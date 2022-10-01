Представлена платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 3

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 3, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 3: Предложено новое оформление интерфейса пользователя, позволяющее менять стиль и фон для всех приложений в зависимости от предпочтений пользователя, использовать тёмный режим и назначать клавиатурные комбинации.

Добавлена новая редакция галереи изображений Photos 2.0, в которой появились: обзорный режим для навигации по имеющимся фотографиям; поддержка создания альбомов для группировки фотографий определённой тематики; возможность предоставления совместного доступа к альбомам; встроенный интерфейс для загрузки локальных фотографий; режим редактирования фотографий с набором фильтров и типовых инструментов редактирования; система привязки тегов на основе автоматического распознавания лиц и объектов.

Значительно улучшен интерфейс системы обмена сообщениями Nextcloud Talk. Вставляемые в сообщения ссылки теперь преобразуются в виджеты, позволяющие сразу посмотреть видео, эскиз web-страницы или задачи. Добавлена возможность отправки сообщения или совершения вызова без генерации уведомления. Предоставлена возможность определения рабочего времени, вне которого автоматически выставляется режим "не беспокоить". Добавлена поддержка ограничения времени жизни сообщения. Добавлена возможность отправки документов, презентаций и электронных таблиц непосредственно из панели чата. Расширены средства управления полномочиями.

В почтовом клиенте Mail 2.0 значительно повышена производительность и обновлён интерфейс. Добавлен предпросмотр писем в боковой панели. Появились кнопки быстрого выполнения операций. Упрощена настройка учётной записи. Интегрирована возможность ответа на приглашения в календаре-планировщике.

В адресной книге предложен иерархический режим просмотра пользователей, учитывающий взаимодействие участников и должностные связи.

В файловый менеджер добавлена боковая панель с ресурсами, связанными с выбранным документом.

Проведена оптимизация производительности, время загрузки страниц и выборки данных из БД сокращено на 25-30%, что заметно ускорило загрузку приложений и поиск свойств. Производительность сквозного шифрования повышена на 75%. Для администратора добавлены настройки для определения пользователей, для которых будет применяться сквозное шифрование. При шифровании данных на стороне сервера потребление дискового пространства сокращено на 33%.

В мобильных приложениях для Android и iOS добавлены блоки с недавно обновлёнными статусами, изменёнными файлами, полученными сообщениями и созданными заметками. В приложении для Android предложен новый интерфейс для галереи изображений.

Расширены инструменты интеграции с Zimbra, Cisco Webex, NUITEQ Stage, OpenProject, Google Drive и Microsoft OneDrive.



