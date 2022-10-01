В браузер Microsoft Edge встроен VPN

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|2.2, Аноним (2), 10:57, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опера с прокси была очень удобной, и, например, гугл её выходные ноды банил далеко не всегда. Конечно, без прокси она не упала.
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|3.10, Bob (??), 11:19, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) да она и сейчас с прокси, просто поправить один файлик
2) скорость там перед "баном" в РФ была просто шакалиной. Активно юзал её первую половину прошлого года
3) блин, берём непопулярный сервак от протон vpn - вообще не забанен) А скорость у меня в пределах 100мбит/с как на канале провайдера. И даже на США выше стала (парадокс, но vpn через Нидерланды сотворил чудеса).
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|4.16, Аноним (2), 11:22, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня не получилось поправить на актуальных версиях, а старая версия перестала подключаться. Скорость всегда была в районе 100 мегабит, всё время, что я пользовался ейными прокси. Периодически наблюдались проблемы конечно, но там даже не столько со скоростью сколько с работоспособностью.
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|4.30, iPony129412 (?), 14:04, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скорость там перед "баном" в РФ была просто шакалиной. Активно юзал её первую половину прошлого года
Скорость сильно просела, как в одной другой стране введи блокировки.
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|3.59, Аноним (59), 16:48, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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амиго от мейлру или вивaльди от яндэкса? что нужно установить, скажи, прошу
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|2.80, Аноним (-), 19:07, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не vpn, а proxy. И прекратите делать из бровсера комбайн.
Клаудфларь предоставляет и VPN, btw. Внутрях это обычный вайргард, что прикольно.
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|1.4, Аноним (-), 11:03, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не понимаю зачем нужен VPN (хоть в этом впрочем только название), когда есть Tor. Различные плохие сайты с высокой вероятностью вместе с тором забанят и впн. Тогда чтобы читать можно иногда в кэше архивов посмотреть, а писать люди бывает, что покупают какие-то mobile/residential proxy, чтобы прям совсем не отличаться от обычного пользователя.
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|2.11, Аноним (2), 11:19, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот прокси не банят. Но вообще да, есть прокси, которые на выходные ноды ставят тебе симки мобильного оператора.
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|2.29, ананим.org (?), 14:00, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не понимаю зачем нужен VPN
Ну как же?
Важно же чтобы вы не только налево не ходили, но и стойлом не промахнулись.
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|2.32, iPony129412 (?), 14:06, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Tor весьма тормозной, часто забанен, не предоставляет возможность выбрать страну.
Как-то много НО.
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|3.34, Аноним (34), 14:15, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тор, в принципе, работает так что ты сам выбираешь себе узлы, включая и выходной.
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|5.81, Аноним (-), 19:10, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ок, страну можно.
> Готового решения не нашёл, но допустим на Python можно что-то наделать за час.
А если почитать man torrc - можно и за 5 минут справиться. Без программирования вообще, все фичи в tor уже встроены, вопрос конфигурации.
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|2.14, КО (?), 11:21, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учитывая что они забрали свои сервера из России так это вообще праздник!
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|3.52, Аноним (59), 16:37, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не то, чтобы праздник, но да: уход любой компании из рф - добро в чистом виде
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|3.82, Аноним (82), 19:15, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Учитывая что они забрали свои сервера из России так это вообще праздник!
Тут смотря где юзер и где потенциальные угрозы. Если юзер в РФ то это вообще фича. Местному майору станет сильно неудобнее получать сведения, повышает шанс что на это забьют. Анбшному майору лететь далековато и стремно, тоже повышает шансы что забьют.
А вот если юзер в сша - там майор от майкрософта, вероятно, сможет получить что хотел с более скромными усилиями. Вот тут ой.
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|3.65, Аноним (-), 17:17, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну то то нитакойкакфсе, доверяешь платным. В чем разница?) Такой же лох, только еще и денег отсыпал.
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|2.46, Аноним (46), 16:01, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представим, что я средний неуверенный пользователь ПК. Скачал я этот конфиг. Дальнейшие действия?
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|3.60, Аноним (-), 16:52, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Удалить его, т.к. ip CloudFlare WARP заблочены сами знаете кем.
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|3.83, Аноним (83), 19:18, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Представим, что я средний неуверенный пользователь ПК. Скачал я этот конфиг.
> Дальнейшие действия?
Закрыть вкладку с опеннетом: ты ошибся сайтом. И файл стереть, тебе оно не надо а нам больше достанется.
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|1.18, YM2608 (?), 11:38, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Разве можно доверять Microsoft ??? После Windus 7 по-моему вообще нельзя пользоваться продуктами Microsoft !!!
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|1.20, iCat (ok), 12:23, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это, как я понимаю, маркетологи Микрософт нарыли для своих продавальцев прорву пользовательского трафика?
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|1.25, Аноним (26), 13:47, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Микрософт заблокировал обновления Windows 11 для России. Они встроили впн чтобы русские смогли скачать их обновления?
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|2.50, Антоним. (?), 16:22, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, чтобы можно было давать и не давать доступ правильным и неправильным плательшикам, не вступая в разговоры с правительством. В каждой шутке есть доля шутки.
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|2.53, Аноним (59), 16:40, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все т.н. русские (сейчас это как взломщиков хакерами называть) уже в грузинских сортирах кайфуют, только ты остался. прокладки купил?
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|1.33, Аноним (33), 14:10, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из ограничений отмечается невозможность выбрать сервер в другой стране для обхода блокировок по местоположению пользователя, так как трафик автоматически маршрутизируется через ближайшие серверы Cloudflare.
И рыбку съесть, и на ёлку взлезть.
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|1.45, YetAnotherOnanym (ok), 15:51, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сервис развивается при участии компании Cloudflare, серверные мощности которой используются для построения сети передачи данных
А чё не на Азуре? Получается как в анекдоте про домовладельца, который снимал квартиру.
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|2.49, Антоним. (?), 16:21, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, качество разработки совего ПО не позволяет. Помним, скорбим от ИЕ6, помним скорбим от сломанной Скайп и т.д.
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|1.48, Антоним. (?), 16:19, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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M$ в своём репертуаре: решение, не нужное когда-то, кроме как в каких-то жёстко заданных вариантах.
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|2.64, a_kusb (ok), 17:15, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-бы сейчас без VPN даже новости не почитать нормально ни ещё на какие сайты сходить. Уже просто базовая вещь.
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|1.75, Аноним (-), 18:11, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это бесмысленно, так как сама Windows OS заточена на слежку за пользователем.
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|1.77, Аноним (78), 18:46, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оотдельная изолированная сеть MS - вот место монетизации "бесплатной" Windows 11.
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|1.84, Хру (?), 19:35, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, а ведь местные пользователи Windows про Teredo со времен висты не слыхивали. Тот же впн только ипв6.
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|2.85, YM2608 (?), 20:30, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установил Teredo - Инста как не открывалась, так и не открывается
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|1.87, Аноним (-), 21:15, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Лучше VPN от дяди Сэма, чем корневой сертификат Сбербанка от товарища майора с прослушкой всего трафика. ;)
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