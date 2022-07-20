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Выпуск nginx 1.23.1 и njs 0.7.6

20.07.2022 08:53

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.23.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.22.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.23.x будет сформирована стабильная ветка 1.24.

Среди изменений:

  • Проведена оптимизация потребления памяти в конфигурациях с проксированием SSL.
  • В директиву "resolver" добавлен параметр "ipv4=off", позволяющий отключить поиск IPv4-адресов при преобразовании имён и адреса.
  • Уровень логов для ошибок SSL "bad key share", "bad extension", "bad cipher" и "bad ecpoint" понижен с критического до информационного.
  • Устранена ошибка, из-за которой при возврате диапазонов nginx не удалял строку заголовка"Content-Range", если она присутствовала в исходном ответе бэкенда.
  • Устранена ошибка, приводившая к тому, что проксированный ответ мог быть отправлен не полностью при переконфигурации на Linux.

Одновременно состоялся выпуск njs 0.7.6, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новой версии расширены возможности объекта r.args{}: добавлена поддержка указания нескольких аргументов одному ключу и разделения ключей по регистру символов. Реализованы методы Symbol.for(), Symbol.keyfor(), atob() и btoa().

  1. Главная ссылка к новости (http://nginx.org/#2022-07-19...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.23.0
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.2 и njs 0.6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57525-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:04, 20/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Quic как?
     
     
  • 2, suffix (ok), 10:04, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сто раз официально заявляли что нормальный quic будет как только его поддержка появится в openssl, пока же предлагается довольствоваться поделкой в бэта-статусе на BoringSSL ( https://quic.nginx.org/ ).
     
     
  • 3, Аноним (1), 10:20, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёж - птица гордая, не пнёшь - не полетит.
     

  • 4, ИмяХ (?), 10:56, 20/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    С такой глупой нумерацией версий они хромозиллу никогда не догонят.
     
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