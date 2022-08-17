GitHub опубликовал отчёт о блокировках за первую половину 2022 года

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|1.4, Аноним (4), 21:07, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как-то это не айс когда за тобой чужая внешняя разведка следит совершенно спокойно, и все данные ей передают, да? Может, ещё и токены доступа из телеметрии сливают, как иначе бахнуть очередные иранские центрифуги? Такие недружественные действия впору рассматривать как военную агрессию. Но, однако же, пока у нас такие вещи делают молча и не раскрывают, Майкрософт сообщает статистику. Майкрософт молодец, будь как Майкрософт. Все мечтают быть такими же классными, как Майкрософт (и торговаться на бирже), но не все дошли до того уровня, когда сообщают хотя бы наличие подобных запросов (а для вражеских стран не скрывают и количество).
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|2.6, Аноним (6), 21:14, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении" - ыыы, это другое (с)
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|3.8, Аноним (8), 21:17, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажи хоть одну российскую компанию, публикующую хотя бы что-то подобное. Любую.
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|6.27, Аноним (27), 00:48, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отжали или не отжали что за инфантильное представление
ты наивно еще полагаешь что втирать людям с паяльником про то что фирма зареганая за бугром отжатию не подлежит ? твоя тушка скока выдержит жарких проникновений прежде чем согласится перерегистрировать на кого нужно ?
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|4.11, Аноним (-), 21:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> «Яндекс» раскрыл число запросов от властей
Хотя и тут можно сказать, что это нидерландская компания
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|5.17, Аноним (6), 21:52, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> это нидерландская компания
Почему на нидерландскую компанию ЕС наложил санкции?!
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|7.24, Аноним (27), 00:26, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это что же получается ЕС сам на себя санкции наложил ? во глупенькие
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|2.21, Аноним (21), 23:28, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как-то это не айс когда за тобой чужая внешняя разведка следит совершенно спокойно, и все данные ей передают, да?
вообще по боку, лишь бы не российская
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|1.7, Аноним (8), 21:15, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В комменты призываются эксперты опеннета, готовые показать хоть одну неправомерную блокировку.
inb4: о неправомерных просто не рассказывают
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|2.9, Аноним (-), 21:28, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например разработчик Tornado Cash в тюрьме, а репозитории удалены типа санкции из-за отмывания денег. При этом уважаемые люди:
— CEO Celsius свободен и богат
— CEO Voyager свободен и богат
— CEO канадской биржи QuadrigaCX, закрытой в 2019 году после исчезновения $190 млн, — свободен и богат
— До Квон свободен и богат
Вывод: «вам разрешено обманывать людей и красть их деньги, но никогда не думайте о предоставлении им конфиденциальности».
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|3.14, InuYasha (??), 21:43, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось проследить, кто у этих ребят мамы и папы, а также с какими службами и организациями они сотрудничали.
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|3.22, Аноним (8), 23:39, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, это проблема GitHub, что кого-то не наказали потому, что по мнению анонима с опеннета это несправедливо? На основании чего сделан вывод?
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|1.12, Шарп (ok), 21:35, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки
Божечки, какие же они душки.
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|2.23, Аноним (27), 00:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересно они Меркель до сих пор слушают ? понятно что б/у но на всякий случай нужно прислушивать, а то возраст, туже скорую например успеть вызвать.
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|1.26, ИмяХ (?), 00:41, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пойду ка я зубы почищу и спать лягу. А утром проснусь и сделаю зарядку. А сейчас пиво, пиво, пиво!
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