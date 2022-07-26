Автор панели Latte Dock объявил о прекращении работы над проектом

Майкл Вурлакос (Michail Vourlakos) объявил о прекращении участия в разработке проекта Latte Dock, развивающего альтернативную панель управления задачами для KDE. В качестве причины называется нехватка свободного времени и потеря интереса к дальнейшей работе над проектом. Майкл планировал покинуть проект и передать сопровождение в другие руки после релиза 0.11, но в конце концов решил уйти раньше. Пока не ясно сможет ли кто-то подхватить разработку - Майклом вносилось подавляющее число изменений. В списке изменений отмечается активность ещё нескольких человек, но их вклад незначителен и ограничен отдельными исправлениями.

Панель Latte основана в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. В результате объединения была предпринята попытка совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей. Панель построена на базе фреймворка KDE Frameworks и библиотеки Qt, поддерживает интеграцию с рабочим столом KDE Plasma и реализует эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.