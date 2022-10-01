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Представлена платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 3

01.10.2022 23:03

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 3, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.
  • Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
  • Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.
  • Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.



Ключевые новшества Nextcloud Hub 3:

  • Предложено новое оформление интерфейса пользователя, позволяющее менять стиль и фон для всех приложений в зависимости от предпочтений пользователя, использовать тёмный режим и назначать клавиатурные комбинации.
  • Добавлена новая редакция галереи изображений Photos 2.0, в которой появились: обзорный режим для навигации по имеющимся фотографиям; поддержка создания альбомов для группировки фотографий определённой тематики; возможность предоставления совместного доступа к альбомам; встроенный интерфейс для загрузки локальных фотографий; режим редактирования фотографий с набором фильтров и типовых инструментов редактирования; система привязки тегов на основе автоматического распознавания лиц и объектов.
  • Значительно улучшен интерфейс системы обмена сообщениями Nextcloud Talk. Вставляемые в сообщения ссылки теперь преобразуются в виджеты, позволяющие сразу посмотреть видео, эскиз web-страницы или задачи. Добавлена возможность отправки сообщения или совершения вызова без генерации уведомления. Предоставлена возможность определения рабочего времени, вне которого автоматически выставляется режим "не беспокоить". Добавлена поддержка ограничения времени жизни сообщения. Добавлена возможность отправки документов, презентаций и электронных таблиц непосредственно из панели чата. Расширены средства управления полномочиями.
  • В почтовом клиенте Mail 2.0 значительно повышена производительность и обновлён интерфейс. Добавлен предпросмотр писем в боковой панели. Появились кнопки быстрого выполнения операций. Упрощена настройка учётной записи. Интегрирована возможность ответа на приглашения в календаре-планировщике.
  • В адресной книге предложен иерархический режим просмотра пользователей, учитывающий взаимодействие участников и должностные связи.
  • В файловый менеджер добавлена боковая панель с ресурсами, связанными с выбранным документом.
  • Проведена оптимизация производительности, время загрузки страниц и выборки данных из БД сокращено на 25-30%, что заметно ускорило загрузку приложений и поиск свойств. Производительность сквозного шифрования повышена на 75%. Для администратора добавлены настройки для определения пользователей, для которых будет применяться сквозное шифрование. При шифровании данных на стороне сервера потребление дискового пространства сокращено на 33%.
  • В мобильных приложениях для Android и iOS добавлены блоки с недавно обновлёнными статусами, изменёнными файлами, полученными сообщениями и созданными заметками. В приложении для Android предложен новый интерфейс для галереи изображений.
  • Расширены инструменты интеграции с Zimbra, Cisco Webex, NUITEQ Stage, OpenProject, Google Drive и Microsoft OneDrive.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/ann...)
  2. OpenNews: Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24
  3. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  4. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
  5. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 для создания децентрализованных чатов
  6. OpenNews: Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57857-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Крутая штука! Используем в работе (компания на 260 человек).
     
     
  • 2.2, Denis (??), 23:58, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что эта штука может частично конкурировать с Yandex360 для бизнеса?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 03:57, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты б хоть рассказал, что это
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:04, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не могу понять никак Nextcloud Hub и Nextcloud это разные продукты?
    На странице есть только Nextcloud Server. И версия 3.6 а не 3.0.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 03:38, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.6 - это версия клиента. Файловый сервер - nextcloud, у того версия около 23 уже. Nextcloud hub - надстройка над ним, версия 3.0
     

  • 1.4, Rodegast (ok), 00:43, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая у неё лицензия?
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:54, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А гомосятина в скринах обязательна?!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:02, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что новости не смотришь?
     
  • 2.22, Кровосток (ok), 05:59, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ',fyst gbljhub!!!
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:04, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    на скринах руководитель компании - мусульманка. Считаю, что это не толерантно: там должна была быть негр-лесбиянка.
     
     
  • 2.9, Аноним (20), 01:07, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она хотя бы в туалет на улицу не ходит
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 02:52, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    откуда ты знаешь? свечку держал?
     
     
  • 4.17, Аноним (20), 03:50, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    электрический светильник
     

  • 1.8, Аноним (20), 01:07, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно выделить 100 миллиардов, чтобы написать такое же, только не имеющее аналогов
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 02:52, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    да! без родителя 1, 2 и сатанизма
     

  • 1.10, Аноним (20), 01:10, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец-то нормальная человеческая гей-семья на третьем скрине. никаких скрепных скреп
     
  • 1.11, Аноним (11), 02:09, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тьфу срамота же. Не надо нам таких "ценностей"!
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 03:51, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а нам надо. срамота это ты
     

  • 1.14, penetrator (?), 03:30, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    то что там фотки ЛГБТ означает не то, что некстклауд толерантный, а то что туда добрались эффективные менеджреы, изображающие толерантность,
    т.е. жди гемороя

    и он был, и с плагинами для самбы, и с обновлениями на новую версию

    дареному коню в зубы не смотрят, но слишком уж хвалебные оды этому продукту, как-будто в нем огромной массы косяков

     
     
  • 2.19, Аноним (20), 03:55, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это реклама, а не оды. продукт-то коммерческий.

    про изображение толерантности соглашусь. если бы там было 100 фоток пар и 5 из них были бы гей-парами (или какой там процент геев, не суть короче), вопросов бы не было никаких

     

  • 1.16, РастаГангста (?), 03:49, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А почему на скринах нет целующихся девушки и парня? Почему там одинокая девушка в белом платье в горошек? Откровенно попираются права представителей двуполой любви! Я протестую! Я возмущен (и возбужден к тому же (девушка в белом ничего так)) ! Я буду жаловаться в Гаагский суд по правам человека!
     
  • 1.21, Аноним (20), 04:03, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    предлагаю запретить линуксоидов и, тем более, их браки. во-первых, линуксоидов гораздо меньше, чем геев, во-вторых в библии линукс запрещён, он нарушает наши скрепы: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель (Исход 20, 4-11)
     
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