 , proninyaroslav ( ok ), 21:44, 07/01/2022
>> Реализованные возможности

>> поддержка различных платформ

>> в настоящее время только Android

>Хмм?
По факту большая часть кода кроссплатформенна, и запланировано включение поддержки Linux (что акутально для Linux-смартфонов).

3.17 , макпыф ( ok ), 21:56, 07/01/2022
это называется запланированные, а не реализованные возможности

4.20 , proninyaroslav ( ok ), 22:00, 07/01/2022
> это называется запланированные, а не реализованные возможности
Согласен, сформулированно не очень корректно.