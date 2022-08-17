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GitHub опубликовал отчёт о блокировках за первую половину 2022 года

17.08.2022 20:39

GitHub опубликовал отчёт, в котором отражены уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого, поступившие за первую половину 2022 года. Ранее подобные отчёты публиковались ежегодно, но теперь GitHub перешёл на раскрытие информации раз в полугодие. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в первой половине 2022 года GitHub получил 1200 требований о блокировке. От владельцев репозиториев поступило 20 опровержений на неправомерную блокировку.

Из-за получения жалоб на нарушения условий использования сервиса, не связанных с DMCA, GitHub скрыл 44913 учётных записей, из которых 356 впоследствии были восстановлены. Блокировка доступа владельца учётной записи были предпринята в 268 случаях (16 учётных записей затем были разблокированы). Для 2617 учётных записей одновременно были применены и блокировка и скрытие (восстановлены затем были 54 учётных записей). В разрезе проектов было отключено 1766 проектов и возвращено только 4.

GitHub также получил 212 запросов о раскрытии данных пользователей (для сравнения за первое полугодие 2021 года было получено 172 запросов). 122 подобных запроса было отправлено в форме судебных повесток (118 криминальных дел и 4 гражданских), 56 - судебных постановлений и 10 ордера на обыск. 98.1% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 1.9% по гражданским искам. Удовлетворено 169 запросов из 212, в результате чего раскрыты сведения о 1361 учётной записи. Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 3 раза, так как оставшиеся 166 запросов были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order).

От государственных служб поступило три требования удаления контента из-за нарушений локальных законодательств, два из которых были получены из России и одно из Австралии. Запросы из России были отправлены Роскомнадзором и связаны с блокировкой деятельности online-казино.

Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250 и они затрагиванию менее 250 учётных записей. 22 запроса на раскрытие данных поступило от иностранных правоохранительных органов (по одному из Аргентины, Эстонии, Франции, Сан Марино, Испании и Швейцарии 2 из Бразилии и 15 из Индии).

За отчётный период в GitHub поступило 464 апелляции (для сравнения за первое полугодие 2021 года - 591) о необоснованных блокировках при выполнении требований по ограничению экспорта в отношении территорий (Крым, ДНР, ЛНР Иран, Куба, Сирия и Северная Корея), подпадающих под санкции США. 355 апелляции были приняты, 103 отклонены и 6 возвращены с запросом дополнительных сведений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-08-16...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2020 году
  3. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  4. OpenNews: GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3
  5. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт с анализом аварии, приведшей к недоступности сервиса
  6. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57646-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 21:07, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как-то это не айс когда за тобой чужая внешняя разведка следит совершенно спокойно, и все данные ей передают, да? Может, ещё и токены доступа из телеметрии сливают, как иначе бахнуть очередные иранские центрифуги? Такие недружественные действия впору рассматривать как военную агрессию. Но, однако же, пока у нас такие вещи делают молча и не раскрывают, Майкрософт сообщает статистику. Майкрософт молодец, будь как Майкрософт. Все мечтают быть такими же классными, как Майкрософт (и торговаться на бирже), но не все дошли до того уровня, когда сообщают хотя бы наличие подобных запросов (а для вражеских стран не скрывают и количество).
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:14, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении" - ыыы, это другое (с)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:17, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи хоть одну российскую компанию, публикующую хотя бы что-то подобное. Любую.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 21:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Яндекс https://yandex.ru/company/privacy/transparencyreport
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 21:54, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Яндекс не Российский. Давно бы отжали.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 00:48, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отжали или не отжали что за инфантильное представление
    ты наивно еще полагаешь что втирать людям с паяльником про то что фирма зареганая за бугром отжатию  не подлежит ? твоя тушка скока выдержит жарких проникновений прежде чем согласится перерегистрировать на кого нужно ?
     
  • 5.19, Аноним (19), 21:55, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Российскую.
     
  • 4.11, Аноним (-), 21:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > «Яндекс» раскрыл число запросов от властей

    Хотя и тут можно сказать, что это нидерландская компания

     
     
  • 5.17, Аноним (6), 21:52, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > это нидерландская компания

    Почему на нидерландскую компанию ЕС наложил санкции?!

     
     
  • 6.20, Аноним (19), 22:03, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отправь запрос тем, кто наложил. Сам узнаешь и тут расскажешь.
     
     
  • 7.24, Аноним (27), 00:26, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это что же получается ЕС сам на себя санкции наложил ? во глупенькие
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:28, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как-то это не айс когда за тобой чужая внешняя разведка следит совершенно спокойно, и все данные ей передают, да?

    вообще по боку, лишь бы не российская

     

  • 1.7, Аноним (8), 21:15, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В комменты призываются эксперты опеннета, готовые показать хоть одну неправомерную блокировку.

    inb4: о неправомерных просто не рассказывают

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 21:28, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например разработчик Tornado Cash в тюрьме, а репозитории удалены типа санкции из-за отмывания денег. При этом уважаемые люди:
    — CEO Celsius свободен и богат
    — CEO Voyager свободен и богат
    — CEO канадской биржи QuadrigaCX, закрытой в 2019 году после исчезновения $190 млн, — свободен и богат
    — До Квон свободен и богат

    Вывод: «вам разрешено обманывать людей и красть их деньги, но никогда не думайте о предоставлении им конфиденциальности».

     
     
  • 3.14, InuYasha (??), 21:43, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось проследить, кто у этих ребят мамы и папы, а также с какими службами и организациями они сотрудничали.
     
  • 3.15, Аноним (6), 21:49, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глава Samsung получил помилование и опять руководит компанией
     
  • 3.22, Аноним (8), 23:39, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, это проблема GitHub, что кого-то не наказали потому, что по мнению анонима с опеннета это несправедливо? На основании чего сделан вывод?
     
     
  • 4.25, Аноним (27), 00:31, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что стандарт оказался не золотым, а двойным.
     

  • 1.12, Шарп (ok), 21:35, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки

    Божечки, какие же они душки.

     
     
  • 2.23, Аноним (27), 00:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно они Меркель до сих пор слушают ? понятно что б/у но на всякий случай нужно прислушивать, а то возраст, туже скорую например успеть вызвать.
     

  • 1.26, ИмяХ (?), 00:41, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойду ка я зубы почищу и спать лягу. А утром проснусь и сделаю зарядку. А сейчас пиво,  пиво,  пиво!
     

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