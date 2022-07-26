Автор панели Latte Dock объявил о прекращении работы над проектом

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|1.1, Аноним (1), 12:31, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Yet another Dock panel?
Без шуток, в чем ее особенности? Зачем она нужна?
Если это проект "а почему бы и нет?" то все ок, это хобби, оно не должно быть уникальным.
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|2.12, Konqi (?), 13:08, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну какбы лучшая интеграция с Плазмой.
Но это не точно, я сам не пользуюсь, мне Рабинович напел)
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|1.2, beck (??), 12:34, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот поэтому я никогда ничего не меняю в дефолтных настройках/параметрах и не ставлю какие-то альтернативные штуки. Завтра им надоест, а ты мучайся. )))
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|2.5, Sluggard (ok), 12:40, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не поможет.
В Кедах не так давно выкинули дефолтное меню приложений, заменив на другое. Хорошо хоть старое можно из стора установить
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|4.11, Аноним (11), 13:08, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хорошо, что я с незапамятных времен сижу на GNOME2 и MATE, "где всё просто и знакомо, где нет зависти и злости"
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|5.27, Аноним (27), 14:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хорошо, что я с незапамятных времен сижу на xmonad, где не надо возить мышкой и ничто не отвлекает, заголовки и еще что там у ентих де
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|5.53, De Lancre (?), 15:27, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться
в gnome два ноль.
На нашу обоину и две панели,
Где все так просто и знакомо
на денек.
Где без спроса меняют компиз,
Где нет завести и злости,
милый гном.
Где все значки располагают
И легко все сохраняют на столе.
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|3.26, beck (??), 14:07, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну выкинули и выкинули, теперь другое дефолтное. Вот же проблема. Я, честно говоря, даже не заметил. )))
Как по мне, если свербит и хочется, чтобы всё своё, нужно брать конструктор типа i3, набивать его утилитами, писать свой конфиг, ну и жить на этом самосборе. Многие так и делают, я ленивый.
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|2.44, Бывалый смузихлёб (?), 14:44, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, казалось бы, можно мощно непрерывно развивать в доке ?
Даже у яблока - и то, разве что расположение штуковины, размер элементов и их увеличение при наведении настраивается. Причём, за годы ни его вид ни параметры особо не менялись
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|3.48, Admino (ok), 15:18, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А что, казалось бы, можно мощно непрерывно развивать в доке ?
Да хоть поддержку Wayland.
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|1.4, Аноним (11), 12:38, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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всё, что нужно знать о дополнениях к кедам, ведь сабж очень популярный в их сторе
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|3.65, Аноним (11), 17:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а они ему в принципе не нужны, самой второгномной концепции уж 20 годков
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|1.7, Аноним (7), 12:58, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Отличный пример Qt и C++ - пилить панельку несколько лет. Аж целый проект со слиянием двух других!
Почему же все пишут на Electron? ;)))
В React Native я напишу такое за несколько дней. Да, на Typescript.
Но будет быстрее, качественнее, больше фич.
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|3.13, Аноним (7), 13:11, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меньше чем C++, Qt и KDE.
А если использовать Skia для отрисовки - ну даже не знаю сколько, пару мегабайтов (с учётом веса самих пиктограмм).
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|4.33, Без аргументов (?), 14:17, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А реакт натив то на чем? NodeJS внутри.
Пару мегабайт минимализированый обвебаканный апп, который не получить без вебпаков и прочих less, которые будут пол гига весить.
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|5.40, Аноним (7), 14:27, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сразу видно экспертов opennet.
React Native на native компонентах + виртуальная машина выполняющая IR (как JVM, но без JIT).
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|6.56, Аноним (56), 15:54, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на native компонентах
морской термин? сразу видно икспердов опеннета
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|5.45, Бывалый смузихлёб (?), 14:48, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ноды там нет - там легковесное жс-двигло из вебкита( жс коре ), благодаря которому исполняется жс код, «дёргающий» нативную морду, обычно исполняющуюся отдельным потоком
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|3.20, Аноним (18), 13:28, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Электронике МК-52? Зачем бирюльки на рабочей железке, которая из-за скупости и так еле ядра передвигает?
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|3.29, Без аргументов (?), 14:12, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, через три дня половину зависимостей из NPM надо будет заапдейтить, vulnerability пофиксить, оставить умершие зависимости как есть, и все это успевать рефакторить за такими же любителями сверстать за три дня из г..на. И это помимо того, чтобы просто подпиливать под очередную версию кед.
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|2.28, Без аргументов (?), 14:09, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все пишут на Electron
Кто все? Только некоментентные в ЭВМ продажные ради некомпететных продажников, у которых квартальная премия зависит от вещей, противоположных качеству ПО, а дальше хоть потоп.
Панельку на браузере написать на языке, которые интерпретируется из одного диалекта в другой, лишь затем выполняется -- это величайшее изобретение, особенно когда миллионы файлов в node_modules ради одной панельки.
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|2.16, Аноним (16), 13:21, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Latte мог работать в режиме панели, интегрируясь в Плазму и заменяя стандартную панель. При этом предоставляя лучшее масштабирование апплетов и множество действий мыши. Плюс различные варианты скрытия панели. Жалко проект. Надеюсь, кто-то возьмётся продолжить.
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|2.46, хрю (?), 15:11, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это скорее торжество современных технологий. Проект действительно большой, и с одной стороны он достаточно подъёмный для одного человека, но с другой для подобной не самой сложной вещи, столько много кода - выглядит как-то не то. Так сказать инь и янь современных технологий.
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|3.55, Аноним (7), 15:32, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы не назвал C++, Qt, KDE современными технологиями. Скорее наоборот, г...но мамонта.
Это торжество ущербности этих технологий. На Flutter, Electron, React Native это за пару вечеров можно сделать.
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|2.60, истина в последней инстанции (?), 16:03, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В React Native я напишу такое за несколько дней. Да, на Typescript.
Ага, сплю и вижу панель сожравшую 500 мегов и тормазящую 4 ядерный проц. Дополнительно вылетающую кажды 10 минут
Потому что дальше чем на попаскрипт ты не способен. Да и тот криво.
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|3.61, Аноним (7), 16:13, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, когда по существу ответить то и нечего.
Только кричать "Сам дурак!".
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|4.64, истина в последней инстанции (?), 16:41, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так тебе уже ответили. Сделали нормальную альтернативную панель. Но тебе ведь неймётся, тебе надо всунуть свой электрон. Сожрать пол гига памяти и 3 ядра из 4-х для того чтобы иконочку приложения нарисаовать. А потом хватсться смотрите какую какашку я слепил за пару часов.
Ну да, когда сам не в сотоянии ничего сделать то только и остаётся что обезьянкой в электроне ковырятся.
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|1.15, Аноним (15), 13:20, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лозунг КДЕ:
Один дистрибутив (только кдешный вид, набор пакетов), один набор библиотек (из только кде-либ), один репозиторий (из только кде-помойки).
Иначе обосновать невозможно, зачем для установки, наприер, кде-коннент, нужно зависимостями установить половину системы кде.
// b.
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|2.22, Аноним (18), 13:31, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Иначе обосновать невозможно, зачем для установки, наприер, кде-коннент, нужно зависимостями установить половину системы кде.
Можно. Ленивые троечники и троешники )
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|2.37, Без аргументов (?), 14:23, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем вообще ядро линукс для KDE коннект ставить?
> // b.
Иди на двач, поскули там в тусовке социофобов.
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|2.41, Аноним (35), 14:29, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Один дистрибутив (только кдешный вид, набор пакетов), один набор библиотек (из только кде-либ), один репозиторий (из только кде-помойки).
Ты так говоришь, будто это что-то плохое.
KDE идет по пути Win в том смысле что это единая система, а не сборная солянка из разных фреймворков и тулкитов к которым привыкли линуксоиды.
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|2.42, Аноним (42), 14:32, 26/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GSConnect, Syncthing, dcnnt есть как альтернативы. Странно требовать от от KDE Connect не зависеть от собственно KDE.
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|1.38, Аноним (35), 14:24, 26/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главный вопрос, не используется ли сабж в каком-нибудь стороннем проекте вроде Maui Shell.
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