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В браузер Microsoft Edge встроен VPN

01.10.2022 10:44

Компания Microsoft начала тестирование VPN-сервиса Microsoft Edge Secure, встроенного в браузер Edge. VPN активирован у небольшого процента пользователей экспериментальной ветки Edge Canary, но также может быть включён в разделе настроек "Settings > Privacy, search and services". Сервис развивается при участии компании Cloudflare, серверные мощности которой используются для построения сети передачи данных.

Предложенный VPN скрывает IP-адрес пользователя, шифрует трафик и передаёт запросы через отдельную изолированную сеть. Из ограничений отмечается невозможность выбрать сервер в другой стране для обхода блокировок по местоположению пользователя, так как трафик автоматически маршрутизируется через ближайшие серверы Cloudflare. Особенностью также является то, что сервис включается по умолчанию, но применяется в зависимости от условий и выбранных режимов.

Для управления применением VPN предлагается несколько режимов, которые действуют пока не израсходовано ограничение по трафику 1 ГБ в месяц (возможно в будущем за увеличение лимита трафика планируют брать определённую плату):

  • "Оптимизированный", при котором VPN используется в случае подключения к открытой Wi-Fi сети, навигации в не заслуживающих доверия сетях или при открытии сайтов без шифрования или корректного сертификата HTTPS. При этом VPN не применяется при просмотре или передаче видео.
  • "Все сайты", подразумевает постоянное включение VPN.
  • "Выбранные сайты", позволяет включать VPN только для определённых пользователем сайтов или применять для всех сайтов, за исключением выбранных.


  1. Главная ссылка к новости (https://adguard-vpn.com/en/blo...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux
  3. OpenNews: В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard
  4. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
  5. OpenNews: Компания ExpressVPN открыла наработки, связанные с VPN-протоколом Lightway
  6. OpenNews: В браузер Opera встроен VPN
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57854-edge
Ключевые слова: edge, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:54, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Не vpn, а proxy. И прекратите делать из бровсера комбайн.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:57, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опера с прокси была очень удобной, и, например, гугл её выходные ноды банил далеко не всегда. Конечно, без прокси она не упала.
     
     
  • 3.10, Bob (??), 11:19, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) да она и сейчас с прокси, просто поправить один файлик
    2) скорость там перед "баном" в РФ была просто шакалиной. Активно юзал её первую половину прошлого года
    3) блин, берём непопулярный сервак от протон vpn - вообще не забанен) А скорость у меня в пределах 100мбит/с как на канале провайдера. И даже на США выше стала (парадокс, но vpn через Нидерланды сотворил чудеса).
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 11:22, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не получилось поправить на актуальных версиях, а старая версия перестала подключаться. Скорость всегда была в районе 100 мегабит, всё время, что я пользовался ейными прокси. Периодически наблюдались проблемы конечно, но там даже не столько со скоростью сколько с работоспособностью.
     
     
  • 5.17, Сергей Брин (?), 11:26, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/Snawoot/opera-proxy

    Юзаю в связке с мозиллой

     
     
  • 6.67, Аноним (67), 17:25, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за наводку. Работает на Fedora 36.
     
  • 6.68, Аноним (67), 17:27, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И жрёт 7,6 МБ. По нынешним временам — фантастика.
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 14:04, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скорость там перед "баном" в РФ была просто шакалиной. Активно юзал её первую половину прошлого года

    Скорость сильно просела, как в одной другой стране введи блокировки.

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:13, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не просто комбайн, а уже целая операционная система.
     
     
  • 3.51, Антоним. (?), 16:25, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И прицел на эджебуки... Чё. Понятно, да.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:16, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно этот эдж запретят.
     
     
  • 3.27, ананим.org (?), 13:49, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну почему же?

    Этот впн —  какой надо впн.
    И обходить не даёт, и другой впн подставить не даёт, и куда надо мягонько направит.

    Зыж
    Расскажите сберу как он воюет с коллективным.. мс.
    Да и всей этой классово-чинной братии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0

     
  • 3.59, Аноним (59), 16:48, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    амиго от мейлру или вивaльди от яндэкса? что нужно установить, скажи, прошу
     
  • 2.80, Аноним (-), 19:07, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не vpn, а proxy. И прекратите делать из бровсера комбайн.

    Клаудфларь предоставляет и VPN, btw. Внутрях это обычный вайргард, что прикольно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:00, 01/10/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:16, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
     
  • 3.23, Аноним (3), 12:59, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:05, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.44, YetAnotherOnanym (ok), 15:48, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.58, Аноним (59), 16:47, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, КО (?), 11:20, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:36, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.28, ананим.org (?), 13:53, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:59, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:45, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.47, Аноним (36), 16:17, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.57, Аноним (59), 16:46, 01/10/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.4, Аноним (-), 11:03, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не понимаю зачем нужен VPN (хоть в этом впрочем только название), когда есть Tor. Различные плохие сайты с высокой вероятностью вместе с тором забанят и впн. Тогда чтобы читать можно иногда в кэше архивов посмотреть, а писать люди бывает, что покупают какие-то mobile/residential proxy, чтобы прям совсем не отличаться от обычного пользователя.
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:19, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот прокси не банят. Но вообще да, есть прокси, которые на выходные ноды ставят тебе симки мобильного оператора.
     
  • 2.29, ананим.org (?), 14:00, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не понимаю зачем нужен VPN

    Ну как же?
    Важно же чтобы вы не только налево не ходили, но и стойлом не промахнулись.

     
  • 2.32, iPony129412 (?), 14:06, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tor весьма тормозной, часто забанен, не предоставляет возможность выбрать страну.
    Как-то много НО.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:15, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тор, в принципе, работает так что ты сам выбираешь себе узлы, включая и выходной.
     
     
  • 4.40, iPony129412 (?), 15:27, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, страну можно.
    Готового решения не нашёл, но допустим на Python можно что-то наделать за час.

    https://www.wikihow.com/Set-a-Specific-Country-in-a-Tor-Browser

     
     
  • 5.81, Аноним (-), 19:10, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ок, страну можно.
    > Готового решения не нашёл, но допустим на Python можно что-то наделать за час.

    А если почитать man torrc - можно и за 5 минут справиться. Без программирования вообще, все фичи в tor уже встроены, вопрос конфигурации.

     
  • 2.90, Аноним (-), 21:23, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты че не на винде сидишь?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:14, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Microsoft и Cloudflare молодцы !
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
     
     
  • 2.14, КО (?), 11:21, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая что они забрали свои сервера из России так это вообще праздник!
     
     
  • 3.52, Аноним (59), 16:37, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не то, чтобы праздник, но да: уход любой компании из рф - добро в чистом виде
     
  • 3.82, Аноним (82), 19:15, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая что они забрали свои сервера из России так это вообще праздник!

    Тут смотря где юзер и где потенциальные угрозы. Если юзер в РФ то это вообще фича. Местному майору станет сильно неудобнее получать сведения, повышает шанс что на это забьют. Анбшному майору лететь далековато и стремно, тоже повышает шансы что забьют.

    А вот если юзер в сша - там майор от майкрософта, вероятно, сможет получить что хотел с более скромными усилиями. Вот тут ой.

     
     
  • 4.86, NameName (?), 21:01, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местные майоры c Анбшными закольцованы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:18, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Предлагаю запретить Microsoft
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:20, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто же тогда будет разрабатывать линукс?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:17, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ядра 2.6 хватит всем
     
  • 3.78, Аноним (78), 18:50, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нужен нам этом их Hyper-V. Я его модули и не собираю.
     
  • 2.89, Аноним (-), 21:21, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анус себе запрети, пёс.
     

  • 1.15, Bob (??), 11:21, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и нафига оно с ограничением в 1гб если можно напрямую Warp Wireguard получить халявно безлим на уровне браузера/системы и настроить нормальный конфиг по сайтам/софту?
    https://cf-warp.maple3142.net
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:48, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На сайте айтишников доверять бесплатным впн?
     
     
  • 3.65, Аноним (-), 17:17, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то то нитакойкакфсе, доверяешь платным. В чем разница?) Такой же лох, только еще и денег отсыпал.
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:01, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представим, что я средний неуверенный пользователь ПК. Скачал я этот конфиг. Дальнейшие действия?
     
     
  • 3.60, Аноним (-), 16:52, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удалить его, т.к. ip CloudFlare WARP заблочены сами знаете кем.
     
  • 3.83, Аноним (83), 19:18, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Представим, что я средний неуверенный пользователь ПК. Скачал я этот конфиг.
    > Дальнейшие действия?

    Закрыть вкладку с опеннетом: ты ошибся сайтом. И файл стереть, тебе оно не надо а нам больше достанется.

     

  • 1.18, YM2608 (?), 11:38, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Разве можно доверять Microsoft ??? После Windus 7 по-моему вообще нельзя пользоваться продуктами Microsoft !!!
     
  • 1.20, iCat (ok), 12:23, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это, как я понимаю, маркетологи Микрософт нарыли для своих продавальцев прорву пользовательского трафика?
     
  • 1.25, Аноним (26), 13:47, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микрософт заблокировал обновления Windows 11 для России. Они встроили впн чтобы русские смогли скачать их обновления?
     
     
  • 2.50, Антоним. (?), 16:22, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, чтобы можно было давать и не давать доступ правильным и неправильным плательшикам, не вступая в разговоры с правительством. В каждой шутке есть доля шутки.
     
  • 2.53, Аноним (59), 16:40, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все т.н. русские (сейчас это как взломщиков хакерами называть) уже в грузинских сортирах кайфуют, только ты остался. прокладки купил?
     
  • 2.88, Аноним (88), 21:19, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя просто пиратка. Мне например ничего не блокировали.
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:10, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из ограничений отмечается невозможность выбрать сервер в другой стране для обхода блокировок по местоположению пользователя, так как трафик автоматически маршрутизируется через ближайшие серверы Cloudflare.

    И рыбку съесть, и на ёлку взлезть.

     
  • 1.37, user90 (?), 15:07, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кем??
     
  • 1.45, YetAnotherOnanym (ok), 15:51, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сервис развивается при участии компании Cloudflare, серверные мощности которой используются для построения сети передачи данных

    А чё не на Азуре? Получается как в анекдоте про домовладельца, который снимал квартиру.

     
     
  • 2.49, Антоним. (?), 16:21, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, качество разработки совего ПО не позволяет. Помним, скорбим от ИЕ6, помним скорбим от сломанной Скайп и т.д.
     

  • 1.48, Антоним. (?), 16:19, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    M$ в своём репертуаре: решение, не нужное когда-то, кроме как в каких-то жёстко заданных вариантах.
     
     
  • 2.64, a_kusb (ok), 17:15, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-бы сейчас без VPN даже новости не почитать нормально ни ещё на какие сайты сходить. Уже просто базовая вещь.
     

  • 1.55, Аноним (59), 16:43, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уход из россии - единственное доброе дело из всех дел microsoft
     
  • 1.71, Аноним (71), 17:34, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду когда роскомнадзор встроит микрософт.
     
  • 1.72, Аноним1212 (?), 17:36, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каких пор он открытый стал?
     
  • 1.75, Аноним (-), 18:11, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это бесмысленно, так как сама Windows OS заточена на слежку за пользователем.
     
  • 1.76, Аноним (76), 18:44, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После того как закончится 1 ГБ в месяц, предложат купить трафик?
     
  • 1.77, Аноним (78), 18:46, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оотдельная изолированная сеть MS - вот место монетизации "бесплатной" Windows 11.
     
  • 1.84, Хру (?), 19:35, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, а ведь местные пользователи Windows про Teredo со времен висты не слыхивали. Тот же впн только ипв6.
     
     
  • 2.85, YM2608 (?), 20:30, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установил Teredo - Инста как не открывалась, так и не открывается
     

  • 1.87, Аноним (-), 21:15, 01/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Лучше VPN от дяди Сэма, чем корневой сертификат Сбербанка от товарища майора с прослушкой всего трафика. ;)
     

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