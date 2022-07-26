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Автор панели Latte Dock объявил о прекращении работы над проектом

26.07.2022 12:21

Майкл Вурлакос (Michail Vourlakos) объявил о прекращении участия в разработке проекта Latte Dock, развивающего альтернативную панель управления задачами для KDE. В качестве причины называется нехватка свободного времени и потеря интереса к дальнейшей работе над проектом. Майкл планировал покинуть проект и передать сопровождение в другие руки после релиза 0.11, но в конце концов решил уйти раньше. Пока не ясно сможет ли кто-то подхватить разработку - Майклом вносилось подавляющее число изменений. В списке изменений отмечается активность ещё нескольких человек, но их вклад незначителен и ограничен отдельными исправлениями.

Панель Latte основана в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. В результате объединения была предпринята попытка совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей. Панель построена на базе фреймворка KDE Frameworks и библиотеки Qt, поддерживает интеграцию с рабочим столом KDE Plasma и реализует эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.



  1. Главная ссылка к новости (https://psifidotos.blogspot.co...)
  2. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.10, альтернативной панели для KDE
  3. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  4. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  5. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 70
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57554-latte
Ключевые слова: latte, dock, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Yet another Dock panel?
    Без шуток, в чем ее особенности? Зачем она нужна?
    Если это проект "а почему бы и нет?" то все ок, это хобби, оно не должно быть уникальным.
     
     
  • 2.12, Konqi (?), 13:08, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну какбы лучшая интеграция с Плазмой.
    Но это не точно, я сам не пользуюсь, мне Рабинович напел)
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 14:00, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая не значит хорошая))
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:21, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучшая значит, что остальные хуже.
     

  • 1.2, beck (??), 12:34, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот поэтому я никогда ничего не меняю в дефолтных настройках/параметрах и не ставлю какие-то альтернативные штуки. Завтра им надоест, а ты мучайся. )))
     
     
  • 2.5, Sluggard (ok), 12:40, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поможет.
    В Кедах не так давно выкинули дефолтное меню приложений, заменив на другое. Хорошо хоть старое можно из стора установить
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 13:04, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что я с незапамятных времён пользуюсь дашбордом
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:08, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хорошо, что я с незапамятных времен сижу на GNOME2 и MATE, "где всё просто и знакомо, где нет зависти и злости"
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо, что я с незапамятных времен сижу на xmonad, где не надо возить мышкой и ничто не отвлекает, заголовки и еще что там у ентих де
     
  • 5.53, De Lancre (?), 15:27, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ах, как хочется вернуться,
    Ах, как хочется ворваться
    в gnome два ноль.
    На нашу обоину и две панели,
    Где все так просто и знакомо
    на денек.
    Где без спроса меняют компиз,
    Где нет завести и злости,
    милый гном.
    Где все значки располагают
    И легко все сохраняют на столе.
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:25, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эволюция.
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 13:28, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кушай что дают, Дарвин
     
     
  • 5.59, истина в последней инстанции (?), 16:00, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты главное уже скушал то что фрактал наклал. А нормальные люди и дальше будут пользоваться
     
     
  • 6.66, Аноним (11), 17:12, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нормальные люди и дальше будут пользоваться

    ... Windows ;)

     
  • 3.26, beck (??), 14:07, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну выкинули и выкинули, теперь другое дефолтное. Вот же проблема. Я, честно говоря, даже не заметил. )))

    Как по мне, если свербит и хочется, чтобы всё своё, нужно брать конструктор типа i3, набивать его утилитами, писать свой конфиг, ну и жить на этом самосборе. Многие так и делают, я ленивый.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:35, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и Plank не особо развивается. Докбары ВСЁ
     
     
  • 2.44, Бывалый смузихлёб (?), 14:44, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, казалось бы, можно мощно непрерывно развивать в доке ?

    Даже у яблока - и то, разве что расположение штуковины, размер элементов и их увеличение при наведении настраивается. Причём, за годы ни его вид ни параметры особо не менялись

     
     
  • 3.48, Admino (ok), 15:18, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А что, казалось бы, можно мощно непрерывно развивать в доке ?

    Да хоть поддержку Wayland.

     

  • 1.4, Аноним (11), 12:38, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    всё, что нужно знать о дополнениях к кедам, ведь сабж очень популярный в их сторе
     
     
  • 2.25, Без аргументов (?), 14:04, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А к вашим мате кто-нить еще пилит дополнения? По 10 человек на одно?
     
     
  • 3.65, Аноним (11), 17:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а они ему в принципе не нужны, самой второгномной концепции уж 20 годков
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:58, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Отличный пример Qt и C++ - пилить панельку несколько лет. Аж целый проект со слиянием двух других!

    Почему же все пишут на Electron? ;)))

    В React Native я напишу такое за несколько дней. Да, на Typescript.

    Но будет быстрее, качественнее, больше фич.

     
     
  • 2.9, Аноним (11), 13:06, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и сколько отожрёт такая чумачечая панелька?
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 13:11, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше чем C++, Qt и KDE.

    А если использовать Skia для отрисовки - ну даже не знаю сколько, пару мегабайтов (с учётом веса самих пиктограмм).

     
     
  • 4.33, Без аргументов (?), 14:17, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А реакт натив то на чем? NodeJS внутри.
    Пару мегабайт минимализированый обвебаканный апп, который не получить без вебпаков и прочих less, которые будут пол гига весить.
     
     
  • 5.40, Аноним (7), 14:27, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу видно экспертов opennet.

    React Native на native компонентах + виртуальная машина выполняющая IR (как JVM, но без JIT).

     
     
  • 6.56, Аноним (56), 15:54, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на native компонентах

    морской термин? сразу видно икспердов опеннета

     
  • 5.45, Бывалый смузихлёб (?), 14:48, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноды там нет - там легковесное жс-двигло из вебкита( жс коре ), благодаря которому исполняется жс код, «дёргающий» нативную морду, обычно исполняющуюся отдельным потоком
     
  • 3.20, Аноним (18), 13:28, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Электронике МК-52? Зачем бирюльки на рабочей железке, которая из-за скупости и так еле ядра передвигает?
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:12, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    на помойку тоже быстрее
     
     
  • 3.29, Без аргументов (?), 14:12, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, через три дня половину зависимостей из NPM надо будет заапдейтить, vulnerability пофиксить, оставить умершие зависимости как есть, и все это успевать рефакторить за такими же любителями сверстать за три дня из г..на. И это помимо того, чтобы просто подпиливать под очередную версию кед.
     
  • 2.28, Без аргументов (?), 14:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > все пишут на Electron

    Кто все? Только некоментентные в ЭВМ продажные ради некомпететных продажников, у которых квартальная премия зависит от вещей, противоположных качеству ПО, а дальше хоть потоп.
    Панельку на браузере написать на языке, которые интерпретируется из одного диалекта в другой, лишь затем выполняется -- это величайшее изобретение, особенно когда миллионы файлов в node_modules ради одной панельки.

     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 14:15, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > быстрее, качественнее

    А спорим, нет?

     
     
  • 3.43, Аноним (7), 14:32, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай. Вот мои элементы. Сделай хотя бы календарь с таким же UI и сравним скорость, потребление и время разработки.

    https://github.com/breeffy/react-native-monorepo.

    Конечно он посложнее этого Latte Dock. Но надеюсь тебе не понадобится несколько лет для разработки календарика.

     
     
  • 4.51, aa (?), 15:22, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по ссылке 404
    такую фигню я и на С сделаю :)
     
     
  • 5.54, Аноним (7), 15:28, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точку убери в конце.
    https://github.com/breeffy/react-native-monorepo
     
  • 3.57, Аноним (56), 15:55, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чья бы корова мычала
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:21, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Latte мог работать в режиме панели, интегрируясь в Плазму и заменяя стандартную панель. При этом предоставляя лучшее масштабирование апплетов и множество действий мыши. Плюс различные варианты скрытия панели. Жалко проект. Надеюсь, кто-то возьмётся продолжить.
     
     
  • 3.23, Виталик (??), 13:41, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и стандартная панель может в док!
    Тем более, на 5.26.
     
  • 2.46, хрю (?), 15:11, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее торжество современных технологий. Проект действительно большой, и с одной стороны он достаточно подъёмный для одного человека, но с другой для подобной не самой сложной вещи, столько много кода - выглядит как-то не то. Так сказать инь и янь современных технологий.
     
     
  • 3.55, Аноним (7), 15:32, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы не назвал C++, Qt, KDE современными технологиями. Скорее наоборот, г...но мамонта.

    Это торжество ущербности этих технологий. На Flutter, Electron, React Native это за пару вечеров можно сделать.

     
  • 2.60, истина в последней инстанции (?), 16:03, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В React Native я напишу такое за несколько дней. Да, на Typescript.

    Ага, сплю и вижу панель сожравшую 500 мегов и тормазящую 4 ядерный проц. Дополнительно вылетающую кажды 10 минут

    Потому что дальше чем на попаскрипт ты не способен. Да и тот криво.

     
     
  • 3.61, Аноним (7), 16:13, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, когда по существу ответить то и нечего.

    Только кричать "Сам дурак!".

     
     
  • 4.64, истина в последней инстанции (?), 16:41, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тебе уже ответили. Сделали нормальную альтернативную панель. Но тебе ведь неймётся, тебе надо всунуть свой электрон. Сожрать пол гига памяти и 3 ядра из 4-х для того чтобы иконочку приложения нарисаовать. А потом хватсться смотрите какую какашку я слепил за пару часов.

    Ну да, когда сам не в сотоянии ничего сделать то только и остаётся что обезьянкой в электроне ковырятся.

     

  • 1.15, Аноним (15), 13:20, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лозунг КДЕ:
    Один дистрибутив (только кдешный вид, набор пакетов), один набор библиотек (из только кде-либ), один репозиторий (из только кде-помойки).
    Иначе обосновать невозможно, зачем для установки, наприер, кде-коннент, нужно зависимостями установить половину системы кде.

    // b.

     
     
  • 2.22, Аноним (18), 13:31, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Иначе обосновать невозможно, зачем для установки, наприер, кде-коннент, нужно зависимостями установить половину системы кде.

    Можно. Ленивые троечники и троешники )

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:21, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    троешники это любители Trinity TDE?
     
     
  • 4.52, Аноним (50), 15:23, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То трёшники.
     
  • 2.37, Без аргументов (?), 14:23, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще ядро линукс для KDE коннект ставить?
    > // b.

    Иди на двач, поскули там в тусовке социофобов.

     
  • 2.41, Аноним (35), 14:29, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Один дистрибутив (только кдешный вид, набор пакетов), один набор библиотек (из только кде-либ), один репозиторий (из только кде-помойки).

    Ты так говоришь, будто это что-то плохое.
    KDE идет по пути Win в том смысле что это единая система, а не сборная солянка из разных фреймворков и тулкитов к которым привыкли линуксоиды.

     
  • 2.42, Аноним (42), 14:32, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GSConnect, Syncthing, dcnnt есть как альтернативы. Странно требовать от от KDE Connect не зависеть от собственно KDE.
     

  • 1.17, Косой (?), 13:23, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    еще один трудоустроился в микрософт?
    микрософт - это сила!
     
     
  • 2.21, Аноним (11), 13:30, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нафиг он там нужен
     
  • 2.39, Аноним (35), 14:26, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрасофта в этом списке нет.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Единицы_измерения_силы

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 15:17, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правды там тоже нет.
     

  • 1.36, Аноним (35), 14:23, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в Trinity TDE "doc панель" можно встроенными средствами сделать.
    https://wiki.trinitydesktop.org/images/4/44/TDE-screen1.png

    Хотя лично мне mac стиль с doc панелью кажется излишним. win стиль удобнее.

     
  • 1.38, Аноним (35), 14:24, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главный вопрос, не используется ли сабж в каком-нибудь стороннем проекте вроде Maui Shell.
     
     
  • 2.49, Admino (ok), 15:20, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно там и используется.
     

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